彼はジャマル・ムシアラに例えられている！15歳の選手がFCバイエルンへの入団を辞退し、ブンデスリーガのライバルクラブでプロデビューを果たす

ユニオンに移籍して以来、ギュターは目覚ましい成長を遂げた。 U-17での確かな活躍を経て、U-19に昇格した。今週初めからはトップチームでのトレーニングに参加している。シュテフェン・バウムガルト監督率いるチームに順応するため、ギュターは今月行われるイタリアとのU-16国際親善試合への参加を辞退した。これまでのU-16での9試合の出場で、彼は7ゴールを決め、2アシストを記録している。

ギュターは2010年生まれのドイツ人選手の中で最大の才能と見なされている。そのゲームセンス、ドリブル力、そしてゴールへの嗅覚から、ユニオン内部ではすでにジャマル・ムシアラと比較されていると『Bild』紙は報じている。ユース部門の責任者ルッツ・ムナックは次のように述べている。「攻撃的な1対1での並外れた強さと、その遊び心あふれるプレーで、彼はピッチ上で特別な瞬間を生み出すことができるだろう。」

4月8日、ギュターは16歳の誕生日を迎える。この日から理論上はブンデスリーガに出場可能となり、最初の出場機会は4月11日の1.FCハイデンハイム戦（アウェイ）となる見込みだ。 しかし、ブンデスリーガ史上最年少選手にはなれない。この記録は、2020年に16歳の誕生日の翌日にボルシア・ドルトムントでデビューしたユスファ・ムココが保持している。