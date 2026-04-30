Skyによると、マヌエル・ノイアーはFCバイエルン・ミュンヘン首脳に、2026年以降もドイツ最多優勝クラブのゴールを守り続けたいと伝えた。交渉を本格化させるため、代理人のトーマス・クロスは木曜にザーベナー・シュトラーセを訪れ、スポーツディレクターのマックス・エバーとCEOのヤン＝クリスティアン・ドレーゼンと初会談を行った。 ビルト紙も先に報じていた。
Getty Images Sport
翻訳者：
彼はバイエルンであと1年続けるのか？ノイアーはすでに決断したようだ。
交渉は形式的ではないものの、合意の可能性は高い。FCB幹部は40歳のノイアーを繰り返し称賛し、契約延長は本人次第と明言した。 名誉会長ウリ・ヘーネスもポッドキャスト「Auf eine weiß-blaue Tasse」で「私ならあと1年残留させる」と敬意を示した。
マヌエル・ノイアーは契約延長で減給を受け入れる必要がある。
ノイアーは現在、推定年俸約2000万ユーロでFCB最高給の一人。しかしスポーツディレクターのエベルは人件費削減を迫られており、契約延長には大幅減俸が条件となる見込みだ。 引退すれば収入はさらに減る。来季は正GKを維持しつつ、ウルビグのメンターとして出場機会を譲る場面も増える見込みだ。
FCバイエルンのマヌエル・ノイアーにとって、直近のPSG戦は苦い夜となった。
ノイアーは今シーズン、ゴール前で何度も好セーブを見せ、FCBにとって still a key player であることを証明してきた。しかし火曜日のチャンピオンズリーグ準決勝第1戦パリ・サンジェルマン戦では、このGKにとって奇妙な夜となった。
パリでの4-5の激戦では、2014年W杯優勝者の彼は5失点を喫したが、ミスはない。ウスマン・デンベレらパリSGの攻撃陣のシュートが simply 素晴らしかった。 一方で、パリのシュートを1本も止められなかったのは、CL史上初の不名誉な記録となった。