『as』紙によると、ブルーズの新チームマネージャー、アルバロ・カレラスは、昨夏に獲得を希望した選手をスタンフォード・ブリッジに呼びたいと考えている。
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彼はレアル・マドリード時代から最も獲得を望んでいた選手だ！シャビ・アロンソはチェルシーでの大型移籍を計画している。
カレラスはアロンソ監督の強い要望で2025年7月、5000万ユーロでベンフィカからレアル・マドリードへ移籍。入団直後にレギュラーを獲得した。
「以前から注目していたので楽観的だった。だが、彼の性格と闘志には好意的に驚かされた」とアロンソはシーズン序盤、カレラスについて語った。「彼はミスがほとんどなく、素晴らしいメンタリティを持つ選手だ。 このポジションにはフラン・ガルシア、ダビド・アラバ、フェルランド・メンディもいるが、彼のパフォーマンスは素晴らしい」
しかし1月にアロンソが解任されると、カレラスの立場は急変。チャンピオンズリーグ準々決勝第1戦バイエルン戦でマイケル・オリゼ相手に精彩を欠き、終盤はベンチを温めることが多くなった。
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レアル・マドリード：カレラスとアントニオ・リュディガーが激しく口論
5月、カレラスとドイツ代表リュディガーとの間で2月に起きた激しい口論が報じられた。リュディガーはチーム全員を食事に招待し、謝罪したという。「すでに解決した一過性の出来事で、チーム関係は良好だ」とカレラスはコメントした。 チームとの関係は良好だ」とカレラスは語った。
しかしマルク・ククレラの加入でマドリードでの将来が不透明に。チェルシーはこれを好機と見た。レアルは月曜日、チェルシーの左SBを6000万ユーロで獲得したと発表。ククレラはスペイン代表でW杯出場経験があり、レアルで定位置を確保すると見込まれる。as紙によると、レアルはカレラスの退団にも前向きだという。
チェルシーへ移籍すれば、彼を信頼する監督と再タッグを組む。レアルでは昨季40試合に出場し、2得点3アシストを記録した。