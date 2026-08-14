個人的な親交に加え、クライファートの語学力はベンチでも極めて大きな価値を持つ。英語、フランス語、オランダ語、スペイン語に堪能であり、ロッカールーム内で生じ得るコミュニケーションの溝を効果的に埋めることができるからだ。デ・ブールはまた、クライファートのバックグラウンドがチームの力学に好影響をもたらす可能性にも言及した。ただし、今回の起用の可能性において最も重要なのは、あくまで信頼関係だと強調している。

「パトリックの加入が多様性の面でプラスになるという点は良い付加価値だと思う。オランダ代表にはスリナム系やアンティル系の選手が多いからね。ただ、それが最も重要なことではない」と同氏は付け加えた。「最も重要なのは、彼がシャビにとって信頼できる人物だということだ」