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「彼はバロンドール受賞者だ！」――キリアン・ムバッペが、フランス代表のワールドカップ・イラク戦を前にウスマン・デンベレへの批判に反論。
スター選手であるチームメイトを擁護する
代表キャプテンムバッペは記者会見で即座にデンベレ支持を表明。前回ワールドカップ・セネガル戦の後半はムバッペとオリゼが注目されたが、前半45分ではデンベレが最も危険な攻撃の起点だったと主張した。
明日代表100試合出場を達成するキャプテンは、デンベレが国際舞台で存在感を示せていないという見方を否定。代わりに、パリ・サンジェルマンのスターの戦術的洞察力を称賛し、彼の存在自体が味方にとって重要なスペースを生み出していると強調した。
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バロンドール受賞者がもたらした決定的な影響
チームメイトの活躍が物足りなかったと問われたムバッペは、目に見えない貢献も評価するよう促した。
ムバッペはこう語った。「ウスマン？ 試合映像を2度見た。前半は攻撃陣4人の中で彼が最も際立っていた。後半はマイケルと僕が得点を奪ったが、彼も貢献していた。彼は相手を引きつけ、先制点につながるスペースを作った。 彼はバロンドール受賞者で、誰もが信頼している。明日からも前へ進み、チームに不可欠な存在になるだろう」
キャプテンの役割を受け入れ、オリゼを称賛する。
ムバッペはフランス代表のキャプテンマークについて「自分が何を象徴し、祖国のために歴史を刻む自覚がある」と語った。同時に「プレッシャーに押しつぶされそうになることもあるが、この大会は2度目なので落ち着いている。初戦で2得点してもまだ十分ではない」と続けた。
また、オリゼについて「彼は誰もが好むプレースタイルを持つ並外れた選手だ。動きが豊かで、チームには才能ある選手がたくさんいる。明日には別の2人が輝くかもしれない。彼は試合ごとに新しいものを生み出す能力を持っている」と称えた。
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フランスの今後はどうなるのか？
フランス代表は月曜日のイラク戦を前に最終調整に入る。ワールドカップらしい接戦が予想される。ムバッペが再び最前線を任せられ、オリゼが創造性を発揮し、批判を跳ね返そうとするデンベレとともにチームは圧倒的な試合展開を目指す。勝てばノルウェーとの最終戦を待たずにベスト16進出を決める。