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「彼は万全のコンディションになるだろう」――バルセロナのチームメイト、フェルミン・ロペスがラミン・ヤマルの怪我からの回復を予測し、ワールドカップに向けたファンに希望を与える
ヤマルのワールドカップ復帰への道のり
バルセロナとスペイン代表のファンは、ヤマルがリーグ戦を全休すると発表されてから彼のコンディションを心配してきた。しかし、ロペスは18歳のこの選手の精神状態について楽観的な見通しを示した。ムンド・デポルティーボの取材に彼はこう語った。「彼は元気だ。怪我の直後は誰でもつらいが、彼は野心家でピッチに立ちたいタイプだ。 今回のけがでワールドカップまではプレーできないが、今は順調に回復しており、集中して治療を続ければ良い状態に戻るだろう」と語った。ロペスの言葉は、スペイン代表のルイス・デ・ラ・フエンテ監督の楽観的な見解とも一致する。フエンテ監督は、この18歳のスターが国際舞台に備え1日3時間のトレーニングを続けていると明かしていた。
- AFP
歴史に残るクラシコのタイトルを目指して
バルセロナはリーガ・エスパニョーラ29度目の優勝目前。次のクラシコに勝てば、歴史的な優勝が決まる。バルサがレアル・マドリードに直接勝ちして優勝を決めたことは一度もない。ロペスは「クラシコは全員がプレーしたい試合だ。今の状況だからこそ、楽しみにしている」と語った。 この試合を待ち望んでおり、ベストを尽くしてクルス（バルササポーター）に勝利を届けたい」
引き分けでも優勝は決まるが、彼は「どちらでも構わない。早ければ早いほどいい。一年間安定して戦ってきたから、今、早く決めたい」と語った。
ハンス・フリックの魔法
ロペスは今シーズン、ハンジ・フリック監督の戦術で重要な役割を担い、大舞台で存在感を示した。彼はフリックについて「親しみやすく、野心的で、厳しい。彼がチームに植え付けたものは皆が目にしている」と称えた。 私たちは彼にとても満足している。チームも個人も大きく成長できた。チーム全員で彼を心から歓迎している」
また、22歳のロペスは、チームの成功はラ・マシア出身の選手たちが形成する堅い中核によると語る。 育成組織出身の選手たちと共にリーグ連覇を達成したことに触れ、「最大のライバルはレアル・マドリードだ。彼らは非常に高いレベルの選手を揃えている。それでも、私たちが育てた選手たちでリーグ連覇を達成できたことは驚くべき成果だ」と語った。
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スペインのワールドカップへの野望
夏に向けて、ロペスはフリック監督の下で過ごした輝かしい1年を振り返り、代表チームで重要な役割を果たせると確信している。「私は重要な役割を担えると確信している。ルイス・デ・ラ・フエンテ監督は私に大きな自信を与えてくれ、最近の招集では出場機会も増えている。 代表でもまた一歩前進でき、とても嬉しい。出場するかは監督の判断だが、ワールドカップに参加できるだけで幸せだ。私たちは強いチームとメンバーを持ち、欧州選手権での活躍を再現できる。それが私たちの夢であり目標だ。」