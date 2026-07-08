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「彼はスターだ」――「ガラクティコ」の指揮官ジョゼ・モウリーニョは、レアル・マドリードでキリアン・ムバッペとジュード・ベリンガムにタイトルをもたらすと期待されている。
モウリーニョ：スター指導者の帰還
アンドラーデは、モウリーニョが2度目のレアル・マドリード監督就任を果たしたことを受け、強い支持を表明した。AS紙の取材に応じた元デポルティーボとポルトのDFは、63歳のモウリーニョを「現代サッカーで比類のないアイコン」と称え、彼の存在がペレス会長の最新プロジェクトに大きな推進力をもたらしていると語った。
「ジョゼ・モウリーニョはスターだ。彼は私たちにとって、監督としての師匠である。監督としてのキャリアをスタートさせた私たちに、多くのインスピレーションを与えてくれた。 彼の言動や落ち着き、メディア・ファンへの接し方は、フロレンティーノにとって選挙戦での大きな勝利だった」と語った。アンドラーデは、モウリーニョの人柄と経験が、2010～2013年の初監督時代より今回のほうがさらに成功すると確信している。
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ムバッペの真の力を解き放つ
モウリーニョ監督の復帰で最も期待されるのは、ムバッペとのコンビだ。2026年W杯で輝いたフランス代表FWの好調をクラブでも引き出し、ついにチャンピオンズリーグのトロフィーをマドリードへ連れ戻すとアンドラーデ氏は予想する。モウリーニョ監督が戦術的な規律と決定力を与え、フォワードの決定力を最大限に引き出すと期待されている。
「モウリーニョは、ワールドカップでフランス代表が成し遂げたタイトル獲得や、レアル・マドリードにとって最も重要なチャンピオンズリーグ制覇をムバッペにも実現させたいと、きっとワクワクしている」とアンドラーデは付け加えた。
変革の絶好機
モウリーニョはすでにチームに自らの色を出し始め、補強戦略を長期プロジェクトより即戦力重視へと転換している。主力選手たちは新時代の興奮を感じており、イングランド代表のベリンガムはモウリーニョを「トップクラスの監督」と評価し、経験豊富な優勝経験者の加入を歓迎している。
アンドラーデは、昨季無冠に終わったチーム状況はモウリーニョにとって「絶好の機会」だと指摘した。「モウリーニョのレアル・マドリードでの2度目の指揮…… これは素晴らしい機会だ。彼は今やはるかに経験豊富な監督であり、初めてレアル・マドリードに赴任した時よりも、はるかにその役割を満喫するだろう。マドリードは昨年何もタイトルを獲得できなかったため、彼はチームに多くの変革をもたらす絶好の機会を得ていると思う」と説明した。
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ベルナベウでのポルトガルの誇り
モウリーニョ監督の復帰は、アンドラーデにとって国民的誇りだ。彼はモウリーニョとクリスティアーノ・ロナウドをポルトガルサッカーの象徴だと考える。63歳のモウリーニョが再びトップ舞台に戻ったことを「子供のように嬉しい」と語ったが、自身の元所属クラブについては冗談交じりに注釈を付けた。
「モウリーニョは子供のように喜んでいるだろう？彼はスターだ。成功を願っている。ポルトガルには世界最高の監督の一人である彼と、バロンドール受賞者でレアル・マドリードでもプレーしたクリスティアーノという最高の選手がいる。 彼らを我々の旗手として迎えられることは、我々にとって非常に重要だ。だからこそ、モウリーニョが再びレアル・マドリードと契約したことにとてもワクワクしているし、彼がすべての試合に勝つことを願っている……デポルティーボ戦以外はね」とアンドラーデは締めくくった。
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