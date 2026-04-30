彼は一度も出場しなかった！元ドイツ代表選手が、加入からわずか1ヶ月半で新チームを去る

マックスはかつてドイツ代表の左サイドバックとして期待された選手だった。2020年11月、チェコとの親善試合（1-0）とネーションズリーグのウクライナ戦（3-1）、スペイン戦（0-6）でヨアヒム・レーヴ監督の下3試合連続先発した。 しかし、PSVアイントホーフェン所属だった彼はこの3試合のみの出場にとどまった。2021年3月にも代表に招集されたが、出場機会はなかった。

2023年初め、2024年欧州選手権代表入りを目指し、アイントラハト・フランクフルトへ移籍。しかし1年半で契約満了となり、ギリシャのパナシナイコスでも怪我続きで出場機会は限られた。

日本で再出発を図り、「この素晴らしいクラブのために全力を尽くす」と語ったが、1試合も出場せず退団。 最初からクラブ、チームメイト、スタッフ、ファンに温かく迎え入れてもらいました」と感謝を語った。

今後の去就は未定。 数年前、彼はドイツ、特にシャルケ04への復帰を夢だと語っていた。父マーティン・マックスは1995～1999年に同クラブでプレーし、現在もシャルケのユース部門で指導に携わる。フィリップ自身も2010～2014年にシャルケのU-19とU-23でプレーした。