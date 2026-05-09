「彼はミスをした」――ブンデスリーガの接戦後、ヴィンセント・コンパニはバイエルン・ミュンヘンの若手選手の戦術批判を笑い飛ばした。

土曜、フォルクスワーゲン・アレーナで1-0の接戦を制したバイエルン・ミュンヘン。しかし試合後は思わぬ戦術論争が起きた。試合後、スカイ・スポーツの取材に応じた20歳のビショフは、王者が試合を支配できなかった理由を率直に語った。

「基本の細かいプレーができていない」と指摘し、「ボールを失った直後のカウンタープレスが足りず、サイドラインから見ていて分かった。だから長い距離を走らされ、多くの失点につながる」と語った。