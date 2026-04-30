ガンバ大阪は木曜日、フィリップ・マックスとの契約を双方の合意で解除したと発表した。この左サイドバックは3月中旬、わずか1ヶ月半前に加入したばかりだった。
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彼は一度も出場しなかった！元ドイツ代表選手が、加入からわずか1ヶ月半で新チームを去る
「ここ数週間、自身のコンディションを慎重に検討した結果、ピッチでチームに十分貢献できないと判断しました」とマックスは大阪での早期敗退について語った。「難しい決断でしたが、プロとして最善の選択です。ガンバ大阪の今後の活躍を祈っています。 今後も敬意を持ってクラブの活躍を見守っていくつもりだ。」
日本での契約からわずか7週間、彼はJ1リーグ2位のチームで1試合も出場しなかった。ドイツ人監督イェンス・ヴィッシングの招集リストに入ったのは1度だけで、3月中旬のサンフレッチェ広島戦（0-2）では90分間ベンチに留まった。
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フィリップ・マックスはかつてドイツ代表の期待の星だった
マックスはかつてドイツ代表の左サイドバックとして期待された選手だった。2020年11月、チェコとの親善試合（1-0）とネーションズリーグのウクライナ戦（3-1）、スペイン戦（0-6）でヨアヒム・レーヴ監督の下3試合連続先発した。 しかし、PSVアイントホーフェン所属だった彼はこの3試合のみの出場にとどまった。2021年3月にも代表に招集されたが、出場機会はなかった。
2023年初め、2024年欧州選手権代表入りを目指し、アイントラハト・フランクフルトへ移籍。しかし1年半で契約満了となり、ギリシャのパナシナイコスでも怪我続きで出場機会は限られた。
日本で再出発を図り、「この素晴らしいクラブのために全力を尽くす」と語ったが、1試合も出場せず退団。 最初からクラブ、チームメイト、スタッフ、ファンに温かく迎え入れてもらいました」と感謝を語った。
今後の去就は未定。 数年前、彼はドイツ、特にシャルケ04への復帰を夢だと語っていた。父マーティン・マックスは1995～1999年に同クラブでプレーし、現在もシャルケのユース部門で指導に携わる。フィリップ自身も2010～2014年にシャルケのU-19とU-23でプレーした。
フィリップ・マックス：プロ経歴まとめ
期間
チーム
出場
2012年–2014年
FCシャルケII
54試合
2014
FCシャルケ
2
2014年から2015年
カールスルーエSC
26
2015年～2020年
FCアウクスブルク
156
2020年～2023年
PSVアイントホーフェン
117
2023年～2024年
アイントラハト・フランクフルト
42
2024年から2026年
パナシナイコス・アテネ
11
2026年3～4月
ガンバ大阪
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