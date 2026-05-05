「彼はリーダーではない。ハリー・マグワイアが先発のままでは、マンチェスター・ユナイテッドは前進できない」とクラブのレジェンドが語った。

今シーズン、マグワイアの立場は大きく変わった。前監督のアモリム下ではほとんど出場機会がなかった。さらに太腿の怪我でプレミアリーグ9試合を欠場した。しかしキャリック監督就任後、彼は完全復活。1月中旬のマンチェスター・シティ戦で先発復帰し、以降ほぼフル出場している。出場停止で欠場したのはリーズとチェルシー戦だけだ。

それでもパーカーは彼のリーダーシップに疑問を投げている。エイデン・ヘブンとのコンビについてこう語った。「出場は増えたが、マグワイアと組んでいる。ピッチでリーダーシップを示していない。契約に見合う働きはしているが、」 しかし、チームを進化させたいならマグワイアに頼るべきではない。だから、外に出て別のセンターバックを獲得すべきだ」