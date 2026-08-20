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「彼はチェルシーの選手だ」 シャビ・アロンソがエンソ・フェルナンデスの移籍憶測に言及
アロンソ、フェルナンデスの将来を巡って強気の姿勢崩さず
アロンソはフェルナンデスを巡る続く憶測を一蹴し、このMFはスタンフォード・ブリッジでの戦いに全面的に集中していると強調した。2023年に1億700万ポンドでチェルシーに加入したアルゼンチン代表は、この夏の移籍市場を通じて盛んに移籍の噂が取り沙汰されており、マンチェスター・シティが元ベンフィカのこの選手への動きを検討していると報じられている。
月曜日に行われるフラムとのプレミアリーグ開幕戦を前にした記者会見で、アロンソはこの選手の現状について明確に語った。アロンソは報道陣に対し、「エンソはチェルシーの選手だ。トップ中のトップの選手だよ。10日前にチームに合流して以降、本当に良いトレーニングができているし、チームにも非常によく溶け込んでいる。彼には満足しているし、月曜日に向けて準備を進めている」と述べた。
- AFP
スタンフォード・ブリッジでの反応に言及
一部のチェルシーサポーターから冷ややかな反応を受けていることで、状況はさらに複雑になっている。最近行われたレアル・ソシエダとのプレシーズンマッチでは、フェルナンデスは場内アナウンスで名前が読み上げられた際、そして実際にピッチに入った際にも、まばらなブーイングを浴びた。
フェルナンデスがウェストロンドンに残りたい意思を明確に示したのか問われると、アロンソはトレーニングピッチでの選手の振る舞いに焦点を当てた。スペイン人指揮官は「彼はとても良い姿勢で本当にしっかりトレーニングしているし、それが我々の求めるものだ」と付け加えた。「プレミアリーグ開幕に向けて、ベストを尽くして準備しようとしている」
マンチェスター・シティの関心
かつてチェルシーを率いたエンツォ・マレスカが現在指揮を執るマンチェスター・シティは、以前からフェルナンデスの高い技術力と幅広いパスレンジを評価してきた。もっとも、エティハドのクラブは先週金曜午後5時の期限までにチェルシーが求めた1億2000万ポンドに達せず、交渉はまとまらなかった。ただ、移籍市場は9月1日まで開いている。このため、すべての当事者が合意に至れば、土壇場での獲得に動く可能性を完全には排除できない。
このMFは国際舞台でもここ数年、実に話題の多い時間を過ごしており、アルゼンチンのワールドカップ決勝進出でも大きな役割を果たした。一方で、クラブでの将来はここ数カ月にわたって議論の的となっている。スタンフォード・ブリッジでは重要な存在として地位を確立し、前季は全公式戦54試合に出場して15得点7アシストを記録。さらにチェルシー加入後にはUEFAカンファレンスリーグとFIFAクラブワールドカップの両タイトルも手にした。そうした周囲の雑音がある中でも、アロンソは戦術を落とし込む重要な時期にあって、選手の集中力は揺らいでいないと強調している。
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ジョアン・ペドロが長期契約で将来を確保
フェルナンデスを巡る騒動が引き続き見出しを独占する一方で、チェルシーはFWジョアン・ペドロの長期的な将来を確保した。ブラジル人アタッカーは新契約にサインし、これまでリアム・デラップが着用していた象徴的な背番号9を託された。アロンソはこのアタッカーを称賛し、チーム内でリーダーとして成長している点を強調した。
アロンソはこのブラジル人について、「彼はただ素晴らしい選手というだけではない。素晴らしい人間性も備えている」と語った。「優れた選手として、そしてリーダーとしての成長は、日々、そして試合ごとに非常にはっきりと見て取れる。彼には素晴らしいシーズンを送りたいという集中力と意欲がある。ゴールを決めるだけでなく、チームを助けたいという思いもある。私は彼の人間性にも非常に満足しているし、感銘も受けている。今、我々は彼が目標に到達できるよう手助けする必要がある」
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