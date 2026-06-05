再選を目指す現職候補は、すでに複数の大型移籍を確定したと発表。しかし、それは本命の衝撃移籍への前哨戦に過ぎないようだ。
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「彼はクリスティアーノ・ロナウド級のスーパースターだ！」フロレンティーノ・ペレス、レアル・マドリードで1億5000万ユーロの大型移籍を計画
ペレス会長は、クリスティアーノ・ロナウド級のスーパースターに1億5000万ユーロのオファーを用意すると発表した。ただし、標的はマンチェスター・シティのノルウェー人ストライカーではない。
ただし、この取引は最優先事項であり、早期成立へ全力を尽くすとも語った。ペレスは「火曜日、チャンピオンズリーグの強豪クラブへ、マドリード史上最大となる移籍費1億5000万ユーロ以上のオファーを提示する」と明言した。
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ペレスがモウリーニョ、コナテ、ダムフリーズの移籍を発表。
ペレス会長は、ジョゼ・モウリーニョ監督の招聘に加え、リヴァプールのイブラヒマ・コナテとインテル・ミラノのデンゼル・ダムフリーズの獲得が決まったと明かした。さらに「他にも多くのポジションを補強する」と述べ、すでに具体的なヒントを漏らしている。
「オファーを出すのはロナウドやカカ級の選手だ。彼は“ガラクティコ”で、中盤以上のポジション。ハーランドではない。まずは所属クラブと話し合う。彼はプレミアリーグの選手ではない。オファーを出して様子を見る」と語った。
「マドリードではいつももっと必要だ」
番組でペレスは具体的な有名選手を問われ、体系的に候補を絞り込み、複数の世界的なスターを外した。最も目立った除外はハーランドだった。
これにより、対立候補エンリケ・リケルメの「ハーランドと合意済み」という主張に直接反論した。さらにマイケル・オリゼ、ジェレミー・ドク、ハリー・ケインも除外。バルセロナの選手も検討対象外とした。
すでにキリアン・エムバペとヴィニシウス・ジュニオールという2人のスターが攻撃陣にいるため、さらに巨費を投じる必要はあるのかという疑問も出る。だが会長は「マドリードにはいつも“もっと”が必要だ」と語った。
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レアルはPSGからトップスターを獲得するのか？
現在、ジュード・ベリンガムはレアル・マドリード史上最高移籍金で加入した選手だ。ボルシア・ドルトムントへの基本移籍金は1億300万ユーロ。成績ボーナスを含めると最大1億2700万ユーロに達し、エデン・アザール、ガレス・ベイル、クリスティアーノ・ロナウドの記録を更新した。
現在、移籍が噂される候補には、ジョアン・ネヴェス、ヴィティーニャ、クヴィチャ・クヴァラツヘリア、デシレ・ドゥエの4名（全員パリ・サンジェルマン所属）がいる。
レアル・マドリードの最高額移籍
選手 ポジション 移籍元 年 移籍金 ジュード・ベリンガム MF ボルシア・ドルトムント 2023年 移籍金1億2700万ユーロ エデン・アザール MF チェルシーFC 2019 1億2080万ユーロ ガレス・ベイル フォワード トッテナム・ホットスパー 2013 1億100万ユーロ クリスティアーノ・ロナウド 攻撃 マンチェスター・ユナイテッド 2009 9400万ユーロ オーレリアン・チュアメニ MF ASモナコ 2022 8000万ユーロ ジネディーヌ・ジダン MF ユヴェントス 2001 7750万ユーロ ハメス・ロドリゲス MF ASモナコ 2014 7500万ユーロ カカ MF ACミラン 2009 6700万ユーロ ルカ・ヨヴィッチ FW アイントラハト・フランクフルト 2019 6300万ユーロ ディーン・ホイセン ディフェンス AFCボーンマス 2024 625万ユーロ