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「彼はルベン・アモリムを助けるだろう」 ポルトガル代表指揮官ジョルジェ・ジェズス、ACミランの点取り屋ゴンサロ・ラモスのイタリアでの活躍に太鼓判
ヘスス、ラモスがサン・シーロで成功すると期待
ジェズスはラモスへの全面的な支持を表明し、このストライカーはミランで成功するための理想的な立場にあると語った。FWは代表で絶好調を維持しており、直近のUEFAネーションズリーグでの成功において中心的な役割を果たしている。以前にベンフィカでこのアタッカーを指導したジェズスは、その成長がミラン、そして指揮官アモリムにとって大きな後押しになると確信している。
ポルトガルがノルウェーに2-1で勝利し、UEFAネーションズリーグ準々決勝進出を決めた後、ジェズスはリスボンでの初期の頃からこのストライカーが大きく進化したことを強調した。「彼はデンマーク戦でもアシストを記録した。ベンフィカでキャリアをスタートした頃は今とは違っていた。なぜなら、彼は大きく成長したからだ。あの時、私は監督だった。彼がミランとルベン・アモリムの助けになることは分かっている。なぜなら、彼はとても成長しているからだ」とジェズスは語った。
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戦術的準備とチームの成長
個々のパフォーマンスに加え、ジェズスはこのインターナショナルウインドー期間におけるチーム全体の成長についても振り返った。準備期間が不足していたため、自身の戦術的なアイデアを選手たちに伝えるべく、通常とは異なる方法を取らざるを得なかったと認めた。指揮官は、チームが自分たちのスタイルを磨くため、試合そのものを高い緊張感を伴うトレーニングセッションとして扱わなければならなかったと強調した。
「準備期間がなかったので、私たちは試合の中で、まるでトレーニングセッションであるかのように成長していった。実践こそが真実を測る基準であり、だからこそ私は理論に移らなければならず、部屋でのトレーニングセッションを何度か行った。守備の考え方とポジショナルアタックを改善したかった。そこが試合で最も難しい局面だからだ」とジェズスは説明した。
ラモスがハーフタイムの指示内容を明かす
FW自身が、ジェズスがタッチライン際からどのように試合をマネジメントしているのか、その一端を明かした。決勝点につながった具体的な指示も明かしており、ラモスは、自身がゴールを決める直前に指揮官からポジショニングを修正するよう促されていたと説明した。このやり取りは、2人の近い関係性と、チーム全体のパフォーマンス向上のためにFWがその場で戦術的な助言を取り入れる姿勢を示している。
「ゴールの1、2分前、少し右サイドに流れていたら、ボスに『ペナルティーエリアに入れ』と言われた。その2分後にゴールを決めて、彼は『ほら、言っただろ』と言ってきた。ボスらしい、また一つ面白いやり取りだった」とFWは語った。
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戦術的移行の中で高まる野心
ラモスは、チームが現在、新監督の戦術的な考え方に順応している最中である一方、勝利への意欲はこれまで同様に非常に強いと強調した。試合間のトレーニング時間が限られているなか、チームは実戦をプレー内容の洗練に向けた機会として活用しており、その着実な改善の過程は直近4試合を通してはっきり見て取れたと指摘した。
「すべての試合に勝つことが自分たちの目標であり、勝ち取りたい大会でもある。ただ同時に、新しいボスの考え方に適応していく段階でもある。トレーニングの時間があまりないので、試合を改善のために使っている。それは4試合を通して見て取れた」と付け加えた。
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