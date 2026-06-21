「彼はバロンドール受賞者だ！」――キリアン・ムバッペが、フランス代表のワールドカップ・イラク戦を前にウスマン・デンベレへの批判に反論。

代表キャプテンムバッペは記者会見で即座にデンベレ支持を表明。前回ワールドカップ・セネガル戦の後半はムバッペとオリゼが注目されたが、前半45分ではデンベレが最も危険な攻撃の起点だったと主張した。

明日代表100試合出場を達成するキャプテンは、デンベレが国際舞台で存在感を示せていないという見方を否定。代わりに、パリ・サンジェルマンのスターの戦術的洞察力を称賛し、彼の存在自体が味方にとって重要なスペースを生み出していると強調した。