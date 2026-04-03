シティは、14歳でMLSの歴史に名を刻んだサリバンを獲得すべく動いた。この記録は、かつてUSMNT（アメリカ代表）のスター選手だったアドゥが、フィラデルフィア・ユニオンでのトップチームデビュー時に樹立したものであった。高く評価されているこの若き選手は、かねてより最も有望な新星と見なされてきた。

現在、サリバンが限界を超えて追い込まれないよう万全の配慮がなされているため、米国でのレギュラー出場機会が模索されている。彼の継続的な成長は慎重に管理され、2027年9月に18歳になる際にマンチェスターへ向かうための最良のコンディションを整える必要がある。

シティはサリバンを即座にレンタル移籍させる方針とみられ、移籍先は欧州の別のリーグになる可能性がある。しかし、アドゥをはじめとする一部の人々は、この早熟な才能が、最も過酷なリーグでの生活に完全に適応すれば、いずれプレミアリーグを制覇すると期待している。