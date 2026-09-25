ユルディズは負傷欠場中であるにもかかわらず、モンテッラ監督は21歳のユヴェントスFWを絶賛し、イタリアのレジェンドであるアレッサンドロ・デル・ピエロになぞらえて戦術面で比較した。トルコ代表指揮官は、ユルディズが稀有なテクニックと柔軟性を備えていると強調し、近いうちに世界屈指の選手の一人になると予想した。

モンテッラ監督は、ユルディズがワイドの位置から内側へ切れ込む能力を持っており、現代的なプレーメーカーとして非常に危険な存在になれると指摘した。

「ケナン・ユルディズは世界トップクラスの選手の一人になるだろう」とモンテッラ監督は称賛した。「アレが出てきた時も、バッジョとの比較は盛んに行われていた。彼には才能があるし、偉大な選手になるポテンシャルもある。おそらく今のケナンはクラシックな10番ではない。だが、あの年齢なら変化していくものだし、ウイングからスタートして中へ切れ込む形でも10番としてプレーできる」