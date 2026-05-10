「彼は世界の頂点にふさわしい」とヴィトール・ペレイラ監督。エリオット・アンダーソンはマンチェスター・ユナイテッドやマンチェスター・シティへの移籍が噂され、ノッティンガム・フォレストを去る可能性があると認めた。

アンダーソンが他チームで活躍する姿は、ニューカッスルのエディ・ハウ監督にとって苦しい。クラブは「利益と持続可能性に関する規則」を満たすため、わずか3500万ポンドで売却した。「当時は悔しかった」とハウ監督は認める。「非常に辛い移籍だと分かっていたが、やむを得なかった」。 選択肢はなかったが、私が経験した中で最も気が進まなかった移籍だった。彼の能力は熟知していたからだ。何年も一緒にトレーニングを見てきた。 彼はチームに定着し始め、シーズンの終盤には複数のポジションで非常に有効に機能していた。今日、彼が敵としてあのようなプレーをするのを見るのは本当に辛い。どこへ行っても彼は素晴らしいキャリアを築くだろう。彼は素晴らしい若者であり、傑出した選手なのだ。」