「彼はチームに何が必要かを分かっている」　ロベルト・レヴァンドフスキ、バルセロナのロドリ獲得を称賛　感情的なカンプ・ノウ退団についても語る

『Radio Marca』の取材に応じたレヴァンドフスキは、ロドリが古巣にとってなぜ完璧な補強なのかを明確に語った。ストライカーは、マンチェスター・シティの元MFが持つ戦術眼と、国際舞台の大一番で証明してきた安定感を称賛した。

「彼はチームに何が必要かを理解している選手だ。前に出てどうプレーするべきかを知っている一方で、守備でももう少し貢献する方法を分かっている」とレヴァンドフスキは説明した。「このチームに必要なのは、こういう経験豊富な選手だと私は思う。彼はワールドカップだけではなく、もう何年にもわたって最高レベルでプレーしてきた選手だ」

この決定力の高いFWは、自身のスペインでの在籍期間について振り返る機会にもした。2022年にバルセロナへ加入した後、4シーズンにわたって大きな成功を収め、ラ・リーガで3度の優勝を果たし、権威あるピチーチ賞も受賞。その後、新たな挑戦を求めた。

「バルセロナでの4年間は、私にとって本当に特別なものだった」と同選手は付け加えた。「ただ、何か違うことに挑戦し、新たな一歩を踏み出さなければならない時は来るものだ。今の私はとても幸せだ」



