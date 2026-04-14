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「彼はリオネル・メッシじゃない！」――マーセル・デサイリはアーセナルとマンチェスター・シティにマルセイユのスター獲得を見直すよう忠告。メイソン・グリーンウッドについては「アストン・ヴィラ程度が限界」と指摘した。
売却条項：マンチェスター・ユナイテッドがグリーンウッド移籍で利益を得る理由
2024年夏、マンチェスター・ユナイテッドはグリーンウッドの完全移籍を承認し、彼はスタッド・ヴェロドロームへ移った。移籍金は2700万ポンド（3700万ドル）で、ユナイテッドは転売時の利益50％分配条項を盛り込んだ。
リーグ・アンでの活躍でグリーンウッドの市場価値は急上昇。ユナイテッドは今後大きな利益を得ると見込まれる。昨季はパリ・サンジェルマンのバロンドール受賞者ウスマン・デンベレと得点王（ゴールデンブーツ）を分け合った。
今季は公式戦25得点をマークし、チャンピオンズリーグ出場を目指すマルセイユで不可欠な存在となっている。
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プレミアリーグ、セリエA、ラ・リーガ、サウジ・プロリーグ――グリーンウッドの次なる舞台は？
グリーンウッドのイングランド復帰が噂される中、バルセロナ、ユヴェントス、アトレティコ・マドリードなどの強豪や、サウジ・プロリーグの資金力豊かなクラブが関心を示している。
1993年にマルセイユの欧州制覇に貢献し、W杯も制したデサイリは、グリーンウッドが真のエリートクラブでプレーする準備ができていないと語る。そのレベルに達するには、もう一段階ステップが必要だという。
デサイーは、グリーンウッドがまだトップクラブに加わる準備ができていない理由を説明している。
イングランド代表1キャップ（ジャマイカ代表としての選択肢も残している）のグリーンウッドについて、ベトビクター・オンラインカジノの取材に応じたデサイリは、GOALの質問にこう答えた。「外から見て、彼の数字や得点数だけなら移籍に惹かれるかもしれない。 だが、プレミアリーグやスペインのトップクラブで通用する強さがあるかといえば、確信は持てない。あのレベルに適応できるかも不明だ。
フランスならマルセイユ、スペインならビジャレアルが適している。プレミアリーグでは厳しいが、将来的にアストン・ヴィラなら可能性はある。
彼にそのレベルに達する実力と安定感があるかは疑問だ。ゴールは決めるが、プレミアリーグでは戦術を遂行する規律と安定性が求められる。彼には荷が重すぎる。
フィジカルは強力でフランスなら違いを作れるかもしれないが、パフォーマンスの波が激しく、1時間も消えることがある。彼はメッシではない。フランスなら問題ないが、より強度とインパクトが高いリーグで通用するかは不明だ。私は彼を気に入っているが、マンチェスター・シティやアーセナルなら獲得は避けるだろう」
- AFP
マルセイユからグリーンウッドを引き抜くには、いくらかかるのか？
アーセナルとマンチェスター・シティは現在、別の補強候補に注目しており、グリーンウッドを母国に呼び戻す意向はない。しかし次の移籍市場でマルセイユに十分な金額が提示されれば、クラブが彼を手放す可能性は高い。
スペインとフランスでプレーしたグリーンウッドにとって、これは新たな出発点となるかもしれない。彼の持つ未開の花開くポテンシャルに魅了され、かつてニースへ導いた移籍金を上回る巨費を投じるクラブが現れるはずだ。