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Jonas Rütten

翻訳者：

彼はクラブとの関係を「ほぼ終えた」。FCバイエルンから放出されたスターは、バイエル・レバークーゼンで失敗した移籍市場の象徴だ。

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マリク・ティルマン
エリーゼ・ベン・セギル
ロイク・バデ
E. Fernandez
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フラム

マリク・ティルマンはPSVアイントホーフェンで価値を示し、FCバイエルンに多額の移籍金をもたらした。しかし、彼はわずか1シーズンでバイエル・レバークーゼンを去ろうとしている。

Sport Bild』によると、ティルマンはヴェルダー・ブレーメンとの関係をほぼ終え、今夏W杯でアメリカ代表としてプレーし、公式戦42試合出場後に移籍する見込みだ。

  • バイエル04は、23歳の攻撃的MFティルマンについて、ある条件を満たせば移籍を容認する方針だ。条件とは、獲得を希望するクラブが、昨年PSVアイントホーフェンに支払ったのと同じ移籍金3500万ユーロを支払うこと。英『Sport Bild』によると、プレミアリーグのフルハムがすでに興味を示しているという。 

    ティルマンは当初、大きな期待を受けてレバークーゼンに加入し、2030年までの長期契約を結んでいた。 PSVではバイエルンから1200万ユーロで移籍後、レギュラーとしてエールディヴィジ54試合で21ゴール12アシストを記録し、2024年と2025年のリーグ連覇を支えた。

    しかし、エリック・テン・ハグ監督の電撃解任でチームは混乱。後任のカスパー・ヒュルマンド監督はティルマンを擁護したが、彼は期待に応えることができなかった。

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  • MALIK TILLMAN BAYER LEVERKUSENGetty Images

    マリク・ティルマンは、ヒュルマン監督率いるバイエル・レバークーゼンでの自身の役割に不満を抱いている。

    ティルマンは、前半戦のレバークーゼンでのパフォーマンスについて、自己批判的な姿勢を示した。1月末のチャンピオンズリーグ・ビジャレアル戦（3-0勝利）で好プレーを見せた後も「もっとできた」と語った。

    スペインのクラブ相手に2得点を挙げた後、「個人的には、もっとできるはずだったし、自分に期待している」と語った。レバークーゼンで安定したパフォーマンスを示せない理由について「分からない」と前置きつつ、自身の視点から問題を具体的に説明した。 「スペースにはよく入っているが、ボールが来る回数が少ない。誰かを非難するつもりはない。チームメートがパスを出せば受け、出なければ次の行動を取るだけだ」

    だが成功体験は増えず、むしろ減少。これは、ヒュルマンド監督がティルマンをPSV時代の左8番ではなく“浮いたトップ”として起用したことも影響したかもしれない。 「その点は話し合った。彼はセカンドストライカーだ。マリクはポジションへ走り込まないといけない」とヒュルマンドは説明した。

    だがその活躍は続かず、シーズン終盤は6試合で1得点のみ。最終7試合はすべて途中出場だった。

    春先にはクラブ内のコミュニケーションに不満を抱き、スポーツディレクターのサイモン・ロルフェスにも伝えた。チームの中心選手たちと溶け込めていないと感じ、移籍への思いは強まった。

    現在、ティルマンとレバークーゼンの関係は1年で決裂しそうに見える。ただし、まだ流れが変わる可能性もある。バイエルがヒュルマンド体制で新シーズンを迎える可能性は低いとされ、後任にはオリバー・グラスナーやアンドニ・イラオラが噂されている。ロルフェスはグラスナーを推しているという。

  • FC St. Pauli v Bayer 04 Leverkusen - BundesligaGetty Images Sport

    バイエル・レバークーゼン：ティルマンは移籍失敗の象徴だが、失敗は彼だけではない。

    レバークーゼン史上最高移籍金のティルマンが1年で退団すれば、失敗の象徴となるが、例外ではない。

    アル・クワディシアから2500万ユーロで加入したエキ・フェルナンデスはシーズン中にヒュルマンド監督と決裂。4月のドルトムント戦（1-0勝利）では途中出場さえ拒否した。スポーツ・ビルトによると、フェルナンデスも今夏早々の移籍を希望し、オファーを待っている。

    エリエッセ・ベン・セギールは3200万ユーロでASモナコから加入。フロリアン・ヴィルツの穴を埋める期待があったが、攻撃的MFとしてほとんど貢献できなかった。

    序盤は先発も、パフォーマンス不足でベンチに。さらに1月にアフリカネイションズカップ（モロッコ代表）で負傷した。

    約2か月離脱し、復帰後も出場は散発的。2026年の出場時間はわずか50分で、得点もアシストもなし。

    それでも本人はクラブに満足しており、新監督の下で再起を図りたい考えだ。同じ状況にあるロイック・バーデも、後半戦は怪我で出場機会が激減した。

  • 2025/26シーズンのマリク・ティルマンの成績：

    コンテスト試合ゴールアシスト出場時間（分）
    ブンデスリーガ29611,677
    チャンピオンズリーグ102-533
    DFBカップ3--125