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「彼はミスをした」――ブンデスリーガの接戦後、ヴィンセント・コンパニはバイエルン・ミュンヘンの若手選手の戦術批判を笑い飛ばした。
ビショフはカウンタープレスでの失敗を指摘した。
土曜、フォルクスワーゲン・アレーナで1-0の接戦を制したバイエルン・ミュンヘン。しかし試合後は思わぬ戦術論争が起きた。試合後、スカイ・スポーツの取材に応じた20歳のビショフは、王者が試合を支配できなかった理由を率直に語った。
「基本の細かいプレーができていない」と指摘し、「ボールを失った直後のカウンタープレスが足りず、サイドラインから見ていて分かった。だから長い距離を走らされ、多くの失点につながる」と語った。
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コンパニ、若手選手のミスを大目に見る
直後、インタビューに臨んだコンパニはビショフの発言を耳にした。最初は笑っていたが、コンパニ監督は選手が公の場で戦術を語ることに異議を唱えた。
「いや、もちろん違う」とコンパニは若手選手の意見に同意するか問われると即答した。「彼はインタビューで間違いを犯した。ボールを失った直後に100回もカウンタープレスをかけることはできない。問題なのはプレスの意図ではなく、そのやり方だ。もしそうなら練習でも分かるはずだし、私は『そのやり方では勝てない』と言うだろう」
急ぐより忍耐が大切
コンパニは、バイエルンがヴォルフスブルク戦で直面したのは戦術より心理的な問題だと指摘。序盤の最終ラインの落ち着き不足が要因だとした。さらに、早期リードを奪えなかったことでフラストレーションが募り、組織が乱れたとも主張した。
コンパニはさらにこう語った。「重要なのは、試合開始から10～15分で3点や4点を決め、あとは相手がただ転がっているだけだという感覚は必要ないということだ。そんなことは起こらない。我々は最初の10分間は良いスタートを切ったが、その後少し焦りを見せ、状況はますます厳しくなった」
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バス内で一騎打ちの見込み
生中継で意見の相違は露呈したが、コンパニは気さくに笑いながら、発言の仕方には同意できないものの選手に恨みはないと語った。ただ、チームがミュンヘンに戻る前にビショフと直接話し合うと明言した。
元マンチェスター・シティの主将は笑顔で「必ず話し合う」と述べ、チームバスでインタビューを振り返ってほしいと期待を示した。さらに「数年後には彼も同じことを言うだろう」と語り、経験を重ねれば若手が戦術への見方を変えると示唆した。