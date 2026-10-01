ファン・ボメルの指揮官としての資質を振り返り、ケイタは、このオランダ人指揮官が大一番の試合で決定的な戦術変更をためらわずに行うと回想した。また、言語の壁に関するメディアの懸念を一蹴し、ファン・ボメルはすべての選手と難なく意思疎通できると強調した。

ケイタは、ファン・ボメルの基準をピッチ上で体現し、その浸透を後押しする重要な存在として、デ・ブライネとティーレマンスを挙げた。

「ほかの選手たちも同じように感じている」とケイタは付け加えた。「ケビン、ユーリ、そしてロメルはとても親しみやすい。若手はいつでも彼らを頼ることができるし、私たちは彼らから学べる。監督は戦術的に非常に優れていて、介入することを恐れない。誰とでもコミュニケーションが取れる。ほとんど全員がオランダ語を理解しているし、そうでなくても、いつでも英語がある」