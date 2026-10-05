ジェズスはラモスへの全面的な支持を表明し、このストライカーはミランで成功するための理想的な立場にあると語った。FWは代表で絶好調を維持しており、直近のUEFAネーションズリーグでの成功において中心的な役割を果たしている。以前にベンフィカでこのアタッカーを指導したジェズスは、その成長がミラン、そして指揮官アモリムにとって大きな後押しになると確信している。

ポルトガルがノルウェーに2-1で勝利し、UEFAネーションズリーグ準々決勝進出を決めた後、ジェズスはリスボンでの初期の頃からこのストライカーが大きく進化したことを強調した。「彼はデンマーク戦でもアシストを記録した。ベンフィカでキャリアをスタートした頃は今とは違っていた。なぜなら、彼は大きく成長したからだ。あの時、私は監督だった。彼がミランとルベン・アモリムの助けになることは分かっている。なぜなら、彼はとても成長しているからだ」とジェズスは語った。