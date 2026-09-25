Anadolu Agency
翻訳者：
「彼は世界屈指の選手になるだろう！」。負傷の痛手の中、ヴィンチェンツォ・モンテッラがケナン・ユルディズについて大胆な見解を示す
モンテッラ監督、チャルハノールとユルディズの二重の負傷打撃について語る
『La Gazzetta dello Sport』によると、トルコ代表のビンチェンツォ・モンテッラ監督は、主力プレーメーカーであるハカン・チャルハノールとケナン・ユルディズを欠いた状態で欧州の強豪と対戦することは、戦術的に非常に大きな障害になると認めた。今後のUEFAネーションズリーグに向けた試合を前に語った同監督は、両選手に加えてDFメルト・ミュルドゥルも引き続き離脱していることを明かした。
モンテッラ監督は、実績あるリーダーたちを欠くことで、当初の計画より早い段階で若いスカッドメンバーを強度の高い公式戦に送り出さざるを得なくなっていると認めた。
「チャルハノールとユルディズがいなければ、同じトルコではない」とモンテッラ監督は認めた。「当面はミュルドゥルも欠くことになる。新しい選手たちにとって試練になるだろうが、4試合あることで、すべてが必然的により難しくなる」
- Anadolu Agency
指揮官、ユベントスの新星ユルディズが世界的スーパースターになると太鼓判
ユルディズは負傷欠場中であるにもかかわらず、モンテッラ監督は21歳のユヴェントスFWを絶賛し、イタリアのレジェンドであるアレッサンドロ・デル・ピエロになぞらえて戦術面で比較した。トルコ代表指揮官は、ユルディズが稀有なテクニックと柔軟性を備えていると強調し、近いうちに世界屈指の選手の一人になると予想した。
モンテッラ監督は、ユルディズがワイドの位置から内側へ切れ込む能力を持っており、現代的なプレーメーカーとして非常に危険な存在になれると指摘した。
「ケナン・ユルディズは世界トップクラスの選手の一人になるだろう」とモンテッラ監督は称賛した。「アレが出てきた時も、バッジョとの比較は盛んに行われていた。彼には才能があるし、偉大な選手になるポテンシャルもある。おそらく今のケナンはクラシックな10番ではない。だが、あの年齢なら変化していくものだし、ウイングからスタートして中へ切れ込む形でも10番としてプレーできる」
ロベルト・マンチーニ率いるイタリアとの感動の再会が待っている
トルコの今後のイタリアとの連戦に話題が及ぶと、モンテッラは母国と対戦することに深い感情を抱いていると認めた。この一戦では、サンプドリア時代の元チームメートであるロベルト・マンチーニと相まみえることになり、モンテッラはイタリア代表再建を主導する理想的な人物としてマンチーニを支持した。
モンテッラはまた、両国とも直近のワールドカップでの失意を経て再建を進める中で、若い才能の積極的な登用を進めていると指摘した。
「みんなと対戦したかったが、イタリアだけは別だ。ましてや数日のうちに2度もとなればなおさらだ。とても感情的になると思う」とモンテッラは語った。「私はサンプでマンチーニとプレーした。そこには敬意と尊重、そして愛情がある。私は彼を信じている。彼にはイタリアを再び頂点へ導くための経験と知識がある。彼こそふさわしい人物だ」
- Anadolu Agency
トルコ、欧州最高峰を相手に競争力ある戦いを披露
トルコはUEFAネーションズリーグのグループA1初戦でフランスと対戦し、その後はイタリアとの連戦に臨む。モンテッラ監督は、主力選手の欠場があっても、自分たちのチームは戦術的な規律を維持し、強豪相手に渡り合わなければならないと強調した。
三日月星のチームは、厳しい国際試合日程を前に試合準備の総仕上げを進めている。
「フランスは質の面でも選手層の面でも、他国の追随を許さない」とモンテッラ監督は締めくくった。「ジダンの下で新たな熱意を得ているが、彼らにとっても簡単ではないだろう。イタリアとの2試合については、非常に拮抗したものになることを願っている」
GOALをGoogleでフォロー
この物語を楽しんでいただけましたか？
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。