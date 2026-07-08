「彼はスターだ」――「ガラクティコ」の指揮官ジョゼ・モウリーニョは、レアル・マドリードでキリアン・ムバッペとジュード・ベリンガムにタイトルをもたらすと期待されている。

モウリーニョ監督の復帰は、アンドラーデにとって国民的誇りだ。彼はモウリーニョとクリスティアーノ・ロナウドをポルトガルサッカーの象徴だと考える。63歳のモウリーニョが再びトップ舞台に戻ったことを「子供のように嬉しい」と語ったが、自身の元所属クラブについては冗談交じりに注釈を付けた。

「モウリーニョは子供のように喜んでいるだろう？彼はスターだ。成功を願っている。ポルトガルには世界最高の監督の一人である彼と、バロンドール受賞者でレアル・マドリードでもプレーしたクリスティアーノという最高の選手がいる。 彼らを我々の旗手として迎えられることは、我々にとって非常に重要だ。だからこそ、モウリーニョが再びレアル・マドリードと契約したことにとてもワクワクしているし、彼がすべての試合に勝つことを願っている……デポルティーボ戦以外はね」とアンドラーデは締めくくった。