ロナウドは6分、カンセロのクロスで先制。39分にはフェルナンデスのパスで2点目を決めた。41歳の彼はW杯史上2番目の年長得点者となり、1994年に42歳で得点を挙げたミラに次ぐ記録。

このゴールでロナウドは、2006年のデビュー以来6大会連続得点を挙げた唯一の選手となった。ライバルのリオネル・メッシも6大会に出場したが、2010年に得点がなく、連続得点記録はロナウドだけ。通算ではメッシ18ゴール、ロナウド10ゴールで、メッシが首位。