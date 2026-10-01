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「彼はチームをひとつの大きな家族にしようとしている！」 デ・ブライネやティーレマンスとともに見るマルク・ファン・ボメルの戦術的な仕組みの内幕
ファン・ボメルがベルギー代表で明確な組織体制を確立
『Nieuwsblad』によると、ベルギー代表のマルク・ファン・ボメル監督は、新たな代表監督としての役割に順応する中で、結束力のある家族的な環境づくりに取り組んでいる。ファン・ボメルの下でロイヤル・アントワープの一員としてベルギーリーグ優勝を果たしたMFマンデラ・ケイタは、その手法が変わっていないことを認めた。
ケイタは、ファン・ボメル監督が代表チームにも即座に戦術的な明確さ、組織的な安定感、そして優れた選手マネジメントをもたらしていると強調した。
ベルギーは、入念なチーム準備期間を経て、スレシンでトルコと対戦する準備を進めている。
- Belga
指揮官、デ・ブライネとティーレマンスを活用してチームの結束を促進へ
ファン・ボメルは、若いメンバーが接しやすい環境をつくるため、ケビン・デ・ブライネ、ユーリ・ティーレマンス、ロメル・ルカクというベテランのリーダー陣を頼りにしている。ケイタは、このベテラン3人組が新たに台頭してきた選手たちを積極的に支え、指揮官が掲げる一体感のあるビジョンを後押ししていると明かした。
パルマMFは、ファン・ボメルがチーム全体に揺るぎない自信を植え付ける力を称賛した。
「彼は当時とまったく同じだ」と、ケイタはファン・ボメルについて語った。「マルクは本当に素晴らしい選手だったし、グループに何が必要かを完璧に感じ取っている。チームに安定と組織をもたらしてくれる。アイデアも非常に明確だ。それに加えて、チームを一つの大きな家族にしようとしている」
ケイタ、ファン・ボメルの大胆で決断力ある戦術眼とコミュニケーションを称賛
ファン・ボメルの指揮官としての資質を振り返り、ケイタは、このオランダ人指揮官が大一番の試合で決定的な戦術変更をためらわずに行うと回想した。また、言語の壁に関するメディアの懸念を一蹴し、ファン・ボメルはすべての選手と難なく意思疎通できると強調した。
ケイタは、ファン・ボメルの基準をピッチ上で体現し、その浸透を後押しする重要な存在として、デ・ブライネとティーレマンスを挙げた。
「ほかの選手たちも同じように感じている」とケイタは付け加えた。「ケビン、ユーリ、そしてロメルはとても親しみやすい。若手はいつでも彼らを頼ることができるし、私たちは彼らから学べる。監督は戦術的に非常に優れていて、介入することを恐れない。誰とでもコミュニケーションが取れる。ほとんど全員がオランダ語を理解しているし、そうでなくても、いつでも英語がある」
- Isosport
ファン・ボメルが選手層をやり繰りする中、ベルギーはトルコ戦に備える
ファン・ボメル監督とコーチングスタッフは、リエージュでトルコを迎える一戦に向けた試合日の準備を終えた。ロメオ・ラヴィアは負荷管理のため慎重に扱われており、ファン・ボメル監督は中盤でケイタ、またはニコラス・ラスキンの先発起用を検討している。
ベルギーは、ファン・ボメル監督の下で勢いを築く中、勝ち点3の獲得を目指す。
チームはホームサポーターの前で、新たな戦術的アイデンティティーを示そうとしている。
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