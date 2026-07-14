「いらないよ。ありがとう」とイェンス・ヴィッシングはインスタグラムで答えた。サウジアラビアのクラブ「アル・ヒラル」のファンからメッセージが届いていた。そのファンはアル・ナセルを倒す方法を詳しく説明するため、ヴィッシングの電話番号を知りたがっていた。
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彼はユルゲン・クロップと同じアドバイザーを持ち、クリスティアーノ・ロナウドを破った。無名のドイツ人選手の驚異的な台頭。
このやり取りがXの報道通り実際にあったかは、現時点では確認できない。だが、試合の結果を考えると十分にあり得る。当時38歳でユリアン・ナーゲルスマンと同い年、ミュンスターランド出身のヴィッシングは、当時ガンバ大阪の監督だった。
前シーズンは9位で55失点を喫していたが、ヴィッシングが2026年初頭に就任すると、初監督としてチームをアジア版ヨーロッパリーグ「AFCチャンピオンズリーグ・ツー」の決勝へ導いた。
5月16日の相手はクリスティアーノ・ロナウド擁するアル・ナセル。ジョアン・フェリックス、サディオ・マネ、キングスレー・コマンなどスターが揃う強豪だ。ヴィッシングは試合前、『キッカー』誌に「個人の能力ではこのレベルには太刀打ちできない」と語った。 「重要なのは、チーム一丸となって強みを発揮し、フィジカルで対抗すること。それができれば勝機はある」と語った。
- (C)Getty Images
イェンス・ヴィッシングが、ロナウド率いるアル・ナセルを劇的な勝利で下した
ヴィッシングの判断は正しかった。アル・ヒラルのサポーターの助けは不要だった。元バイエルンの宇佐美貴志が所属する大阪が1－0で劇的な勝利を収めた。この快挙が彼に新クラブと巨額報酬をもたらした。
というのも、数日前、ヴィッシングがアル・イッティハドの新監督として正式に発表されたからだ。サウジアラビアの港湾都市ジッダを本拠地とする同クラブは2年契約を提示し、ヴィッシングは大阪での通算27試合（平均勝ち点1.78）を経てこれに署名した。
新天地ではさらに高い目標が課されるが、クラブは頂点復帰を目論む。アル・イッティハドはサウジアラビア最古のクラブで、2025年には国内2冠を達成している。 昨季は5位にとどまり、キングスカップ準決勝、AFCチャンピオンズリーグ・エリート準々決勝で敗退。セルジオ・コンセイソン前監督は解任された。
- J.LEAGUE
イェンス・ヴィッシングはいつ選手生活を引退したのか？
ドイツではヴィッシングはほとんど無名だ。 彼はユルゲン・クロップと同じエージェントに所属する元プロ選手で、経歴は少々異色だ。2001年から2004年までFCシャルケ04の育成組織「クナップシュミーデ」で育ち、その後プレウセン・ミュンスターでトップチームデビュー。当時の監督はロジャー・シュミットで、後にヴィッシングにとって重要な存在となる。
2010/11シーズンにはボルシア・メンヒェングラートバッハでブンデスリーガ3試合に出場し、SCパーダーボルン07では2部リーグ11試合に登場した。 度重なる負傷、特に足首の手術が響き、プロでの出場は通算18試合。26歳で現役を引退した。
「怪我は私のキャリアに大きな影響を与えました。振り返ってみると、キャリアの終焉そのものが辛かったのではなく、そこに至るまでの道のりが辛かったのです。怪我をするたびに、最高レベルに戻ることがますます難しくなっていることを痛感したからです」とヴィッシングはかつてtransfermarkt.deに語っている。
- AFP
ロジャー・シュミットは、イェンス・ヴィッシングにとって偉大な師である
ヴィッシングはフィットネス・アスレチック分野で働くと同時に、早期からコーチ業も始めた。2014年に1. FCギーヴェンベックで指導者キャリアをスタートさせ、5年後には当時グラッドバッハ2軍を率いていた現フュルト監督ハイコ・フォーゲルの下でアシスタントコーチを務めた。
2021年には、かつての恩師シュミットが再登場し、ヴィッシングの進路に大きな影響を与える。彼は「ロジャーは長年にわたり良き伴走者であり、ある意味メンターだった」と語る。
2年間の「フォールン」時代を経て、ヴィッシングはシュミットと共にPSVアイントホーフェンへ、さらにベンフィカ・リスボンへ移籍。シュミットがレッドカードで出場停止となった試合では、自らベンチを預かった。現在は日本のJリーグでアドバイザーを務めるシュミットの下、ヴィッシングは初タイトルを獲得。アイントホーフェンではカップ戦とスーパーカップ、ポルトガルでは2023年のリーグ優勝と翌年のスーパーカップ制覇に貢献した。
- J.LEAGUE
イェンス・ヴィッシングのゲームコンセプトをどのように説明しますか？
ヴィッシングの戦術が師シュミットのものと比べられるのは当然だ。両者は高圧的で攻撃的なプレス、攻守での高い活動量、素早い縦展開を共有する。 ヴィッシングはこう語る。「大局的には、攻撃も守備も全員で遂行することが重要だ。ピッチでは適切なタイミングで、高い戦術理解と強度で行動しなければならない。ダイナミックなポジショニング、縦への展開、カウンタープレス、コンパクトなボールオリエンテッド守備が鍵となる」
ヴィッシングは今、その味に目覚めた。コーチング・プロライセンス取得後、昨季はレッドブル・ザルツブルクでトーマス・レッチのアシスタントコーチを務めたが、在籍は5か月に満たなかった。「自分自身が責任を担うべき時が来た。今こそ、自分のアイデアを実行に移す時だと確信した」と彼は語った。
- J.LEAGUE
イェンス・ヴィッシングにとって最初の試練が間もなく訪れる
サウジ・プロリーグでヴィッシングは、リーグ屈指の価値を持つ5チームの1つを率いる。元レバークーゼンのムッサ・ディアビや、バイエルン移籍が噂されたスティーヴェン・ベルグワインらが所属する。最初の試練は間近だ。8月11日、AFCチャンピオンズリーグ・エリート出場権を懸け、UAEのアル・ジャジーラと対戦する。
その2日後にはリーグが開幕する。ロナウドとの再会日は未定だが、ウィッシングがインスタのアドバイスに頼ることはない。
イェンス・ヴィッシング：監督としてのキャリアの歩み
期間 クラブ 役職 2014年～2019年 1. FCギーヴェンベック ヘッドコーチ 2019年～2021年 ボルシア・メンヒェングラートバッハII アシスタントコーチ 2021年～2022年 PSVアイントホーフェン アシスタントコーチ 2022-2024 ベンフィカ アシスタントコーチ 2025 FCレッドブル・ザルツブルク アシスタントコーチ 2026 ガンバ大阪 ヘッドコーチ 2026年より アル・イッティハド ヘッドコーチ
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