彼はレアル・マドリード時代から最も獲得を望んでいた選手だ！シャビ・アロンソはチェルシーでの大型移籍を計画している。

カレラスはアロンソ監督の強い要望で2025年7月、5000万ユーロでベンフィカからレアル・マドリードへ移籍。入団直後にレギュラーを獲得した。

「以前から注目していたので楽観的だった。だが、彼の性格と闘志には好意的に驚かされた」とアロンソはシーズン序盤、カレラスについて語った。「彼はミスがほとんどなく、素晴らしいメンタリティを持つ選手だ。 このポジションにはフラン・ガルシア、ダビド・アラバ、フェルランド・メンディもいるが、彼のパフォーマンスは素晴らしい」

しかし1月にアロンソが解任されると、カレラスの立場は急変。チャンピオンズリーグ準々決勝第1戦バイエルン戦でマイケル・オリゼ相手に精彩を欠き、終盤はベンチを温めることが多くなった。