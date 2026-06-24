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「彼は一度も去ったことなんてないんじゃないの？」――ズラタン・イブラヒモビッチ、ポルトガル代表として6回目のワールドカップで得点を挙げたクリスティアーノ・ロナウドが「戻ってきた」と投稿したことを揶揄。
イブラヒモビッチ、ロナウドの発言に疑問
グループKのウズベキスタン戦でポルトガルが5-0で勝ち、2得点を挙げたロナウドはカメラに「俺が戻ってきた」と叫んだ。41歳のロナウドは、コンゴ民主共和国との開幕戦（1-1）で得点を挙げられず苦戦していた。
一方、フォックス・スポーツの解説席にいたイブラヒモビッチは、このパフォーマンスに首を傾げた。元ACミラン、バルセロナのストライカーは皮肉な口調でこう語った。「得点するべき試合だった。ポルトガルが大量得点を挙げるべき試合だった。そして彼のメッセージについて言えば、彼は一度も去ったことなどなかったと思う。なぜ『俺は戻ってきた』と言うのか、私には分からない。」
- AFP
歴史的な得点記録が続く
ロナウドは6分、カンセロのクロスで先制。39分にはフェルナンデスのパスで2点目を決めた。41歳の彼はW杯史上2番目の年長得点者となり、1994年に42歳で得点を挙げたミラに次ぐ記録。
このゴールでロナウドは、2006年のデビュー以来6大会連続得点を挙げた唯一の選手となった。ライバルのリオネル・メッシも6大会に出場したが、2010年に得点がなく、連続得点記録はロナウドだけ。通算ではメッシ18ゴール、ロナウド10ゴールで、メッシが首位。
メッシと対戦する見通し
ポルトガルが準々決勝進出目前で、話題はメッシ率いるアルゼンチンとの対戦の可能性へ。ロナウドは「特別な機会になるが、今は目の前の試合に集中している」と語った。
「どう答えればいいか分からない。でも、まあ、それは最高だろうね。最も重要なのは今日の勝利だったし、我々はそれを成し遂げた」とロナウドは語った。
- AFP
最終章で栄光を追い求める
イブラヒモビッチの皮肉にも動じず、元レアル・マドリード、マンチェスター・ユナイテッドの彼は2016年欧州選手権に続きワールドカップ制覇を目指すポルトガル代表としてチーム一丸で戦う。ポルトガルはグループK首位突破へ2勝目を狙い、マイアミでの最終戦コロンビア戦にも勝利を目指す。チームは彼の得点感覚が継続することを期待している。