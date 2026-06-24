「彼は一度も去っていなかった。なぜ『戻った』と言うのか分からない」と元世界トップストライカーのイブラヒモビッチはFOXスポーツで、ポルトガルのスターについて挑発的に語った。
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「彼は一度もいなくなったことなんてなかったんだと思った」：ズラタン・イブラヒモビッチがクリスティアーノ・ロナウドを痛烈に批判
ロナウドはグループリーグ第2戦のウズベキスタン戦で序盤に先制点を奪った。PSGの左SBメンデスが17分にFKで追加点、ロナウドは39分に3点目を決めハットトリックを達成した。
後半には相手GKのオウンゴールとラファエル・レオの得点で5－0に。試合終了のホイッスルが鳴ると、2得点を挙げたロナウドはカメラに向かい「俺が戻ってきた！」と叫んだ。
初戦のコンゴ民主共和国戦で1－1と引き分けた際、CR7はチームに貢献していないとの批判を受けていた。それでもこの試合で結果を残し、批判を跳ね返した。
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2026年W杯で2得点を挙げたC・ロナウドは「とても幸せ」と語った。
ウズベキスタン戦前、ポルトガルではロベルト・マルティネス監督がロナウドをベンチに置くべきだという意見があった。だが監督は代表230試合で145得点を挙げるCR7を先発起用した。
イブラヒモビッチは「ポルトガルが大量得点できる試合だった」と語り、格下相手でのロナウドの活躍を過大評価しないよう強調した。それでもロナウドは「とても嬉しい。最も重要なのは、チームが機能し、前回より改善したことだ」と語った。
ポルトガルは現在4ポイントで、3位でも決勝トーナメント進出はほぼ確実視される。それでもチームが目指すのは、土曜深夜（ドイツ時間1:30）のコロンビア戦で勝利し、グループ1位を奪うことだ。