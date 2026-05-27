『Sport Bild』によると、ティルマンはヴェルダー・ブレーメンとの関係をほぼ終え、今夏W杯でアメリカ代表としてプレーし、公式戦42試合出場後に移籍する見込みだ。
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彼はクラブとの関係を「ほぼ終えた」。FCバイエルンから放出されたスターは、バイエル・レバークーゼンで失敗した移籍市場の象徴だ。
バイエル04は、23歳の攻撃的MFティルマンについて、ある条件を満たせば移籍を容認する方針だ。条件とは、獲得を希望するクラブが、昨年PSVアイントホーフェンに支払ったのと同じ移籍金3500万ユーロを支払うこと。英『Sport Bild』によると、プレミアリーグのフルハムがすでに興味を示しているという。
ティルマンは当初、大きな期待を受けてレバークーゼンに加入し、2030年までの長期契約を結んでいた。 PSVではバイエルンから1200万ユーロで移籍後、レギュラーとしてエールディヴィジ54試合で21ゴール12アシストを記録し、2024年と2025年のリーグ連覇を支えた。
しかし、エリック・テン・ハグ監督の電撃解任でチームは混乱。後任のカスパー・ヒュルマンド監督はティルマンを擁護したが、彼は期待に応えることができなかった。
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マリク・ティルマンは、ヒュルマン監督率いるバイエル・レバークーゼンでの自身の役割に不満を抱いている。
ティルマンは、前半戦のレバークーゼンでのパフォーマンスについて、自己批判的な姿勢を示した。1月末のチャンピオンズリーグ・ビジャレアル戦（3-0勝利）で好プレーを見せた後も「もっとできた」と語った。
スペインのクラブ相手に2得点を挙げた後、「個人的には、もっとできるはずだったし、自分に期待している」と語った。レバークーゼンで安定したパフォーマンスを示せない理由について「分からない」と前置きつつ、自身の視点から問題を具体的に説明した。 「スペースにはよく入っているが、ボールが来る回数が少ない。誰かを非難するつもりはない。チームメートがパスを出せば受け、出なければ次の行動を取るだけだ」
だが成功体験は増えず、むしろ減少。これは、ヒュルマンド監督がティルマンをPSV時代の左8番ではなく“浮いたトップ”として起用したことも影響したかもしれない。 「その点は話し合った。彼はセカンドストライカーだ。マリクはポジションへ走り込まないといけない」とヒュルマンドは説明した。
だがその活躍は続かず、シーズン終盤は6試合で1得点のみ。最終7試合はすべて途中出場だった。
春先にはクラブ内のコミュニケーションに不満を抱き、スポーツディレクターのサイモン・ロルフェスにも伝えた。チームの中心選手たちと溶け込めていないと感じ、移籍への思いは強まった。
現在、ティルマンとレバークーゼンの関係は1年で決裂しそうに見える。ただし、まだ流れが変わる可能性もある。バイエルがヒュルマンド体制で新シーズンを迎える可能性は低いとされ、後任にはオリバー・グラスナーやアンドニ・イラオラが噂されている。ロルフェスはグラスナーを推しているという。
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バイエル・レバークーゼン：ティルマンは移籍失敗の象徴だが、失敗は彼だけではない。
レバークーゼン史上最高移籍金のティルマンが1年で退団すれば、失敗の象徴となるが、例外ではない。
アル・クワディシアから2500万ユーロで加入したエキ・フェルナンデスはシーズン中にヒュルマンド監督と決裂。4月のドルトムント戦（1-0勝利）では途中出場さえ拒否した。スポーツ・ビルトによると、フェルナンデスも今夏早々の移籍を希望し、オファーを待っている。
エリエッセ・ベン・セギールは3200万ユーロでASモナコから加入。フロリアン・ヴィルツの穴を埋める期待があったが、攻撃的MFとしてほとんど貢献できなかった。
序盤は先発も、パフォーマンス不足でベンチに。さらに1月にアフリカネイションズカップ（モロッコ代表）で負傷した。
約2か月離脱し、復帰後も出場は散発的。2026年の出場時間はわずか50分で、得点もアシストもなし。
それでも本人はクラブに満足しており、新監督の下で再起を図りたい考えだ。同じ状況にあるロイック・バーデも、後半戦は怪我で出場機会が激減した。
2025/26シーズンのマリク・ティルマンの成績：
コンテスト 試合 ゴール アシスト 出場時間（分） ブンデスリーガ 29 6 1 1,677 チャンピオンズリーグ 10 2 - 533 DFBカップ 3 - - 125