ティルマンは、前半戦のレバークーゼンでのパフォーマンスについて、自己批判的な姿勢を示した。1月末のチャンピオンズリーグ・ビジャレアル戦（3-0勝利）で好プレーを見せた後も「もっとできた」と語った。

スペインのクラブ相手に2得点を挙げた後、「個人的には、もっとできるはずだったし、自分に期待している」と語った。レバークーゼンで安定したパフォーマンスを示せない理由について「分からない」と前置きつつ、自身の視点から問題を具体的に説明した。 「スペースにはよく入っているが、ボールが来る回数が少ない。誰かを非難するつもりはない。チームメートがパスを出せば受け、出なければ次の行動を取るだけだ」

だが成功体験は増えず、むしろ減少。これは、ヒュルマンド監督がティルマンをPSV時代の左8番ではなく“浮いたトップ”として起用したことも影響したかもしれない。 「その点は話し合った。彼はセカンドストライカーだ。マリクはポジションへ走り込まないといけない」とヒュルマンドは説明した。

だがその活躍は続かず、シーズン終盤は6試合で1得点のみ。最終7試合はすべて途中出場だった。

春先にはクラブ内のコミュニケーションに不満を抱き、スポーツディレクターのサイモン・ロルフェスにも伝えた。チームの中心選手たちと溶け込めていないと感じ、移籍への思いは強まった。

現在、ティルマンとレバークーゼンの関係は1年で決裂しそうに見える。ただし、まだ流れが変わる可能性もある。バイエルがヒュルマンド体制で新シーズンを迎える可能性は低いとされ、後任にはオリバー・グラスナーやアンドニ・イラオラが噂されている。ロルフェスはグラスナーを推しているという。