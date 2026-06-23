『サバ・スポル』によると、ザクセン州のクラブがトラブゾンスポールのクリスト・イナオ・オウライに注目している。20歳の同選手はワールドカップでコートジボワール代表として活躍し、パリ・サンジェルマン、FCバルセロナ、チェルシーFCも関心を示しているという。
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彼はドイツ代表を苦しめた。RBライプツィヒはW杯出場選手を史上最高額で獲得するか？
オウライはトルコのクラブと2030年まで契約している。トラブゾンスポルは現在、このコートジボワール人選手を獲得する条件として最大5000万ユーロを要求しているとされる。この金額はRBライプツィヒにとってクラブ史上最高額となる。これまでに同額で加入したのはPSGから移籍したシャビ・シモンズだけだ。
オウライは昨夏、移籍金550万ユーロでSCバスティア（フランス）からトルコへ移籍。加入直後にはリーグ戦4試合の出場停止処分を受けた。バスティアでの最終戦でベンチに座っていた際、口論の末にレッドカードを提示され、フランスサッカー連盟から4試合の出場停止を科されていた。
その後、オウライはチームに定着し、1シーズンで公式戦31試合に出場。2得点4アシストを記録したが、イエローカードによる2度の出場停止も経験した。
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オウライはドイツ戦で好パフォーマンスを見せた
11月、オウライは代表デビュー。アフリカネイションズカップでレギュラーを務め、ワールドカップ第2戦のドイツ戦では献身的なプレーを見せた。エクアドルとの開幕戦では77分に投入された。
ザヴェル・シュラーガーのフリー移籍で中盤補強が急務となったライプツィヒは、レアル・ベティスのセルジ・アルティミラにも関心を寄せている。
ポルトガルの『ア・ボラ』紙は、今季ブンデス3位のライプツィヒが24歳アルティミラへオファー準備と報じた。スポルティングが提示した1700万ユーロのオファーをベティスは拒否したが、それでもアルティミラはオウライより低コストで獲得可能とみられる。