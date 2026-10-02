その4年後、バイエルンが他の欧州強豪クラブとともに再び獲得に動いた際、バラは、バルセロナ加入という決断には当初疑問もあったものの、結果的には大成功になったと認めた。「その後、彼はライプツィヒの選手として再びバイエルンからオファーを受け、バルセロナや他のクラブも関心を示していた。

「私たちはバルセロナを選んだ。それはおそらく最善の選択ではなかったが、その後はすべてが彼にとってうまくいった。彼は欧州選手権、ネーションズリーグ、ワールドカップで優勝し、代表チームでもトップ10に入る選手の一人になった。彼の物語はまるで映画のようで、その一部になれたことをうれしく思う」