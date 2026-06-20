「彼はチームを見捨てるような人間ではない」。ドイツ代表のユリアン・ナーゲルスマン監督が、代表チームの選手起用について説明した。

ナゲルスマン監督は、過去に守備の規律を批判されたこともあるサネがキュラソー戦で模範的な守備を見せたのは、彼だけの功績ではないと強調した。 「ビデオ分析を多く行い、選手同士が話し合い、チームとして何が必要かを共有している。このプロセスは監督だけのものではなく、選手も一緒に担っている」とドイツ代表監督は語った。

その際、彼がまず念頭に置いているのは、キャプテンのキミッヒのようなリーダーシップを発揮する選手たちだろう。 キミッヒは数日前、サネを公然と擁護した。「その件はすでに耳にしているが、批判が本当に理解できない。ましてや7対1で勝った直後ならなおさらだ。彼は、特に攻守の切り替えにおいて、極めて献身的にプレーしていたと思う。彼は決して私を一人にせず、常に後ろへスプリントして戻ってきてくれた」と記者会見で称賛した。

一方、コートジボワール戦前、元フライブルク監督クリスティアン・シュトライヒ氏はZDFで「サネはキュラソー戦で2、3度チャンスを逃したが、問題ではない。 重要なのは、彼が素早い攻守の切り替えでボールを奪い返したことです。チャンスを逃すことは誰にでもあります。それでもキミッヒは会見で『サネはチームのために全力を尽くした』と言い切れました。それが一体感を高め、信頼を生むのです。外で何を言おうと、私たちは彼がやったことを知っています」