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「彼はチームの期待を裏切った」テン・ハーグ監督が「疲れ果てた」クリスティアーノ・ロナウドを痛烈批判。ポルトガル代表スターがマンチェスター・ユナイテッドの練習に悪影響を及ぼした経緯を明かす
オランダ人指揮官が元ストライカーを批判
テン・ハーグは、ロナウドがマンチェスターでの2度目の在籍期間中、マンチェスター・ユナイテッドのチームメートを失望させ、練習場でも悪い手本を示したと非難した。ロナウドが2022年夏に退団を求めた後、2人が共に過ごしたのは2022-23シーズン前半のわずか数カ月間だった。両者の対立が深まった結果、同年11月にロナウドの契約が解除された。
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衝撃的なインタビューの後に訪れた苦い幕切れ
注目を集めた対立は、先発メンバーから何度か外されたバロンドール5度受賞者が、ピアーズ・モーガンとの波紋を呼ぶインタビューに応じたことで頂点に達した。その放送で、ポルトガル代表の主将は監督に「裏切られた」と感じていると主張し、オランダ人監督を尊敬していないと認めた。
就任後、ベテランFWに関する当初の計画がいかに急速に崩れたかを詳しく語ったテン・ハーグは、『ジ・アスレティック』にこう語った。「彼はチームを失望させ、私も失望させた。彼を含めて計画を立てていたからだ。ユナイテッドに来る前に、私はポルトガルまで飛び、自分が目指すものについて彼と話した」
「もちろん、彼はサッカー史上最高の選手の一人だ。私は彼を大いに尊敬していた。しかし当時、監督として合理的な判断を下し、私が高く評価する選手たちを残さなければならなかった」
コンディション面の問題が戦術プランの妨げに
アヤックスの元監督は、ストライカーに絶え間ないプレスを求めたとの指摘も否定した。むしろ、プレシーズンの準備不足により、同選手は得点できる位置に入ることが身体的にできなかったと主張。さらに、このベテラン選手がチームメイトに対し、練習中の強度を下げるよう促していたとも述べた。
このFWの身体的な限界と、チームメイトに与えた影響について、テン・ハーグはこう続けた。「私は何度も言った。『ロニー、みんな君のために動き、君を得点できる位置に置こうとしている。でも、自分でペナルティーエリア内に入れなければ、得点はできない』と」
「彼にはそれができなかった。私が彼にプレスを求めていたとするのは誤った見方だ。彼は疲れ切っていた。できなかったんだ。ボール保持時も非保持時も走らなかった。理由は、彼自身が準備をしていなかったからだ。どんなトップチームもトップ選手を受け入れなければならないが、トップ選手もチームのために働かなければならない」
「彼は選手たちに『練習では脚を温存しろ』と言っていた。コンディションが整っていれば、それは理解できる。練習メニューの中で脚を温存することもできるだろう。しかし、まずは適切なコンディションに達するまで自分を鍛えなければならない」
- Getty Images Sport
国際試合での出場停止、ブラジル代表の将来に暗雲
その発言は、41歳の同選手が再び監督と公然と衝突し、注目を集めるなかで飛び出した。今回はポルトガル代表とアル・ナスルの元監督ジョルジェ・ジェズスが関わっている。先月、ノルウェーに2-1で勝利したネーションズリーグの試合で最後までベンチに置かれた同選手は、代表合宿を離れ、監督が自身の信頼を裏切ったと非難した。調査の結果、30日間の出場停止処分が科されたものの、ポルトガルサッカー連盟の幹部は同選手の復帰を受け入れる可能性を排除していない。
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