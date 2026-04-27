右CKから混戦となり、ジョアン・パルヒニャが至近距離で押し込んだ。トッテナムは土曜、終了間際に降格圏のウルヴァーハンプトンを1-0で下した。 16試合目で今季初白星を挙げ、降格圏脱出へ望みをつないだ。
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彼は不気味なシリーズを終了させた。FCバイエルンの物議を醸すレンタル移籍を巡り、新たな憶測が飛び交っている。
パルヒニャは試合後、「この勝利は、私やファン、クラブにとって、単なる勝ち点3以上の価値がある」と語った。しかし、この勝利でも降格圏を脱出できなかった。ウェストハムがエバートンに勝ったため、トッテナムは依然として降格圏内にある。残り4試合で勝ち点差は2。両名門の残る日程はほぼ同じだ。
パルヒニャの去就は現時点では不透明で、クラブの残留争いと直結している。
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ジョアン・パリニャは1シーズンでFCバイエルンを退団した
現在30歳のポルトガル人MFは2024年、トーマス・トゥヘル監督の要望で5100万ユーロの移籍金によりFCフルハムからFCバイエルンへ移籍した。 しかし加入時にトゥヘルはすでに退任。後任コンパニの下ではベンチが続き、1年でローン移籍でロンドンへ戻った。トッテナムはレンタル料500万ユーロ、買い取りオプション2500万ユーロで獲得した。
序盤はレギュラーとして得点やアシストを記録し、チームもプレミアリーグとチャンピオンズリーグで上位争いをした。だが11月以降、チームの不調とともにスタメンの座を失い、現在はローテーション要員に。最後の先発は3月5日で、ウルブズ戦でも途中出場だった。
バイエルンのスポーツディレクター、クリストフ・フロイント氏は先週「所属クラブの状況は厳しいが、ジョアンは闘志あふれる選手だ」と述べた。来季の所属リーグが不透明なため「現時点で彼の将来を語ることは難しい」としながらも、「トッテナムは彼の価値を理解している」と語った。
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トッテナムはジョアン・パリニャの完全移籍を検討している。
木曜日のSky報道によると、トッテナムは完全移籍を検討しており、2500万ユーロの買い取りオプション再交渉を希望。バイエルンも応じる可能性がある。 ただし、パルヒニャスがこの移籍を現実的な選択肢とするには、トッテナムがプレミアリーグに残留することが前提となる。バイエルン首脳陣もその残留を願っているはずだ。パルヒニャスは2028年までバイエルンと契約しており、年俸1000万ユーロとされるが、出番が見込めないためクラブは給与削減を検討している。
守備的MFは、コンパニー監督がヨシュア・キミッヒとアレクサンダル・パブロヴィッチを軸とし、控えにはトム・ビショフや復帰するノエル・アセコを予定。さらに、ヘルタ・ベルリンの16歳ケネット・アイヒホルン獲得の噂も絶えない。
なお、スパーズは昨夏レンタル中の選手を3500万ユーロで完全移籍させたが、その選手は期待に応えられていない。今季34試合で3ゴールにとどまる。