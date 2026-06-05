「彼はクリスティアーノ・ロナウド級のスーパースターだ！」フロレンティーノ・ペレス、レアル・マドリードで1億5000万ユーロの大型移籍を計画

ペレス会長は、クリスティアーノ・ロナウド級のスーパースターに1億5000万ユーロのオファーを用意すると発表した。ただし、標的はマンチェスター・シティのノルウェー人ストライカーではない。

ただし、この取引は最優先事項であり、早期成立へ全力を尽くすとも語った。ペレスは「火曜日、チャンピオンズリーグの強豪クラブへ、マドリード史上最大となる移籍費1億5000万ユーロ以上のオファーを提示する」と明言した。