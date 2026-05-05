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「彼はリーダーではない。ハリー・マグワイアが先発のままでは、マンチェスター・ユナイテッドは前進できない」とクラブのレジェンドが語った。
マグワイア、マンチェスター・ユナイテッドに残留
『メトロ』紙の取材にパーカーは、クラブの守備体制を痛烈に批判した。最近の復調にもかかわらず、マグワイアを軸にする限り「レッドデビルズ」は進化できないと主張する。33歳のイングランド代表は2027年までの新契約を締結し、さらに1年延長できる。
キャリック監督就任後の好調で契約延長に至ったが、パーカーは彼の長期価値に疑問を抱き、タイトル争いに必要なスピードとダイナミズムを持つ選手への投資をクラブに求めている。
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イングランド代表のスター選手が、若手選手の成長を阻害していると批判されている。
今シーズン、マグワイアの立場は大きく変わった。前監督のアモリム下ではほとんど出場機会がなかった。さらに太腿の怪我でプレミアリーグ9試合を欠場した。しかしキャリック監督就任後、彼は完全復活。1月中旬のマンチェスター・シティ戦で先発復帰し、以降ほぼフル出場している。出場停止で欠場したのはリーズとチェルシー戦だけだ。
それでもパーカーは彼のリーダーシップに疑問を投げている。エイデン・ヘブンとのコンビについてこう語った。「出場は増えたが、マグワイアと組んでいる。ピッチでリーダーシップを示していない。契約に見合う働きはしているが、」 しかし、チームを進化させたいならマグワイアに頼るべきではない。だから、外に出て別のセンターバックを獲得すべきだ」
「ヘブン」と防御的ターゲットへの称賛
パーカーは10代のスター、ヘヴンをさらに称賛し、キャリック監督の下では12試合目よりも早く起用すべきだったと語った。ヘヴンはマタイス・デ・リフトの長期離脱とリサンドロ・マルティネスの3試合出場停止を受けて好パフォーマンスを見せている。
ベテランより若手を起用すべきだとし、こう語った。「ヘブンはキャリックの監督下でもっと早くチャンスを得るべきだった。今は自分の役割を果たしているし、投入されてからもよくやっている。時々軽率な面もあるが、彼がまだ若く、時に頑張りすぎていることを忘れてはいけない。 マルティネスもヨロもいるのだから、ベテランは必要ない。ハリー・マグワイアがいる限り、チームは前進できない」と語った。
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キャリックの守備陣の今後はどうなるのか？
マンチェスター・ユナイテッドはボーンマスのマルコス・セネシやノッティンガム・フォレストのムリージョなど、コストパフォーマンスに優れた選手との獲得が噂されている。キャリック監督にとって、今夏の移籍市場は正念場だ。監督は、復活の兆しを見せるマグワイアの経験値を信頼し続けるか、それともパーカーが「来季、真のプレミアリーグ優勝争いに加わるためには不可欠」と主張する急速な戦力強化を選ぶか、決断しなければならない。