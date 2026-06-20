ナゲルスマン監督は土曜の試合を前にZDFのインタビューで、サネに「キュラソー戦で見せたような守備への献身性を再び示してほしい」と述べ、W杯開幕戦の7―1勝利時と同様の守備姿勢を期待すると語った。
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「彼はチームを見捨てるような人間ではない」。ドイツ代表のユリアン・ナーゲルスマン監督が、代表チームの選手起用について説明した。
ガラタサライでの今シーズンが不調だったため、サネのW杯代表選出には当初から疑問の声があった。キュラソー戦で30歳は献身的なプレーを見せたが、それでもDFBの選手の中で最低評価となった。
ナゲルスマン監督は「あの2度の好機を決めていれば評価は変わっていた」と擁護した。練習では「再び熱心にシュート練習に取り組んでいる。キュラソー戦のように今日も全力で走ってほしい」と語った。
また、ナゲルスマンは、ライプツィヒのヤン・ディオマンデら高速ウイングを擁するコートジボワール戦では、サネが右サイドでジョシュア・キミッヒの守備をカバーする重要性を強調した。それでも「彼はチームを見捨てない。自分の力を出せば、大きな喜びをもたらしてくれる」と信頼を寄せた。
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キャプテンのキミッヒも彼を擁護した：レロイ・サネはドイツ代表の先発メンバーに残留
ナゲルスマン監督は、過去に守備の規律を批判されたこともあるサネがキュラソー戦で模範的な守備を見せたのは、彼だけの功績ではないと強調した。 「ビデオ分析を多く行い、選手同士が話し合い、チームとして何が必要かを共有している。このプロセスは監督だけのものではなく、選手も一緒に担っている」とドイツ代表監督は語った。
その際、彼がまず念頭に置いているのは、キャプテンのキミッヒのようなリーダーシップを発揮する選手たちだろう。 キミッヒは数日前、サネを公然と擁護した。「その件はすでに耳にしているが、批判が本当に理解できない。ましてや7対1で勝った直後ならなおさらだ。彼は、特に攻守の切り替えにおいて、極めて献身的にプレーしていたと思う。彼は決して私を一人にせず、常に後ろへスプリントして戻ってきてくれた」と記者会見で称賛した。
一方、コートジボワール戦前、元フライブルク監督クリスティアン・シュトライヒ氏はZDFで「サネはキュラソー戦で2、3度チャンスを逃したが、問題ではない。 重要なのは、彼が素早い攻守の切り替えでボールを奪い返したことです。チャンスを逃すことは誰にでもあります。それでもキミッヒは会見で『サネはチームのために全力を尽くした』と言い切れました。それが一体感を高め、信頼を生むのです。外で何を言おうと、私たちは彼がやったことを知っています」
レロイ・サネが先発するドイツ対コートジボワール、DFB代表のスタメン
ゴール
マヌエル・ノイアー
ディフェンス
ヨシュア・キミッヒ、ジョナタン・ター、ニコ・シュロッターベック、ナサニエル・ブラウン
中盤
アレクサンダル・パブロヴィッチ、フェリックス・ンメチャ - レロイ・サネ、ジャマル・ムシアラ、フロリアン・ヴィルツ
フォワード
カイ・ハーヴェルツ