ヴィンセント・コンパニー監督は、FCバイエルンにおいてフィリップ・パヴィッチとエルブリン・オスマニという2人の16歳の有望株をプロデビューさせた。一方、ユニオン・ベルリンでは、わずか15歳の選手が注目を集めている。Bild紙とtz紙の報道が一致するところによると、バイエルンは今夏、この選手を獲得しようと躍起になったが、結局叶わなかったという。その選手こそ、リヌス・ギュターだ。
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彼はジャマル・ムシアラに例えられている！15歳の選手がバイエルン・ミュンヘンへの移籍を断ったと報じられており、現在はブンデスリーガのライバルクラブでトップチームに昇格した
この左ウイングはエネルギー・コットブスのユース出身で、当時はキャリアの次のステップを模索していた。FCバイエルンとボルシア・ドルトムントが獲得競争を繰り広げた末、全くの予想外にもユニオン・ベルリンが獲得に成功した。
この移籍において重要な役割を果たしたのは、ユニオンのユーススカウト責任者であるトム・ローマン氏だった。彼は、ギュターが12歳の頃から良好な関係を築いてきた。当時、ギュターはまだシュプレムベルガーSVでプレーしており、彼の故郷はベルリンの南東へ車で約1時間半の場所にある。
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ライナス・ギュターは今週初めからトップチームで練習に参加している
ユニオンに移籍して以来、ギュターは目覚ましい成長を遂げた。 U-17での確かな活躍を経て、U-19に昇格した。今週初めからはトップチームでのトレーニングに参加している。シュテフェン・バウムガルト監督率いるチームに順応するため、ギュターは今月行われるイタリアとのU-16国際親善試合への参加を辞退した。これまでのU-16での9試合の出場で、彼は7ゴールを決め、2アシストを記録している。
ギュターは2010年生まれのドイツ人選手の中で最大の才能と見なされている。そのゲームセンス、ドリブル力、そしてゴールへの嗅覚から、ユニオン内部ではすでにジャマル・ムシアラと比較されていると『Bild』紙は報じている。ユース部門の責任者ルッツ・ムナックは次のように述べている。「攻撃的な1対1での並外れた強さと、その遊び心あふれるプレーで、彼はピッチ上で特別な瞬間を生み出すことができるだろう。」
4月8日、ギュターは16歳の誕生日を迎える。この日から理論上はブンデスリーガに出場可能となり、最初の出場機会は4月11日の1.FCハイデンハイム戦（アウェイ）となる見込みだ。 しかし、ブンデスリーガ史上最年少選手にはなれない。この記録は、2020年に16歳の誕生日の翌日にボルシア・ドルトムントでデビューしたユスファ・ムココが保持している。