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翻訳者：
「彼はミスを犯した」 バルセロナ移籍を強行しようとしたフリアン・アルバレスを、アトレティコ・マドリーのレジェンド、ディエゴ・ゴディンが痛烈批判
移籍騒動が反発を招く
このアルゼンチン代表FWは、2026年ワールドカップ期間中にバルセロナへの移籍を公に求め、大きな論争を巻き起こした。アトレティコはライバルクラブとの交渉を一切拒否し、レアル・マドリーからの1億5000万ユーロのオファーさえ拒絶。500億ユーロの契約解除金条項を譲らなかった。その後もアーセナルやマンチェスター・シティが関心を示したが、最終的に残留。冷淡で不満げな反応を見せたことで、サポーターからブーイングを浴びた。
- Focus Images
ストライカーのミスに公の場で言及
ウルグアイの守備のレジェンドであるゴディンは、オンダ・セロの『ラディオエスタディオ・ノーチェ』に出演した際、このFWの混迷を極めた移籍騒動について率直な見解を示した。
世間の大きな騒ぎに言及し、40歳のゴディンは次のように語った。「フリアン・アルバレスは素晴らしい選手だ。人間的にもきっと素晴らしいのだろう。だが、彼は間違いを犯したと思う。ファンが怒るのは完全に理解できる。誰かが去りたいと思うこと自体は誰もが理解しているが、問題はどう去るか、その進め方だ。彼はやらかしたという点で、みんなが同意していると思う。今はその結果を受け止めなければならないし、関係を修復したいなら、ファンに対して誠意あるジェスチャーを示す必要がある」
グリーズマンとの比較が、その難しさを浮き彫りにする
チームへの献身をめぐってこれほど広範な怒りが噴出した後では、メトロポリターノの忠実なファンの信頼を取り戻すのは簡単ではない。
かつてのチームメート、アントワーヌ・グリーズマンがバルセロナから復帰した後にファンとの関係を修復したことを振り返り、主要タイトルを8度獲得したこの人物はこう付け加えた。「フリアン・アルバレスがその関係を修復できるかどうかは分からない。アントワーヌは途方もない努力を払ったし、フリアンについては見てみないといけない。時間がたてば分かるだろうが、確かなのは、少なくともチャンスを与えられた時には、ピッチで常にすべてを出し切ることを人々が彼に求めるということだ」
- AFP
ダービーを前にコンディション調整が続く
ディエゴ・シメオネ監督率いるチームは、日曜日に行われる近隣クラブのレアル・マドリーとの重要な一戦を前に、ラ・リーガ6試合で勝ち点13を積み上げて4位につけている。 アルバレスはダービー出場に依然として大きな不安を抱えており、筋肉のオーバーロードによってレアル・ソシエダ戦を欠場した。
このFWはオフ返上で高強度のランニングをこなし、代表ウィーク前の復帰に向けて時間との戦いを続けている。
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