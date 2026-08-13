2025年夏にマージーサイドへ渡った元バイエル・レバークーゼンのスターは、その移籍によって一時的に英国サッカー史上最高額の選手となった。その時点で、プレミアリーグ王者との合流を果たしていた。

2025-26シーズンは関係者全員にとって厳しいものとなり、リヴァプールは苦しみながら5位でフィニッシュした。それでもチャンピオンズリーグ出場権の確保には十分だったが、憂慮すべき失速を受けてアルネ・スロットは監督職を解かれた。

現在はアンドニ・イラオラが指揮を執っており、このスペイン人指揮官はスターぞろいのスカッドに自身の色を加えることを望んでいる。ヴィルツや1億2500万ポンド（1億6900万ドル）のFWアレクサンデル・イサクのような、不発に終わっている勝負を決められる選手たちから最高の力を引き出す必要性も理解している。後者は昨季わずか4ゴールに終わり、前者は7得点7アシストを記録した。