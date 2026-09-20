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「彼はクラシコが何か知らなかった！」 ラミン・ヤマルが、バルセロナへのローン移籍期間中にマンチェスター・ユナイテッドのスター、マーカス・ラシュフォードに突きつけられた厳しい現実を明かす
厳しいクラシコの教訓
ラシュフォードは昨季、カタルーニャで実りある時期を過ごし、49試合で14ゴールを記録。バルセロナのラ・リーガ優勝とスペイン・スーパーカップ制覇に貢献した。ただ、クラブ最大のライバル対決への第一歩は順調ではなかった。
イングランド代表のラシュフォードは、レンタル移籍期間の序盤にベルナベウで行われたレアル・マドリー戦で1-2の敗戦を経験した。最初のパフォーマンスは物足りない内容で、この一戦特有のプレッシャーへの慣れのなさは、チームメイトにもすぐに見て取られていた。
それでも、この苦いデビューの後、マンチェスター・ユナイテッドのアカデミー出身FWは素早く適応した。スペインの2強が再びカンプ・ノウで対戦した際には、圧巻の直接FKを決めてバルサのリーグ連覇に貢献し、全体的な運動量にも劇的な変化を示した。
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ヤマルのラッシュフォードに対する辛辣な評価
ヤマルが、かつてのチームメイトが当初苦しんだ理由について口を開いた。クラシコを知らない選手にとっては、急速な適応が求められることを強調している。この10代の選手は、アカデミー育ちの選手たちは幼い頃からまったく異なるメンタリティーを叩き込まれているとも指摘した。
「ベルナベウで2-1で敗れたラシュフォードの最初のエル・クラシコでは、彼のプレーを見て『彼はまだクラシコがどういうものか分かっていない』と思った」と、ヤマルは『モビスター』に語った。
「でも第2戦では、彼はクラシコがどういうものかを理解していた。FKを決め、まったく違う強度でプレーしていた。ラ・マシア出身なら、最初のクラシコからそれがどういうものか分かっているし、あの試合が戦いだということも分かっている」
戦術的な変化とアンソニー・ゴードンの移籍
ラシュフォードの順応は成功し、2冠獲得にも貢献したものの、バルセロナは移籍を完全移籍に切り替えるための3000万ユーロ（2600万ポンド）のオプションを行使しないことを決めた。その代わりにスポーツディレクターのデコは、ニューカッスルのウインガーであるアンソニー・ゴードンの獲得に向け、7000万ユーロ（5900万ポンド）という野心的なオファーを主導。カタルーニャの強豪は25歳を優先ターゲットとし、ハンジ・フリックのハイプレスシステムを強化するために特定のタイプを求めていた。ラフィーニャが不在の際には、チームにエネルギーが欠けていたと感じていたためだ。
「ラシュフォードには心から感謝している」と、デコは語った。 「彼は昨季に多くの貢献をしてくれたが、我々のプレーのアイデアはアンソニーの方がはるかに結びついている。彼のスタイルは監督が求めているものに合っている。我々にはより強度が必要だった」
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キャリックの下でラッシュフォードの次は何か
スペインを離れたラシュフォードは、マイケル・キャリックの下でプレーするためオールド・トラッフォードに戻ってきた。このFWは必死に調子を取り戻そうとしているが、幼少期を過ごしたクラブ復帰後の最初の5試合では得点を決められていない。
ユナイテッドは現在、キャリック体制で臨む初のフルシーズンで悲惨なスタートを強いられている。プレミアリーグではまだ1勝しか挙げられておらず、カラバオカップでもブライトンに敗れて早々に敗退しており、ラシュフォードにはシーズンを立て直すためにも、クラシコで見せたあのアグレッシブな強度を取り戻すことが求められる。
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