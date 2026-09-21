SOPA Images
翻訳者：
「彼はバルセロナの選手たちと一緒にいた！」。レアル・マドリーTVが、アトレティコとのダービー敗戦での「吐き気を催す」ような振る舞いを受け、主審を異例の形で攻撃
退場処分をめぐる論争がマドリード・ダービーに影を落とす
レアル・マドリーは、激しいダービーで同じ街のライバルであるアトレティコに1-2で敗れ、クラブ公式テレビ局の怒りを招く結果となった。試合の分岐点となったのは、ディーン・ハイセンがジュリアーノ・シメオネへのファウルでPKを献上し、退場処分を受けた決定的な場面だった。
しかし、クラブから噴出している怒りの大半は前半の出来事に向けられている。同局は、アトレティコはハイセンの高くついた介入よりもはるか前に、クリスティアン・ロメロとイ・ガンインがともに退場になるべきだったと主張している。
こうした不当判定と受け止められた場面が、レアル・マドリーTVの試合後報道の焦点となった。同チャンネルはこの場を使い、今季クラブに向けられている全体的なレフェリングの水準に公然と疑問を投げかけた。
- Alterphotos
放送局が偏向と「乱暴者のような」振る舞いを主張
ロメロとイ・ガンインへの処分なしのチャレンジに焦点を当て、レアル・マドリーTVは試合結果が大きく操作されていたと示唆した。『Mundo Deportivo』によれば、「アトレティコが9人になっていたら何が起きていたか、我々には分からない。この大会から立ち上がって去りたいと思っているマドリーのファンは大勢いるはずだ」と述べたという。「立ち上がって去りたくなる。今や彼らはさらに締め付けを強めた。以前はそれを隠そうとしていたが、今はもうそうではない」
さらに同チャンネルは、最近の試合に言及しながら主審への個人攻撃を展開した。「[ミゲル・アンヘル]・オルティス・アリアスは数週間前にバルセロナの選手たちと一緒にいた。そして今度はこれだ」と付け加えた。「何もかも吐き気がする。こんなクソみたいなことが[ハビエル]・テバスのラ・リーガにまで波及しても、彼らは気にしない。今季起きたことは、すでに誰もが限界を超えるものだった」
クラブに対する露骨な偏向があると主張し、同局はこう続けた。「あとはマドリーのライバルたちがリボルバーを持ってピッチに立つことを認める通達が出るだけだ。イ・ガンインがフェデにタックルし、彼が立ち上がって抗議した時、主審はヴァルベルデに対して尊大でチンピラのような態度を取った」
クラブに対する組織的な意図があるとの見方
『レアル・マドリーTV』は、スペインで同チームが公正に戦うことを妨げる組織的な意図があると強く信じている。同局は、審判団が国内のライバルとは異なる基準でレアル・マドリーを扱っているという考えを繰り返し強調した。
「マドリーに関しては別の基準がある。彼らには競わせない。だが、これがラ・リーガとRFEFの計画だ」と同局は主張した。
さらに、ダービーでの望みを打ち砕いたPK判定の一貫性にも疑問を呈し、こう締めくくった。「ここまでのレフェリングを見れば、相手PA内でアトレティコの選手が同じ状況になっていたとしても、フイセンの時のように退場処分にしたとは思えない。フットボールの議論として成り立っていない」
- AFP
審判を巡る騒動を乗り越えて
この衝撃的な放送がもたらした激しい余波により、判定をめぐる議論は今後も試合後の見出しを支配し続けることになりそうだ。スペインで審判団に向けられる厳しい視線は、これほど熱を帯びた一戦のあとでも収まる気配を見せていない。
ピッチ上では、レアル・マドリーが素早く立て直し、認識されている偏向から意識を切り替える必要がある。出場停止のホイセンを欠く中で最終ラインを再構築し、この痛恨の敗戦からの巻き返しを目指すことになる。
GOALをGoogleでフォロー
この物語を楽しんでいただけましたか？
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。