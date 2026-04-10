ニック・ヴォルテマデの移籍騒動が収束した直後、VfBシュトゥットガルトの記者会見で異例の場面が起きた。セバスティアン・ホーネス監督が、スポーツ担当取締役のファビアン・ヴォルゲムートとスポーツディレクターのクリスチャン・ゲントナーによる選手編成を厳しく批判した。
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彼はワールドカップでドイツと対戦することを期待している。数百万ユーロの移籍金で加入した新戦力は、まだVfBシュトゥットガルトに実力を示していない。
移籍市場が閉まる直前、ホーネスはヴォルテマデの移籍を「痛手」と表現し、「昨夏に計画したいくつかの強化がまだ実現していない」と語った。 ニックが移籍する前でも、それらの計画は完全には実現できていなかったと認めざるを得ない」と語った。その2〜3日後、攻撃陣補強としてバドレディナ・ブアナニとビラル・エル・カンヌスが加入した。
しかし2人とも代表FWの代役にはならなかった。エル・カヌースは幸運な補強で先日正式契約を結んだが、ブアナニは依然として期待を下回っている。 得点力不足を補うため、VfBはKRCゲンクのオ・ヒョンギュの獲得を画策したが、移籍市場最終日にメディカルチェックで不合格となった。
この発言から約4か月後、シュトゥットガルトはブンデスリーガ6位とカップ戦で順調ながら、ストライカー不足は依然として課題だった。そこでクラブはスペイン2部レーシング・サンタンデールのジェレミー・アレバロを、報道によると700万ユーロの移籍金で獲得した。 しかし、21歳の彼は現時点では戦力になっていない。
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ジェレミー・アレバロのVfBシュトゥットガルトへの移籍は時期尚早だったのだろうか？
それ以来、ブンデスリーガ6試合で出場時間はわずか30分に留まり、FCザンクト・パウリ戦でアシストを1つ記録したのみだった。このスピードのあるドリブラーがどのような潜在能力を秘めているか、アレバロは特に3.リーガのセカンドチームでの初出場（現時点では最後の出場）でその片鱗を見せた。SVヴァルトホフ・マンハイムに3-1で勝利した試合で、彼は1ゴールを決め、さらに1アシストを記録した。 これ以外の好材料は報告されていない。関係者はこの移籍にさらに期待していたはずだ。
パウリ戦の前は4試合連続でメンバー外となり、それが3部での短期間の出場につながった。ヨーロッパリーグの登録メンバーにも名を連ねていない。 「登録できる選手には限りがある。他の選手たちが今は一歩先を行っている」とホーネスは2月の判断を説明した。「ジェレミーは異なるリーグと文化から来た選手だ。もう少し早く適応すると期待していたが、このような状況もあり得ると理解していた」
では、ブンデスリーガへの移籍は時期尚早だったのか。必ずしもそうとは言えない。ホネースが夏に語ったように、移籍時点ではフォワードの選択肢が限られていた。冬休み直前のホッフェンハイム戦（0-0）もそれを裏付ける。 最終ラインの決定力不足が露呈したにもかかわらず、VfBの監督は交代カードを2枚しか切らず、クリス・フューリッヒを投入した際も攻撃的な交代は1回だけだった。ピッチを離れたのはティアゴ・トマス。彼は今季、ブアナニ同様、やむを得ず最前線でも起用されていたが、本来はより深い位置で力を発揮するタイプだ。
さらにビラル・エル・カヌスはアフリカネイションズカップでモロッコ代表に招集され、デニズ・ウンダフの穴を埋めたエルメディン・デミロヴィッチも足首の怪我で離脱していた。 回復に時間がかかり、復帰は1月初めのリーグ再開にずれ込んだ。つまり、アレバロにはデビューを飾る絶好の機会があったのだ。
