ロジャーズはチーム内でのセットプレーのキッカー争いにも言及し、ヘンダーソンの技術には異論を挟みにくいと認めた。ベテランMFは若いチームメイトたちを説得してキッカーの座を譲らせると、後半には観客を総立ちにさせる見事なFKを決め、自らの主張を結果で示した。「彼がもっとゴールを決めてくれるといいね。彼にはその力があるし、技術も素晴らしい。FKを任されているのは、遠くからでも決められる力があるからだ。土曜日にはそれを2度やってのけた」と語った。

若きFWは第一キッカーの座を失ったことを冗談交じりに語りつつ、勢いを取り戻したチェルシーにとってはチームの成功が最優先だと強調した。「あれは先週、実は僕が行く前に仕事上の話で決まったことなんだ。僕に内緒で決められていて、戻ってきたら突然FKのキッカーから外されていた！ あまりうれしくはなかったけど、ゴールが決まるなら、それが一番大事なことだよ」