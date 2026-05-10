ロペスは今シーズン、ハンジ・フリック監督の戦術で重要な役割を担い、大舞台で存在感を示した。彼はフリックについて「親しみやすく、野心的で、厳しい。彼がチームに植え付けたものは皆が目にしている」と称えた。 私たちは彼にとても満足している。チームも個人も大きく成長できた。チーム全員で彼を心から歓迎している」

また、22歳のロペスは、チームの成功はラ・マシア出身の選手たちが形成する堅い中核によると語る。 育成組織出身の選手たちと共にリーグ連覇を達成したことに触れ、「最大のライバルはレアル・マドリードだ。彼らは非常に高いレベルの選手を揃えている。それでも、私たちが育てた選手たちでリーグ連覇を達成できたことは驚くべき成果だ」と語った。