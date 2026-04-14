2024年夏、マンチェスター・ユナイテッドはグリーンウッドの完全移籍を承認し、彼はスタッド・ヴェロドロームへ移った。移籍金は2700万ポンド（3700万ドル）で、ユナイテッドは転売時の利益50％分配条項を盛り込んだ。

リーグ・アンでの活躍でグリーンウッドの市場価値は急上昇。ユナイテッドは今後大きな利益を得ると見込まれる。昨季はパリ・サンジェルマンのバロンドール受賞者ウスマン・デンベレと得点王（ゴールデンブーツ）を分け合った。

今季は公式戦25得点をマークし、チャンピオンズリーグ出場を目指すマルセイユで不可欠な存在となっている。