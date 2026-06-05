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Jochen Tittmar

翻訳者：

「彼はクリスティアーノ・ロナウド級のスーパースターだ！」フロレンティーノ・ペレス、レアル・マドリードで1億5000万ユーロの大型移籍を計画

ラ・リーガ
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レアル・マドリー

レアル・マドリードの会長選を控え、フロレンティーノ・ペレス現会長が力を示した。テレビ番組『ホライズンテ』で、世界的なスター選手に過去最高額でオファーすると予告した。

再選を目指す現職候補は、すでに複数の大型移籍を確定したと発表。しかし、それは本命の衝撃移籍への前哨戦に過ぎないようだ。

  • ペレス会長は、クリスティアーノ・ロナウド級のスーパースターに1億5000万ユーロのオファーを用意すると発表した。ただし、標的はマンチェスター・シティのノルウェー人ストライカーではない。

    ただし、この取引は最優先事項であり、早期成立へ全力を尽くすとも語った。ペレスは「火曜日、チャンピオンズリーグの強豪クラブへ、マドリード史上最大となる移籍費1億5000万ユーロ以上のオファーを提示する」と明言した。

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  • Florentino PerezGetty Images

    ペレスがモウリーニョ、コナテ、ダムフリーズの移籍を発表。

    ペレス会長は、ジョゼ・モウリーニョ監督の招聘に加え、リヴァプールのイブラヒマ・コナテとインテル・ミラノのデンゼル・ダムフリーズの獲得が決まったと明かした。さらに「他にも多くのポジションを補強する」と述べ、すでに具体的なヒントを漏らしている。

    「オファーを出すのはロナウドやカカ級の選手だ。彼は“ガラクティコ”で、中盤以上のポジション。ハーランドではない。まずは所属クラブと話し合う。彼はプレミアリーグの選手ではない。オファーを出して様子を見る」と語った。

  • 「マドリードではいつももっと必要だ」

    番組でペレスは具体的な有名選手を問われ、体系的に候補を絞り込み、複数の世界的なスターを外した。最も目立った除外はハーランドだった。 

    これにより、対立候補エンリケ・リケルメの「ハーランドと合意済み」という主張に直接反論した。さらにマイケル・オリゼ、ジェレミー・ドク、ハリー・ケインも除外。バルセロナの選手も検討対象外とした。

    すでにキリアン・エムバペとヴィニシウス・ジュニオールという2人のスターが攻撃陣にいるため、さらに巨費を投じる必要はあるのかという疑問も出る。だが会長は「マドリードにはいつも“もっと”が必要だ」と語った。

  • vitinha(C)Getty Images

    レアルはPSGからトップスターを獲得するのか？

    現在、ジュード・ベリンガムはレアル・マドリード史上最高移籍金で加入した選手だ。ボルシア・ドルトムントへの基本移籍金は1億300万ユーロ。成績ボーナスを含めると最大1億2700万ユーロに達し、エデン・アザール、ガレス・ベイル、クリスティアーノ・ロナウドの記録を更新した。 

    現在、移籍が噂される候補には、ジョアン・ネヴェス、ヴィティーニャ、クヴィチャ・クヴァラツヘリア、デシレ・ドゥエの4名（全員パリ・サンジェルマン所属）がいる。

  • レアル・マドリードの最高額移籍

    選手ポジション移籍元移籍金
    ジュード・ベリンガムMFボルシア・ドルトムント2023年移籍金1億2700万ユーロ
    エデン・アザールMFチェルシーFC20191億2080万ユーロ
    ガレス・ベイルフォワードトッテナム・ホットスパー20131億100万ユーロ
    クリスティアーノ・ロナウド攻撃マンチェスター・ユナイテッド20099400万ユーロ
    オーレリアン・チュアメニMFASモナコ20228000万ユーロ
    ジネディーヌ・ジダンMFユヴェントス20017750万ユーロ
    ハメス・ロドリゲスMFASモナコ20147500万ユーロ
    カカMFACミラン20096700万ユーロ
    ルカ・ヨヴィッチFWアイントラハト・フランクフルト20196300万ユーロ
    ディーン・ホイセンディフェンスAFCボーンマス2024625万ユーロ