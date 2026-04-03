Getty Images Sport
翻訳者：
「彼はスターになりたいんだ！」――ネイマールが審判を痛烈に批判。サントスのスター選手が、フラメンゴとの大一番を控えて出場停止処分を受けた発言の内容を明かす
ネイマール、イエローカードで退場処分
34歳の彼は、サントスがレモに2-0で勝利した試合の原動力となり、往年の活躍でクラブの1ヶ月にわたる未勝利の連鎖を断ち切った。ネイマールは素晴らしいアシストを決め、試合を通じてゲームを支配したが、85分に警告を受けたことで、その夜は不本意な形で幕を閉じた。 この警告は、ディエゴ・エルナンデスによる激しいタックルを受けた直後のことで、ネイマールの反応を見て主審がイエローカードを提示した。この警告により自動的に1試合の出場停止処分が科せられるため、元バルセロナのスター選手は、間近に迫ったマラカナンでの注目の一戦をベンチから観戦することになる。
- Getty Images Sport
サンパイオに対する痛烈な批判
ネイマールは審判に対する評価を遠慮なく述べ、その態度のせいで意思疎通が不可能だったと示唆した。このフォワードは、試合を通じて繰り返しファウルを受けていたにもかかわらず、不当に標的にされたと主張した。
「いつも同じだ」とネイマールはSporTVに語った。「不公平だ。試合終了間際、不必要に背後からファウルを受けた。これが初めてじゃない。3回目か4回目だ。ただ彼に抗議しに行っただけだ。『頭おかしいのか？』と言った。もうイエローカードをもらっていたし。とにかく、サヴィオはそういう人間なんだ。 彼は、よく言われるように、ちょっと機嫌が悪くて目覚めたのか、そんな感じで試合に臨んできたんだと思う。話しかけても無視されたり、背を向けられたりして、まともに話すことさえできなかった。
「彼は試合の主役になりたがるタイプの審判で、選手全員に対して敬意が欠けている。それは僕だけじゃなかった。レモの選手たちに対してもそうだった。彼は話そうとしないし、対話しようともしない。これは改善されなければならない。彼は試合を統括する立場にあり、すべてを指揮しなければならない人物なのだ。 サッカーというスポーツの性質上、我々が不満を言ったり、理由を尋ねたり、疑問を呈したりすることもある。彼はそうした状況に対処する術を知っている必要がある。もし彼があのような対応をするなら、それは非常に不快で、極めて無礼なことになる。」
クカ監督、選手起用で頭を悩ませる
主力選手の出場停止は、戦力不足に悩むクカ監督にとって大きな痛手だ。サントスは、同試合でイエローカードを受けたFWロニーも欠くことになり、リオ遠征に向けた攻撃陣の布陣はますます手薄になりつつある。さらに、ヴィニシウス・リラ、マイケ、ガブリエル・メニーノが全員欠場となるなど、負傷者リストも事態をさらに複雑にしている。 クカ監督は、強豪フラメンゴ相手に切実に必要とされる攻撃力を補うため、ガブリエル・バルボサがふくらはぎの怪我から間に合うように回復することを切に願っている。
- Getty Images Sport
決定的な勝利が、数ヶ月にわたる苦境に終止符を打った
懲戒処分に関するニュースが報道の中心を占める中、2-0という結果は、低迷を続けていたクラブにとって待望の安堵をもたらした。木曜日にヴィラ・ベルミロで行われた勝利の前、サントスは2月26日のヴァスコ・ダ・ガマ戦以来、1ヶ月以上も勝利から遠ざかっていた。3度の引き分けと1敗という不振により順位を落としていたため、レモ戦での勝ち点はリーグ順位を維持する上で極めて重要だった。 この勝利により、サンタスは9試合を終えて勝ち点10を獲得し、順位表で13位に浮上した。チームは現在、日曜日に控えるフラメンゴ戦に向けて準備を進めている。