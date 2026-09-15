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ライブ
imago-sport-1076420988.jpgKirchner-Media
Adhe Makayasa

翻訳者：

「彼は世界最高だ」　ジョルジュ・メンデス、バルセロナのセンセーション、ラミン・ヤマルがキリアン・エムバペを抑えて2026年のバロンドールを受賞すると後押し

ラミン・ヤマル
キリアン・エンバペ
バルセロナ
ラ・リーガ
レアル・マドリー

敏腕代理人ジョルジュ・メンデスは、バルセロナのスター、ラミン・ヤマルが「断然」世界最高の選手だと主張した。ポルトガル人代理人は、クラブと代表での歴史的な活躍を受け、2026年のバロンドールにふさわしい論理的な唯一の選択肢はこの10代の選手だけだと考えている。

  • 代理人が大胆な主張を展開

    2026年のバロンドール受賞者をめぐる議論は、メンデスがスター顧客への全面支持を公に表明したことで激しさを増している。その宣言は、ポルトガル人代理人がバルセロナ会長ジョアン・ラポルタとの2時間に及ぶ夕食を終えた直後に出たものだ。レストランの外で待つ記者団に対し、メンデスはその10代のウインガーがサッカー界最高の個人賞を手にするにふさわしいと、絶対的な確信を口にした。

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  • imago-sport-1083279723.jpgSOPA Images

    メンデスが10代の顧客を支持

    著名代理人は車に乗り込む前、集まったメディアに対して自身の立場を繰り返し強調した。メンデスは『A Bola』が伝えたコメントの中で、次のように断言した。「バロンドールはラミネ・ヤマルのものだ。疑いの余地はない。バロンドールはラミネ・ヤマルのものだ。最も受賞に値するのは彼だ。彼は世界最高の選手であり、その差は大きい。あなたたちもそれを分かっている」

    ヤマルは以前、『Universo Valdano』のインタビューでも同様の自信をのぞかせ、こう語っていた。「誰にあげるかって？ 世界最高の選手だ。正直に言って、世界最高の選手という点では、たぶん2人いる。僕とムバッペだ。そして、今年は自分が成し遂げたことを考えれば、僕が受賞に値すると思う」

    ラ・マシア出身のヤマルはさらにこう付け加えた。「そうだね、僕にとってはとても明確なことだし、試合を見ている誰もがそれを分かっている」

  • 歴史的シーズンがその評価を高める

    メンデスからの後押しは、クラブと代表の両方で極めて成功したシーズンを受け、19歳の説得力ある主張をさらに強めるものだ。スペインの2026年ワールドカップ制覇に貢献しただけでなく、このウインガーはバルセロナのラ・リーガ優勝とスペイン・スーパーカップ制覇でも中心的な役割を果たし、昨季は全公式戦で24ゴール18アシストという際立った成績を記録した。主要タイトルの獲得と卓越した個人成績を兼ね備えたことで、究極の栄誉を争うレースの最前線にしっかりと立っている。

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    ロンドンの式典で勝者が栄冠に輝く

    2026年のバロンドール受賞者は、10月26日にロンドンで開催される華やかな授賞式で正式に決まる。記念すべき第70回となる今回は、式典が初めてパリ以外で開催されるという歴史的な節目でもある。その運命の夜を迎えるまで、ヤマルの国内外でのパフォーマンスには厳しい視線が注がれ続け、エムバペとの注目のライバル対決の行方も見守られることになる。

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