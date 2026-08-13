PSGは水曜夜、プレミアリーグのアストン・ビラを相手に激闘の末に2-1で勝利し、UEFAスーパーカップ制覇に成功した。この大一番は、今夏加入したアクリウシュにとって、パリ・サンジェルマンで待望のデビューを飾る絶好の舞台となった。

24歳のフランス代表はエンリケ監督によって先発に抜てきされ、その価値の大きさをすぐさまスペイン人指揮官に示した。要求の高い偽9番の役割で起用された元モナコのアタッカーは、45分間プレーした後に交代。慣れない中央の攻撃的ポジションでの出場だったにもかかわらず、欧州タイトル獲得後には新指揮官から高い賛辞を受けた。