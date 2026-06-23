オウライはトルコのクラブと2030年まで契約している。トラブゾンスポルは現在、このコートジボワール人選手を獲得する条件として最大5000万ユーロを要求しているとされる。この金額はRBライプツィヒにとってクラブ史上最高額となる。これまでに同額で加入したのはPSGから移籍したシャビ・シモンズだけだ。

オウライは昨夏、移籍金550万ユーロでSCバスティア（フランス）からトルコへ移籍。加入直後にはリーグ戦4試合の出場停止処分を受けた。バスティアでの最終戦でベンチに座っていた際、口論の末にレッドカードを提示され、フランスサッカー連盟から4試合の出場停止を科されていた。

その後、オウライはチームに定着し、1シーズンで公式戦31試合に出場。2得点4アシストを記録したが、イエローカードによる2度の出場停止も経験した。