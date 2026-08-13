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「彼はデビューを果たしたがっていた」 ブルーノ・ギマランイスのハングリー精神にミケル・アルテタが感銘、アーセナルは親善試合でコモと引き分け
アルテタ、ギマランイスの即時の影響力に感銘
アルテタ監督は、大型移籍を経て加入したギマランイスが、すぐにでもピッチに立ちたいという強い意欲を示していたことに心を打たれたと認めた。ブラジル代表のギマランイスは、水曜日に行われたイタリアのクラブとの親善試合で、後半からガナーズの一員として初出場を果たした。ワールドカップ後の休暇から戻って以降、こなしたトレーニングはわずか数回だったにもかかわらず、ギマランイスは切れのある動きを見せ、プレミアリーグ王者の中盤にすぐ溶け込める準備が整っているように映った。
「まだトレーニングは3回しかしていないが、いい出来だった。今日は何分かでもプレーしたいという気持ちを本当に強く見せていた」と、アルテタ監督は記者団に語った。スペイン人指揮官は、そのモチベーションがトレーニンググラウンドに到着した瞬間から明確だったとも強調した。「彼はすぐにデビューして、ファンの前でプレーする感覚を味わいたがっていた。その思いはすぐに伝わってくる。強いつながりが生まれていると思うし、それが私たちをより良くしてくれるはずだ」
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プレシーズン最終戦で交錯する思い
試合自体は戦術的な実験と個々の見せ場が入り交じる内容となり、幕開けは10代のセンセーション、マイルズ・ルイス＝スケリーのゴールだった。クラブからの移籍の可能性を巡って激しい憶測の対象となっている19歳は、コモのGKジャン・ビュテズの一瞬の集中力の切れを突いてホームチームに先制点をもたらした。エミレーツのファンに向けてハートのジェスチャーを見せて祝ったルイス＝スケリーのパフォーマンスは、アーセナルのアカデミーに備わる層の厚さを改めて示すものとなった。
ただ、このリードは前半終了まで続かず、マルティン・バトゥリナがケパ・アリサバラガを破ってアウェーチームに同点ゴールをもたらした。引き分けとなったことで、試合は最終的にファンを楽しませるための試合後のPK戦にもつれ込み、アーセナルが新加入の同僚クリストス・ツォリスの決定的なPKによって4-3で制した。
タイトル獲得とファンの喜びを目指して
一方、水曜日に全体練習へ復帰した選手の一人であるMFミケル・メリーノは、タイトル獲得を続けたいというチーム全体の強い思いを強調した。ロッカールームには、絶え間なく向上を追い求める姿勢と、再びイングランドサッカーの頂点へと駆け上がったアーセナルを見守ってきたサポーターの忠誠に報いたいという思いが広がっているようだ。
「また一つ決勝があり、僕たちは勝ちたい。ファンにもっと喜びを届けたい」と同選手は語った。「ただ、特に僕たち自身のために、戦いたいと思っている。このシャツとこのエンブレムを身に着けることには大きな意味があるし、そのためには全てを出し切り、自分たちの持てる力を最大限に発揮してプレーすることが大事だ」
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戦術的柔軟性とコミュニティ・シールドへの道筋
新戦力や主力選手の復帰を巡る高揚感がある一方で、アルテタはコモ戦でスカッド管理に慎重な姿勢を示した。ライス、マルティン・スビメンディ、そしてブカヨ・サカといった主力は、夏の大会での任務から完全に回復させるため、試合登録メンバーから完全に外された。アーセナルのスカッド状況を踏まえると、ギマランイスのデビューのタイミングは特に重要である。アーセナルは日曜日、コミュニティ・シールドでマンチェスター・シティと対戦する予定だ。
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