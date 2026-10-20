アヤックスの元監督は、ストライカーに絶え間ないプレスを求めたとの指摘も否定した。むしろ、プレシーズンの準備不足により、同選手は得点できる位置に入ることが身体的にできなかったと主張。さらに、このベテラン選手がチームメイトに対し、練習中の強度を下げるよう促していたとも述べた。

このFWの身体的な限界と、チームメイトに与えた影響について、テン・ハーグはこう続けた。「私は何度も言った。『ロニー、みんな君のために動き、君を得点できる位置に置こうとしている。でも、自分でペナルティーエリア内に入れなければ、得点はできない』と」

「彼にはそれができなかった。私が彼にプレスを求めていたとするのは誤った見方だ。彼は疲れ切っていた。できなかったんだ。ボール保持時も非保持時も走らなかった。理由は、彼自身が準備をしていなかったからだ。どんなトップチームもトップ選手を受け入れなければならないが、トップ選手もチームのために働かなければならない」

「彼は選手たちに『練習では脚を温存しろ』と言っていた。コンディションが整っていれば、それは理解できる。練習メニューの中で脚を温存することもできるだろう。しかし、まずは適切なコンディションに達するまで自分を鍛えなければならない」