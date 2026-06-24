「彼は一度もいなくなったことなんてなかったんだと思った」：ズラタン・イブラヒモビッチがクリスティアーノ・ロナウドを痛烈に批判

ロナウドはグループリーグ第2戦のウズベキスタン戦で序盤に先制点を奪った。PSGの左SBメンデスが17分にFKで追加点、ロナウドは39分に3点目を決めハットトリックを達成した。

後半には相手GKのオウンゴールとラファエル・レオの得点で5－0に。試合終了のホイッスルが鳴ると、2得点を挙げたロナウドはカメラに向かい「俺が戻ってきた！」と叫んだ。

初戦のコンゴ民主共和国戦で1－1と引き分けた際、CR7はチームに貢献していないとの批判を受けていた。それでもこの試合で結果を残し、批判を跳ね返した。