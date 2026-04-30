彼はバイエルンであと1年続けるのか？ノイアーはすでに決断したようだ。

ノイアーは今シーズン、ゴール前で何度も好セーブを見せ、FCBにとって still a key player であることを証明してきた。しかし火曜日のチャンピオンズリーグ準決勝第1戦パリ・サンジェルマン戦では、このGKにとって奇妙な夜となった。

パリでの4-5の激戦では、2014年W杯優勝者の彼は5失点を喫したが、ミスはない。ウスマン・デンベレらパリSGの攻撃陣のシュートが simply 素晴らしかった。 一方で、パリのシュートを1本も止められなかったのは、CL史上初の不名誉な記録となった。