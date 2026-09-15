著名代理人は車に乗り込む前、集まったメディアに対して自身の立場を繰り返し強調した。メンデスは『A Bola』が伝えたコメントの中で、次のように断言した。「バロンドールはラミネ・ヤマルのものだ。疑いの余地はない。バロンドールはラミネ・ヤマルのものだ。最も受賞に値するのは彼だ。彼は世界最高の選手であり、その差は大きい。あなたたちもそれを分かっている」

ヤマルは以前、『Universo Valdano』のインタビューでも同様の自信をのぞかせ、こう語っていた。「誰にあげるかって？ 世界最高の選手だ。正直に言って、世界最高の選手という点では、たぶん2人いる。僕とムバッペだ。そして、今年は自分が成し遂げたことを考えれば、僕が受賞に値すると思う」

ラ・マシア出身のヤマルはさらにこう付け加えた。「そうだね、僕にとってはとても明確なことだし、試合を見ている誰もがそれを分かっている」