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「彼は世界の頂点にふさわしい」とヴィトール・ペレイラ監督。エリオット・アンダーソンはマンチェスター・ユナイテッドやマンチェスター・シティへの移籍が噂され、ノッティンガム・フォレストを去る可能性があると認めた。
ペレイラ、アンダーソンの去就は不透明
ペレイラ監督は、アンダーソンが来季もチームに残るか確信がないと認めた。このMFは日曜のニューカッスル戦で88分に同点弾をマークし、フォレストに1-1の引き分けをもたらした。試合後、監督は「残留するかは分からない。答えを持っていない」と去就について率直に語った。 彼は世界最高水準の選手で、我々は彼を大切にするべきだ。これほど人柄の良いトッププレイヤーはめったにいない。来シーズンのことは考えていない。今は今シーズンをできるだけ高い順位で終えることだけだ」
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マンチェスターのクラブが1億2000万ポンドの有望選手に注目
マンチェスター・ユナイテッドとマンチェスター・シティは状況を注視している。しかしESPNによると、移籍金が1億2000万ポンドと報じられたため、ユナイテッドは入札合戦に加わることに消極的だという。母親の葬儀からわずか数日後にプレーした彼の台頭は、一層胸を打つ。ペレイラは「彼の中にある感情を、私や他の誰もが理解するのは難しい」と語った。 ウォーミングアップ中、スタッフは「エリオットは今日は止まらない」と私に言いました。彼はシュートを放つたびにネットを揺らし、2日前に母の葬儀を済ませたばかりでした。直接話はしていませんが、ゴールで母を称えたかったのだと思います」
ハウはニューカッスルでの苦い別れを悔やんでいる
アンダーソンが他チームで活躍する姿は、ニューカッスルのエディ・ハウ監督にとって苦しい。クラブは「利益と持続可能性に関する規則」を満たすため、わずか3500万ポンドで売却した。「当時は悔しかった」とハウ監督は認める。「非常に辛い移籍だと分かっていたが、やむを得なかった」。 選択肢はなかったが、私が経験した中で最も気が進まなかった移籍だった。彼の能力は熟知していたからだ。何年も一緒にトレーニングを見てきた。 彼はチームに定着し始め、シーズンの終盤には複数のポジションで非常に有効に機能していた。今日、彼が敵としてあのようなプレーをするのを見るのは本当に辛い。どこへ行っても彼は素晴らしいキャリアを築くだろう。彼は素晴らしい若者であり、傑出した選手なのだ。」
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次は何が待っているのでしょうか？
今後、アンダーソンはイングランド代表でワールドカップの主力を目指す。ノッティンガム・フォレストは残留を望むが、巨額オファーとチャンピオンズリーグ出場という魅力の前に、今夏移籍する可能性が高い。