期待外れの中間結果！ジェレミー・アレバロ、W杯出場権が危ぶまれる
移籍当初、意欲に燃えていたアレバロは「早くチームに馴染み、成長して成功を収めたい」と語った。しかしネッカー川沿いの新天地で過ごした最初の数か月は、本人にとって悔しい結果となった。いま彼に求められるのは何よりも「忍耐」だ。
即戦力にならない可能性はクラブも想定済みで、ヴォルゲムートは「ジェレミーには大きな可能性があり、一緒に開花させたい」と語った。2031年までの長期契約を結んだのもその証拠だ。それでも、アレバロはいつか、クラブがなぜ多額投資をしたのかを結果で示さなければならない。 シュヴァーベン地方での適応には、チェマ・アンドレスらスペイン語話者の選手も支援する。ホーネスは彼らに「彼の統合を助けなさい。あなたたちもかつて助けられたはずだ」と指示した。
しかし現時点では、彼は主にスタンドから試合を見守るだけだ。先週末のドルトムント戦でもベンチ入りできなかった。ヴォルゲムートは「ジェレミーはチームに馴染もうとしている。もう少し時間が必要だ」と1月のメンヒェングラートバッハ戦で彼をメンバーから外した際説明し、「必ず出場機会が来る」と楽観視した。
しかしその後も出場は6分以下の4試合のみ。チャンスは限られ、本人次第の状況だ。シーズン終盤の短い期間で期待に応え、才能を開花させなければならない。 エクアドル代表として3試合に出場し、W杯出場権も争う彼は、もし本大会に出場すれば代表チームメイトと対戦する可能性もある。グループステージでは南米勢がドイツと当たる。
それでも、VfBでの苦戦が続いても将来は閉ざされていない。代表戦中断中には、ベッカチェ監督が試合終盤にアレバロを2度起用した。
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VfBシュトゥットガルト：2025/26シーズンの移籍一覧
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氏名 ポジション 移籍元クラブ 報道される移籍金 ロレンツ・アシニョン ディフェンダー スタッド・レンヌ 移籍金120万ユーロ ノア・ダービッチ MF FCバルセロナ 100万ユーロ チェマ・アンドレス MF レアル・マドリード 300万ユーロ バドレディン・ブアナニ MF OGCニース 1500万ユーロ ビラル・エル・カンヌス MF レスター・シティ（レンタル＋買い取り義務） レンタル料300万ユーロ ラザール・ヨバノヴィッチ FW レッドスター・ベオグラード 500万ユーロ ジェレミー・アレバロ フォワード レーシング・サンタンデール 700万ユーロ ティアゴ・トマス FW VfLヴォルフスブルク 1300万ユーロ
- 退団：
氏名 ポジション 移籍先 報道される移籍金 デニス・ザイメン GK SCパーダーボルン（レンタル） レンタル料25万ユーロ レオニダス・ステルギウ DF FCハイデンハイム（レンタル） レンタル料不明 アンリー・チェイス ディフェンダー RBザルツブルク 移籍金200万ユーロ ヤニック・カイテル MF FCアウクスブルク（レンタル） レンタル料0.1百万ユーロ チョン・ウヨン MF 1. FCユニオン・ベルリン 移籍金400万ユーロ ルカ・ライムント MF フォルトゥナ・デュッセルドルフ 40万ユーロ エンツォ・ミロット MF アル・アハリ 3,000万ユーロ フアン・ホセ・ペレア フォワード FCチューリッヒ フリー移籍 サイラス FW FSVマインツ05 移籍金0.15百万ユーロ ヨヴァン・ミロシェヴィッチ フォワード SVヴェルダー・ブレーメン（レンタル） 0.65百万ユーロ（レンタル料） ルカ・ファイファー FW SVエルバースベルク 不明 ヤコブ・ブルーン・ラーセン フォワード FCバーンリー 移籍金400万ユーロ ニック・ウォルテメイド フォワード ニューカッスル・ユナイテッド 7500万ユーロ