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「彼はバイエルンを拒否した」 ダニ・オルモの代理人が明かす、バルセロナのスターがキャリアで2度にわたってドイツの強豪を断ったこと
代理人がバイエルンの関心に関する詳細を明かさず
オルモの代理人アンディ・バラは、バルセロナの攻撃的MFがスペイン復帰を決める前に、ブンデスリーガの強豪から2度のオファーを断っていたことを明かした。最初のアプローチは、2020年1月に2000万ユーロでライプツィヒへ移籍する前、ディナモ・ザグレブ在籍時に届いていた。バイエルンは2024年夏にも再び獲得に動いたが、このゲームメーカーは代わりに、総額6200万ユーロのパッケージでカンプ・ノウへの移籍をまとめることを選んだ。
- Sven Simon
代理人が意図的なキャリアの歩みを説明
バラは、クロアチアの首都で形成期を過ごしていた若きスペイン人の成長ルートをいかに慎重に描いていたかを強調し、早い段階でバイエルンへの移籍に踏み切る誘惑を退けたと明かした。
スペインメディア『Sport』が報じたところによると、代理人はポッドキャスト『Inkubator』で、この時点でアリアンツ・アレーナへの移籍を積極的に勧めなかった理由について次のように詳しく語った。「彼がディナモにいたとき、私の判断でバイエルンを断った。私は彼に『もう一段階進む必要がある』と伝えた。そして実際にその通りになった」
カタルーニャの賭けが国際舞台での栄光をもたらす
その4年後、バイエルンが他の欧州強豪クラブとともに再び獲得に動いた際、バラは、バルセロナ加入という決断には当初疑問もあったものの、結果的には大成功になったと認めた。「その後、彼はライプツィヒの選手として再びバイエルンからオファーを受け、バルセロナや他のクラブも関心を示していた。
「私たちはバルセロナを選んだ。それはおそらく最善の選択ではなかったが、その後はすべてが彼にとってうまくいった。彼は欧州選手権、ネーションズリーグ、ワールドカップで優勝し、代表チームでもトップ10に入る選手の一人になった。彼の物語はまるで映画のようで、その一部になれたことをうれしく思う」
- Joan Gosa
首位チームがリーグでの支配を再開
バルセロナはラ・リーガ首位に立っており、今季ここまでオルモの3アシストにも後押しされ、7試合で勝ち点21という完璧な成績を収めている。ハンジ・フリック監督率いるチームは、その勢いを維持すべく、10月10日土曜日の代表ウィーク明けに行われる第8節でヘタフェをホームに迎える。このホームゲームは、カタルーニャ勢にとって国内でのリードをさらに固める絶好の機会となる。
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