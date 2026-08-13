アルテタ監督は、大型移籍を経て加入したギマランイスが、すぐにでもピッチに立ちたいという強い意欲を示していたことに心を打たれたと認めた。ブラジル代表のギマランイスは、水曜日に行われたイタリアのクラブとの親善試合で、後半からガナーズの一員として初出場を果たした。ワールドカップ後の休暇から戻って以降、こなしたトレーニングはわずか数回だったにもかかわらず、ギマランイスは切れのある動きを見せ、プレミアリーグ王者の中盤にすぐ溶け込める準備が整っているように映った。

「まだトレーニングは3回しかしていないが、いい出来だった。今日は何分かでもプレーしたいという気持ちを本当に強く見せていた」と、アルテタ監督は記者団に語った。スペイン人指揮官は、そのモチベーションがトレーニンググラウンドに到着した瞬間から明確だったとも強調した。「彼はすぐにデビューして、ファンの前でプレーする感覚を味わいたがっていた。その思いはすぐに伝わってくる。強いつながりが生まれていると思うし、それが私たちをより良くしてくれるはずだ」