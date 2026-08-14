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「彼はパトリック・クライファートを盲目的に信頼している」 シャビに対し、新たなオランダ代表アシスタントとしてバルセロナのレジェンド起用を求める声
シャビの理想的なアシスタントコーチ候補が判明
デ・ブールは、オランダサッカー協会（KNVB）に対し、新指揮官シャビのアシスタントコーチとしてクライファートを任命するよう公に求めた。スペイン人指揮官は水曜日、ロナルド・クーマンの後任として正式に発表された。シャビは、エルンスト・ハッペル以来、オランダ代表を率いる初の外国人監督となる。
重圧のかかる役割に向けて準備を進める中、現在はコーチングスタッフを固める作業が進められている。デ・ブールは、以前にルイ・ファン・ハールの下でアシスタントを務めたクライファートこそ、このスペイン人指揮官が新たな環境に適応するのを助ける完璧な候補だと考えている。
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バルセロナで築かれた強い絆
シャビとクライファートはバルセロナで数年間ともにプレーし、ピッチ内外で強い関係を築いた。デ・ブールは、この以前からの絆こそが、新指揮官が代表監督としての仕事に踏み出す上でまさに必要なものだと強調している。
『デ・テレグラーフ』に対してデ・ブールは、次のように説明した。「シャビとパトリックは、ただの元チームメートではなく、親しい友人でもある。シャビにはスタッフの中に全面的に信頼できる人物が必要であり、彼はパトリックを盲目的に信頼している。
「クライファートはオランダ語とスペイン語に加え、英語とフランス語も話せる。さらにルイス・ファン・ハールの下で代表のアシスタントコーチを務めた経験があり、オランダサッカーにも精通している。そうしたすべてが最終的にシャビの助けになるだろう」
多様性と不可欠なコミュニケーション能力
個人的な親交に加え、クライファートの語学力はベンチでも極めて大きな価値を持つ。英語、フランス語、オランダ語、スペイン語に堪能であり、ロッカールーム内で生じ得るコミュニケーションの溝を効果的に埋めることができるからだ。デ・ブールはまた、クライファートのバックグラウンドがチームの力学に好影響をもたらす可能性にも言及した。ただし、今回の起用の可能性において最も重要なのは、あくまで信頼関係だと強調している。
「パトリックの加入が多様性の面でプラスになるという点は良い付加価値だと思う。オランダ代表にはスリナム系やアンティル系の選手が多いからね。ただ、それが最も重要なことではない」と同氏は付け加えた。「最も重要なのは、彼がシャビにとって信頼できる人物だということだ」
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新たな監督体制の最終調整へ
シャビが指揮官としての任期をスタートさせる一方で、オランダサッカー連盟はすでに、ルート・ファン・ニステルローイとパトリック・ロデワイクスをコーチングスタッフに残留させることを確認している。そこにクライファートが加われば、オランダ代表のスタッフ陣はスターぞろいの顔ぶれとなる。
スペイン人指揮官は今後数日間、首脳陣と緊密に連携しながらテクニカルスタッフの最終調整を進め、その後に自身にとって最初の国際試合に向けた準備に入ることになる。
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