現在30歳のポルトガル人MFは2024年、トーマス・トゥヘル監督の要望で5100万ユーロの移籍金によりFCフルハムからFCバイエルンへ移籍した。 しかし加入時にトゥヘルはすでに退任。後任コンパニの下ではベンチが続き、1年でローン移籍でロンドンへ戻った。トッテナムはレンタル料500万ユーロ、買い取りオプション2500万ユーロで獲得した。

序盤はレギュラーとして得点やアシストを記録し、チームもプレミアリーグとチャンピオンズリーグで上位争いをした。だが11月以降、チームの不調とともにスタメンの座を失い、現在はローテーション要員に。最後の先発は3月5日で、ウルブズ戦でも途中出場だった。

バイエルンのスポーツディレクター、クリストフ・フロイント氏は先週「所属クラブの状況は厳しいが、ジョアンは闘志あふれる選手だ」と述べた。来季の所属リーグが不透明なため「現時点で彼の将来を語ることは難しい」としながらも、「トッテナムは彼の価値を理解している」と語った。