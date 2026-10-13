Getty Images Sport
翻訳者：
「彼はマシンだ」モーガン・ロジャーズがジョーダン・ヘンダーソンを絶賛。チェルシーはシャビ・アロンソ指揮下でプレミアリーグでの快進撃を続ける
スタンフォード・ブリッジでのヘンダーソンの影響
ヘンダーソンがスタンフォード・ブリッジにやって来た際には年齢を疑問視する声もあったが、ここ最近のプレーでそうした疑念をすぐに払拭した。ベテランMFはボーンマス戦で夢のようなホームデビューを飾り、ゴールを決めたほか、創造性を発揮して5-1の圧勝に貢献。チームメイトのロジャースは、今夏にロンドン西部へ移籍してきた36歳の身体能力とサッカーへの理解力に驚かされている。
「彼は年を取りすぎていると言われていた。でも、実際に何をしているか見れば分かる。正直なところ、ロッカールームの誰もが、彼はおそらく今でもクラブで最も体力のある選手だと分かっている。まさに鉄人だ。みんな彼を経験豊富な選手としてしか見ないから、プレーの実力を忘れがちだ。でも誤解しないでほしい。彼は今でもサッカーがうまい。サッカー界であらゆるタイトルを勝ち取ってきた。あの試合でも彼の質の高さが見られたし、今季の残りもきっと見られるはずだ」とロジャースはチェルシー公式サイトで語った。
- Getty Images Sport
ベテランがフリーキック対決を制す
ロジャーズはチーム内でのセットプレーのキッカー争いにも言及し、ヘンダーソンの技術には異論を挟みにくいと認めた。ベテランMFは若いチームメイトたちを説得してキッカーの座を譲らせると、後半には観客を総立ちにさせる見事なFKを決め、自らの主張を結果で示した。「彼がもっとゴールを決めてくれるといいね。彼にはその力があるし、技術も素晴らしい。FKを任されているのは、遠くからでも決められる力があるからだ。土曜日にはそれを2度やってのけた」と語った。
若きFWは第一キッカーの座を失ったことを冗談交じりに語りつつ、勢いを取り戻したチェルシーにとってはチームの成功が最優先だと強調した。「あれは先週、実は僕が行く前に仕事上の話で決まったことなんだ。僕に内緒で決められていて、戻ってきたら突然FKのキッカーから外されていた！ あまりうれしくはなかったけど、ゴールが決まるなら、それが一番大事なことだよ」
シャビ・アロンソの下で披露された戦術の妙
チェルシーは今季、試合開始直後から相手を圧倒するチームとして知られるようになった。ボーンマスを圧倒した一戦でも、その傾向は明らかだった。ロジャースは、キックオフから攻撃的に臨むチームの姿勢はアロンソ監督によるものだと語った。チェルシーはプレミアリーグ開幕からの6試合のうち5試合で、開始7分以内にゴールを記録している。試合開始から高い強度でプレーする戦術が、この数字にも表れている。
「試合前の監督の話のおかげだと思います。監督が僕たちを奮い立たせ、勢いづけてくれるんです。でも、僕たちも常に立ち上がりから積極的にプレーしたいと思っています。大切なのは良い入り方をして、先制することです。多くの試合で、特にホームでは、早い時間のゴールをきっかけに勢いに乗ってきました。だから、これは良い強みですし、続けていく必要があります」とロジャースは説明した。
- Getty Images Sport
道のりはまだ長い
最近の好調により、チェルシーは得失点差でトップ4のすぐ外につけている。それでも、チームは浮足立っていない。アロンソは期待が高まりすぎないよう慎重に努めており、ロジャースとチームメイトも、シーズンが進むなかでその考えをしっかりと受け止めている。シーズン序盤の現段階では、プレミアリーグの順位表にとらわれるよりも、チーム内での成長と練習での継続的な改善に集中している。
「監督が今週ずっと言っていることがある。いい言葉なので、ここで使わせてもらう。『僕たちは最下位で終わることも、首位で終わることもあり得る』。どの順位で終われるのか、何ができるのかを判断するには、まだ試合数が足りない。僕たちもそう捉えている。自分たち自身を高め、自分たちを見つめ直したいし、そうしていくつもりだ。ただ、上も下も見ていない。自分たち自身と、どうすれば改善し、もっと良くなれるかだけを見ている」とロジャースは締めくくった。
GOALをGoogleでフォロー
この物語を楽しんでいただけましたか？
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。