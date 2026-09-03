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「彼はリーダーになれる」 ACミランのルカ・モドリッチが、レアル・マドリーで「驚異的」なジュード・ベリンガムを特別に称賛
ベリンガムとの特別なつながり
モドリッチはACミランで新たな章へと進んだかもしれないが、その心は今もレアル・マドリーの動向に強く結びついている。ジョゼ・モウリーニョの下での現在のチーム状況について語る中で、この伝説的MFはベリンガムの影響力をすぐさま強調した。
「彼らは驚異的だ。ヴィニシウスがクラブと契約を更新してくれて本当にうれしい。彼がもたらしているすべてを考えれば、更新しなかったら良くなかっただろう。キリアンは信じられない。あれほど簡単にゴールを決めること、あの鋭さとスピードは圧巻だ。だが、私が最も近しく感じるのはジュードだ。同じミッドフィールダーだからね」とモドリッチは『Diario AS』のインタビューで語った。
- Gribaudi/ImagePhoto
将来のリーダー候補
モドリッチは、単なる技術的な熟練度だけでなく、エゴの強い選手がそろうロッカールームの中でベリンガムを際立つ存在にしている、目に見えない要素についても言及した。ベテラン司令塔は、元ボルシア・ドルトムントのこの選手が、ベルナベウのまばゆい脚光の下で生き残り、さらに成功を収めるために必要な、まれな能力と精神的な強さを併せ持っていると指摘した。
「初めて彼を見た日から、何か違うものを感じていた。まず選手としてだ。才能があったし、人格もそうだった」とモドリッチは続けた。「彼はリーダーになれる。ベルナベウの人々は、彼がピッチで全力を尽くし、すべてを出し切ることを評価している。彼らは才能だけでなく、その勤勉さも評価している。ワールドカップで彼が見せたこと、そして今年のスタートの切り方は信じられないほどだ。このまま続けてほしい」
ビニシウスとムバッペが称賛を受ける
モドリッチがより踏み込んだ分析の焦点を当てたのはベリンガムだったが、このクロアチア代表MFは、マドリーの攻撃を支える他の柱たちへの賛辞も惜しまなかった。ビニシウス・ジュニオールの契約延長は、クラブの長期的な安定に向けた極めて重要な仕事として挙げられ、さらにエムバペの存在は、世界のサッカー界でも再現できるチームがほとんどないほどの縦への推進力と決定力をもたらしているとした。
このベテランの発言は、レアル・マドリーが新たな戦術的時代への適応を進める中で飛び出したものだ。ジョゼ・モウリーニョが指揮を執る中、運動量と守備面での貢献への重視が強まっており、ベリンガムの疲れを知らない推進力はいっそうチームにとって価値を増している。
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ベルナベウのレガシーを継承する
ブンデスリーガから加入して以降のベリンガムの急成長は、まさにセンセーショナルそのものだ。さらに、モドリッチほどの存在からこれほど高い評価を受けたことで、彼のフットボール界における地位はよりいっそう強固なものとなった。イングランド代表のベリンガムはゴールやアシストを記録しているだけでなく、戦士のような姿勢によってファンのお気に入りの存在にもなっている。
ミランのスターによるこの賛辞は、MFの主役の座が確かな手に引き継がれていることを認める、バトンの受け渡しとも言える。シーズンが本格化した今、ベリンガムが自ら打ち立てた驚異的な基準を維持できるのか、サッカー界の視線は引き続き彼に注がれている。
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