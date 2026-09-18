ウルグアイの守備のレジェンドであるゴディンは、オンダ・セロの『ラディオエスタディオ・ノーチェ』に出演した際、このFWの混迷を極めた移籍騒動について率直な見解を示した。

世間の大きな騒ぎに言及し、40歳のゴディンは次のように語った。「フリアン・アルバレスは素晴らしい選手だ。人間的にもきっと素晴らしいのだろう。だが、彼は間違いを犯したと思う。ファンが怒るのは完全に理解できる。誰かが去りたいと思うこと自体は誰もが理解しているが、問題はどう去るか、その進め方だ。彼はやらかしたという点で、みんなが同意していると思う。今はその結果を受け止めなければならないし、関係を修復したいなら、ファンに対して誠意あるジェスチャーを示す必要がある」