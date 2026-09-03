モドリッチは、単なる技術的な熟練度だけでなく、エゴの強い選手がそろうロッカールームの中でベリンガムを際立つ存在にしている、目に見えない要素についても言及した。ベテラン司令塔は、元ボルシア・ドルトムントのこの選手が、ベルナベウのまばゆい脚光の下で生き残り、さらに成功を収めるために必要な、まれな能力と精神的な強さを併せ持っていると指摘した。

「初めて彼を見た日から、何か違うものを感じていた。まず選手としてだ。才能があったし、人格もそうだった」とモドリッチは続けた。「彼はリーダーになれる。ベルナベウの人々は、彼がピッチで全力を尽くし、すべてを出し切ることを評価している。彼らは才能だけでなく、その勤勉さも評価している。ワールドカップで彼が見せたこと、そして今年のスタートの切り方は信じられないほどだ。このまま続けてほしい」



