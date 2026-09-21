レアル・マドリーは、激しいダービーで同じ街のライバルであるアトレティコに1-2で敗れ、クラブ公式テレビ局の怒りを招く結果となった。試合の分岐点となったのは、ディーン・ハイセンがジュリアーノ・シメオネへのファウルでPKを献上し、退場処分を受けた決定的な場面だった。

しかし、クラブから噴出している怒りの大半は前半の出来事に向けられている。同局は、アトレティコはハイセンの高くついた介入よりもはるか前に、クリスティアン・ロメロとイ・ガンインがともに退場になるべきだったと主張している。

こうした不当判定と受け止められた場面が、レアル・マドリーTVの試合後報道の焦点となった。同チャンネルはこの場を使い、今季クラブに向けられている全体的なレフェリングの水準に公然と疑問を投げかけた。



