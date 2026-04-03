「彼はスターになりたいんだ！」――ネイマールが審判を痛烈に批判。サントスのスター選手が、フラメンゴとの大一番を控えて出場停止処分を受けた発言の内容を明かす

ネイマールは審判に対する評価を遠慮なく述べ、その態度のせいで意思疎通が不可能だったと示唆した。このフォワードは、試合を通じて繰り返しファウルを受けていたにもかかわらず、不当に標的にされたと主張した。

「いつも同じだ」とネイマールはSporTVに語った。「不公平だ。試合終了間際、不必要に背後からファウルを受けた。これが初めてじゃない。3回目か4回目だ。ただ彼に抗議しに行っただけだ。『頭おかしいのか？』と言った。もうイエローカードをもらっていたし。とにかく、サヴィオはそういう人間なんだ。 彼は、よく言われるように、ちょっと機嫌が悪くて目覚めたのか、そんな感じで試合に臨んできたんだと思う。話しかけても無視されたり、背を向けられたりして、まともに話すことさえできなかった。

「彼は試合の主役になりたがるタイプの審判で、選手全員に対して敬意が欠けている。それは僕だけじゃなかった。レモの選手たちに対してもそうだった。彼は話そうとしないし、対話しようともしない。これは改善されなければならない。彼は試合を統括する立場にあり、すべてを指揮しなければならない人物なのだ。 サッカーというスポーツの性質上、我々が不満を言ったり、理由を尋ねたり、疑問を呈したりすることもある。彼はそうした状況に対処する術を知っている必要がある。もし彼があのような対応をするなら、それは非常に不快で、極めて無礼なことになる。」