FCバイエルン・ミュンヘンは、現在2部リーグのハノーファー96にレンタル移籍中の有望なミッドフィルダー、ノエル・アセコに対する買い戻しオプションを行使した。同クラブは木曜日にこれを発表した。
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彼はレオン・ゴレツカの後継者となるのか？FCバイエルン・ミュンヘンが注目すべき移籍に関する決定を発表
Skyが以前報じた通り、ハノーファーは100万ユーロでの買い取りオプションを行使するものの、FCBは直ちに合意済みの250万ユーロの買い戻し条項を発動する。これにより、アセコのミュンヘン復帰に伴い、96（ハノーファー）には150万ユーロが支払われることになる。
情報筋によると、アセコには、今夏に契約満了でFCBを退団することが既報されているレオン・ゴレツカのポジションを引き継ぐチャンスがあるという。20歳の彼は、ゴレツカの後継者候補としてチーム内で最有力視されており、外部からの補強が行われない場合、この記録的な優勝回数を誇るクラブは彼を軸にチーム編成を進める可能性がある。
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アセコにはスペインやイギリスからの問い合わせがある
バイエルンのヴィンセント・コンパニー監督は、アセコのファンとして知られている。アセコはハノーファーへのレンタル移籍前（2025年2月初旬からニーダーザクセン州のクラブでプレーしている）、コンパニー監督率いるFCBのトップチームで定期的にトレーニングを積んでいた。ドイツU-21代表のこの選手は、96（ハノーファー96）で2.ブンデスリーガにおいて非常に好調なシーズンを送っており、Skyによると、ミュンヘンの首脳陣は基本的に彼がゴレツカの後継者となることを期待しているという。 さらにアセコにとって有利な点は、右サイドバックとしても起用可能であり、昨夏ホッフェンハイムから加入したトム・ビショフと同様の役割を担える可能性があることだ。ビショフは本来は中央のミッドフィールダーとして加入したが、バイエルンではしばしば左サイドバックとしてプレーしている。
2022年にヘルタ・ベルリンからバイエルンのユースに移籍したアセコは、ゼーベナー・シュトラーセ（バイエルン本拠地）との契約が2028年まで残っている。今シーズン、ハノーファーではこれまで2部リーグで25試合に出場し、3ゴール5アシストを記録している。
もしバイエルンがゴレツカの後継者を外部から獲得することを決断した場合、スカイの報道によれば、アセコは今夏にも放出される可能性がある。関心を示すクラブは少なくないだろう。何しろ、FCビジャレアルやブライトン・アンド・ホーヴ・アルビオンといった海外の有名クラブも、このセントラルミッドフィルダーに接触しているとされているからだ。
ノエル・アセコ：ハノーファー96での成績
ゲーム 26 ゴール 3 アシスト 5 出場時間 1,830