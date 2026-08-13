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「彼はブルーノ・フェルナンデスがやっていることをするだろう」 ジョン・バーンズが「お気に入りの選手」フロリアン・ヴィルツがリヴァプールで1億1600万ポンドの成功物語になれる理由を説明
ヴィルツはデビューシーズンに7得点と同数のアシストを記録した
2025年夏にマージーサイドへ渡った元バイエル・レバークーゼンのスターは、その移籍によって一時的に英国サッカー史上最高額の選手となった。その時点で、プレミアリーグ王者との合流を果たしていた。
2025-26シーズンは関係者全員にとって厳しいものとなり、リヴァプールは苦しみながら5位でフィニッシュした。それでもチャンピオンズリーグ出場権の確保には十分だったが、憂慮すべき失速を受けてアルネ・スロットは監督職を解かれた。
現在はアンドニ・イラオラが指揮を執っており、このスペイン人指揮官はスターぞろいのスカッドに自身の色を加えることを望んでいる。ヴィルツや1億2500万ポンド（1億6900万ドル）のFWアレクサンデル・イサクのような、不発に終わっている勝負を決められる選手たちから最高の力を引き出す必要性も理解している。後者は昨季わずか4ゴールに終わり、前者は7得点7アシストを記録した。
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バーンズ、ヴィルツがアンフィールドで象徴的な存在になると太鼓判
そのパフォーマンスは改善が必要であり、しかも早急にそうしなければならない。247Bet247Betとの提携で『GOAL』の取材に応じたリヴァプールのレジェンド、ジョン・バーンズ氏は、ヴィルツに何かアドバイスはあるかと問われると、次のように語った。「彼はリヴァプールで私が最も好きな選手だ。私のお気に入りの選手だ。今はチームが彼を中心にプレーしなければならない。
「[ウーゴ]・エキティケがいて、[コーディ]・ガクポがいて、彼と同じことをする他の選手たちもいたとなれば、彼が主役でなければならない。だから彼にアドバイスすることは何もない。彼はプレーするたびに良いプレーをしていると思うからだ。
「チームが彼に適応しなければならない。彼がチームに適応しなければならないのだ。そして、同じことをする選手が多すぎたと思う。だからリヴァプールはフロリアン・ヴィルツの良さを最大限に引き出す形でプレーしなければならない。そうすれば、フロリアン・ヴィルツとイサクのベストな姿が見られると思う。
「エキティケ、ヴィルツ、ガクポ、イサクがいて、さらにモー［サラー］もいる。こうしたタイプの選手をあまりに多く抱えることはできない。だから今季は、フロリアン・ヴィルツのはるかに良いバージョンが見られると思う」
ヴィルツはリヴァプールでフェルナンデス級の数字を残せるのか？
ヴィルツは、昨季に21アシストを記録してプレミアリーグの歴史に名を刻んだマンチェスター・ユナイテッド主将フェルナンデスと、似たタイプの選手である。リヴァプールは、創造性あふれる背番号7の同様の生産性を引き出す方法を見つける必要がある。
それが可能か問われたバーンズは、こう付け加えた。「ああ、ただマンチェスター・ユナイテッドはブルーノ・フェルナンデスを中心にプレーしている。リヴァプールはヴィルツを中心にはプレーしていなかった。モーやエキティケ、あるいは他の誰かを中心にプレーしていた。一方で、すべてはブルーノ・フェルナンデスを経由している。
「もし今、すべてをヴィルツ経由でプレーするなら、彼はブルーノ・フェルナンデスがやっていることをやるだろう。それをリヴァプールは見極めなければならない。クラブにその意思があるのかどうかをね……」
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リヴァプールの2026-27シーズン日程：プレシーズンとプレミアリーグ開幕戦
ヴィルツはプレシーズンでリヴァプールの一員としてプレーしており、その前にはドイツ代表として存在感を示せないワールドカップを経験した。イラオラはこのドイツ代表選手をスウェーデン人FWイサクとともに攻撃の軸に据える考えだ。
2人には高額な移籍金に見合う結果を出す重圧がかかっており、リヴァプールは8月23日に開幕節でニューカッスルとの一戦に臨むためセント・ジェームズ・パークへ乗り込み、プレミアリーグの貴重な勝ち点獲得へ向けた戦いをスタートさせる。
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