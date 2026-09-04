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「彼はチームに何が必要かを分かっている」 ロベルト・レヴァンドフスキ、バルセロナのロドリ獲得を称賛 感情的なカンプ・ノウ退団についても語る
シカゴ・ファイアーのFW、バルセロナの補強を称賛
レヴァンドフスキは、バルセロナがスペイン代表のワールドカップ優勝メンバーであるロドリをカタルーニャに迎え入れる決断を強く支持していることを明かした。ベテランFWはカンプ・ノウを離れてシカゴ・ファイアーに加入し、ハンジ・フリック監督のロッカールームには大きなリーダーシップの空白が残された。
その穴を埋めるため、フリック監督はロドリの獲得を具体的に求めていた。バルセロナ指揮官は、ポーランド代表FWのアメリカ移籍後に責任ある役割を引き継ぐ理想的な候補として、この経験豊富なMFを見極めていた。
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「彼はチームに何が必要かを分かっている」
『Radio Marca』の取材に応じたレヴァンドフスキは、ロドリが古巣にとってなぜ完璧な補強なのかを明確に語った。ストライカーは、マンチェスター・シティの元MFが持つ戦術眼と、国際舞台の大一番で証明してきた安定感を称賛した。
「彼はチームに何が必要かを理解している選手だ。前に出てどうプレーするべきかを知っている一方で、守備でももう少し貢献する方法を分かっている」とレヴァンドフスキは説明した。「このチームに必要なのは、こういう経験豊富な選手だと私は思う。彼はワールドカップだけではなく、もう何年にもわたって最高レベルでプレーしてきた選手だ」
この決定力の高いFWは、自身のスペインでの在籍期間について振り返る機会にもした。2022年にバルセロナへ加入した後、4シーズンにわたって大きな成功を収め、ラ・リーガで3度の優勝を果たし、権威あるピチーチ賞も受賞。その後、新たな挑戦を求めた。
「バルセロナでの4年間は、私にとって本当に特別なものだった」と同選手は付け加えた。「ただ、何か違うことに挑戦し、新たな一歩を踏み出さなければならない時は来るものだ。今の私はとても幸せだ」
大西洋を越えた感情的な適応
得点力の高いFWはまた、スペインでの自身の在籍期間についても振り返った。2022年にバイエルン・ミュンヘンからバルセロナへ加入したレヴァンドフスキは、4シーズンにわたって非常に成功した時期を過ごし、ラ・リーガ優勝3回を成し遂げるとともに、名誉あるピチーチ賞も獲得。その後、新たな挑戦を求めた。
「バルセロナでの4年間は、自分にとって本当に特別なものだった」と同選手は付け加えた。「でも、何か違うことに挑戦し、新たな一歩を踏み出さなければならない時は来るものだ。今はとても幸せだ」
レヴァンドフスキは、ヨーロッパの外での生活に適応するには忍耐が必要だと認めた。アメリカへの移住は、シカゴでの生活に落ち着こうとしているこのFWにとって、文化面でも競技面でも大きな変化となっている。
「時間が必要なのは普通のことだ。ヨーロッパを離れるからだけではなく、アメリカに移るからでもある」と同選手は付け加えた。
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カタルーニャを注視している
レヴァンドフスキはシカゴ・ファイアーでの生活に順応し、MLS特有の課題に取り組むことに集中している一方で、スペインで進むフリックのプロジェクトを熱心に追い続けるつもりだ。現在はロドリが中盤の軸となり、重要なリーダーシップも発揮している中、バルセロナは最近の国内での成功を土台にさらなる積み上げを目指すことになる。
「僕はあまり感情的な人間ではなく、どちらかと言えば冷めている。でも、この瞬間にはいつでもFCバルセロナと元チームメートを支え、助けるためにそこにいるつもりだ」と彼は締めくくった。 「今何が起きているのかを見ているし、彼らがたくさんの試合に勝つと確信している」
バルセロナは、この予想が的中し、注目の中盤補強を先発メンバーに完全に組み込めることを願うだろう。
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