「彼はチェルシーの選手だ」　シャビ・アロンソがエンソ・フェルナンデスの移籍憶測に言及

アロンソはフェルナンデスを巡る続く憶測を一蹴し、このMFはスタンフォード・ブリッジでの戦いに全面的に集中していると強調した。2023年に1億700万ポンドでチェルシーに加入したアルゼンチン代表は、この夏の移籍市場を通じて盛んに移籍の噂が取り沙汰されており、マンチェスター・シティが元ベンフィカのこの選手への動きを検討していると報じられている。

月曜日に行われるフラムとのプレミアリーグ開幕戦を前にした記者会見で、アロンソはこの選手の現状について明確に語った。アロンソは報道陣に対し、「エンソはチェルシーの選手だ。トップ中のトップの選手だよ。10日前にチームに合流して以降、本当に良いトレーニングができているし、チームにも非常によく溶け込んでいる。彼には満足しているし、月曜日に向けて準備を進めている」と述べた。