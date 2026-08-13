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「彼はセンセーショナルだった！」。ルイス・エンリケ、UEFAスーパーカップでの5000万ユーロのPSG新戦力に衝撃
PSG、デビュー戦出場選手とともにスーパーカップ制覇
PSGは水曜夜、プレミアリーグのアストン・ビラを相手に激闘の末に2-1で勝利し、UEFAスーパーカップ制覇に成功した。この大一番は、今夏加入したアクリウシュにとって、パリ・サンジェルマンで待望のデビューを飾る絶好の舞台となった。
24歳のフランス代表はエンリケ監督によって先発に抜てきされ、その価値の大きさをすぐさまスペイン人指揮官に示した。要求の高い偽9番の役割で起用された元モナコのアタッカーは、45分間プレーした後に交代。慣れない中央の攻撃的ポジションでの出場だったにもかかわらず、欧州タイトル獲得後には新指揮官から高い賛辞を受けた。
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エンリケが「センセーショナル」なパフォーマンスを称賛
エンリケは、今夏に5000万ユーロで加入した新戦力を絶賛し、その評価に一切の遠慮はなかった。PSG指揮官は、粘り強いヴィラ相手にアクリウシュがチームの戦術的要求へいかにスムーズに適応したかに、目に見えて満足していた。
「私にとって、彼はセンセーショナルだった」と、エンリケは試合後のメディア対応で熱を込めて語った。「彼は私がモナコで見ていた通りのプレーをした。クオリティーと個性を示してくれたし、彼のことをとてもうれしく思っている」
初日から欧州タイトル獲得へ
アクリウシュの印象的な45分間のカメオ出場に対する即座の報酬は、欧州の主要タイトルだった。UEFAスーパーカップを掲げたことは、フランスの首都で歩み始めた有望なキャリアにとって、まさにこれ以上ないスタートを意味する。
エンリケは「彼は欧州タイトルを勝ち取った」と述べた。「我々が獲得した選手がどのようなタイプの選手なのかを見ることができて、とてもうれしい。今後は、チームのレベルをさらに引き上げられるPSGの選手がもっと増えてくれることを願っている」
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パリで好スタートを切る
この試合では前半のみの出場にとどまったものの、このフランス代表はエンリケのポゼッション重視のシステムで成功するために必要な、まさにその技術的資質を示した。すでに自身初の優勝メダルを確保し、指揮官からの全面的な信頼も勝ち取ったアクリウシュは、PSGの国内戦線と欧州での戦いが正式に幕を開ける中、今後はスタメンに定着することを目指す。
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