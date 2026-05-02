「彼はサポートスタッフだと思っていた」：FCバイエルンの移籍失敗と元監督ハンス・フリックの奇妙なエピソード

しかし、当時オリンピック・マルセイユに所属していたサールは、バイエルンとの親善試合でフリックを最初に見分けられなかった。 「ハーフタイムに彼が手を差し伸べて、『トッププレイヤーだ！』と言ったんです。でも、私は彼がスタッフの一人だと思っていたので、少し遠慮してしまいました。後で、彼がチャンピオンズリーグを制したFCバイエルンの監督だと知ったんです！」と34歳の彼は当時を振り返った。

ゼーベナー・シュトラーセでの初日、そんな誤解はなかった。「練習前にフリック監督が私を抱きしめ、『君をプレーさせるために呼んだ。来てくれてありがとう。プレッシャーを感じるな』と言ってくれた」と振り返った。