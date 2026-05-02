フランスの新聞『レキップ』のインタビューで、この右サイドバックは、ドイツの最多優勝クラブへ正式に移籍する数カ月前にフリック監督とすでに会っていたと明かした。
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「彼はサポートスタッフだと思っていた」：FCバイエルンの移籍失敗と元監督ハンス・フリックの奇妙なエピソード
しかし、当時オリンピック・マルセイユに所属していたサールは、バイエルンとの親善試合でフリックを最初に見分けられなかった。 「ハーフタイムに彼が手を差し伸べて、『トッププレイヤーだ！』と言ったんです。でも、私は彼がスタッフの一人だと思っていたので、少し遠慮してしまいました。後で、彼がチャンピオンズリーグを制したFCバイエルンの監督だと知ったんです！」と34歳の彼は当時を振り返った。
ゼーベナー・シュトラーセでの初日、そんな誤解はなかった。「練習前にフリック監督が私を抱きしめ、『君をプレーさせるために呼んだ。来てくれてありがとう。プレッシャーを感じるな』と言ってくれた」と振り返った。
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サールはFCバイエルンで幸せになれなかった
バイエルンは2020年秋、サール獲得に800万ユーロを投じた。しかしこのフランス人選手は、長期離脱もあり、2024年の退団までに公式戦33試合（1ゴール4アシスト）しか出場できなかった。
その後約1年半にわたって新天地を見つけられず、今年初めにユース時代を過ごしたメスに加入した。
メッツは現在リーグ・アン18位で2部降格の危機にあり、残留の可能性は理論上のみだ。
復帰後9試合に出場したが、勝利はなく3分6敗にとどまっている。
ブーナ・サール：成績データと統計
クラブ
試合
ゴール
アシスト
オリンピック・マルセイユ
181
8
12
FCメス
119
8
9
FCバイエルン
33
1
4