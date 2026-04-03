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「彼はプレミアリーグのチームの先発メンバーに食い込むだろう」――フレディ・アドゥが、マンチェスター・シティへの移籍を控えた若き逸材キャヴァン・サリバンについて大胆な予測を語った
記録を塗り替えたサリバンは、18歳になった時点でマンチェスター・シティに加入する
シティは、14歳でMLSの歴史に名を刻んだサリバンを獲得すべく動いた。この記録は、かつてUSMNT（アメリカ代表）のスター選手だったアドゥが、フィラデルフィア・ユニオンでのトップチームデビュー時に樹立したものであった。高く評価されているこの若き選手は、かねてより最も有望な新星と見なされてきた。
現在、サリバンが限界を超えて追い込まれないよう万全の配慮がなされているため、米国でのレギュラー出場機会が模索されている。彼の継続的な成長は慎重に管理され、2027年9月に18歳になる際にマンチェスターへ向かうための最良のコンディションを整える必要がある。
シティはサリバンを即座にレンタル移籍させる方針とみられ、移籍先は欧州の別のリーグになる可能性がある。しかし、アドゥをはじめとする一部の人々は、この早熟な才能が、最も過酷なリーグでの生活に完全に適応すれば、いずれプレミアリーグを制覇すると期待している。
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アドゥ、サリバンがプレミアリーグでブレイクすることを後押し
parhaat pikakasinotを通じてGOALの独占インタビューに応じたアドゥは、次のように語った。「いずれ彼はプレミアリーグのチームのスタメン入りを果たすだろう。それが厳しい戦いになることは分かっている。本当に厳しい戦いになるはずだ。なぜなら、プレミアリーグは世界で最も突破するのが難しいリーグだからだ。紛れもない事実だ。
「自分のリーグではトップクラスの選手だったのに、プレミアリーグに来ると、ただただ平凡な選手に見えてしまう選手を、私は数多く見てきた。だから、このリーグで成功するのは本当に難しいんだ。おそらく、いや、間違いなく、プレミアリーグは世界で最も厳しいリーグだ。今、世界で誰もが認める最高のリーグだからね。
「でも、結局のところ、彼にはそれを成し遂げる才能があると思う。すべては決断次第だし、彼がどう臨むか、その時期にヨーロッパでどう過ごすかにかかっている。そして、そういうことは難しいんだ。
「彼が移籍を決意した時に正しい判断を下せるよう、その過程を乗り越えるための適切な助言をくれる、適切な人々が彼の周りにいることを願っている。」
名言：アデュはいつでも相談に乗ってくれる
2004年にアメリカサッカー界の「ゴールデンボーイ」として脚光を浴び、自身も多くの厳しい視線にさらされた経験を持つアドゥは、サリバンに助言を求められたことがあるかという問いを突きつけられ、次のように付け加えた。 「いいえ、個人的に彼と話したことはありません。もし彼が私の助言を必要としたり、何か質問があれば、喜んで答えますよ。ただ、他人の人生やキャリアに干渉するのは好きではありません。でも、もし彼らが私から何か、助けやアドバイスなどを必要としているなら、喜んで応じます。」
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サリバン、イングランドで米国代表のスター選手たちに倣うことを目指す
アドゥはヨーロッパへ渡り、ポルトガルの名門ベンフィカに加入した際、自身の「安全地帯」から踏み出した。彼は、そのキャリアの道のりがいかに険しいものであるかを身をもって知っている。サリバンもまた、自らの課題に正面から立ち向かう覚悟ができている。
彼がエティハド・スタジアムに「完成された選手」としてやってくるわけではないことは、シティも十分に承知している。しかし、ジョン・ハーケス、ブラッド・フリーデル、クリント・デンプシー、ティム・ハワード、クラウディオ・レイナ、ティム・リーム、クリスチャン・プリシッチといった選手たちのように、イングランドのサッカー界に確かな足跡を残そうとするこの有望なプレイメーカーには、揺るぎない支援が注がれるだろう。