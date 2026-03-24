代表チームのジュリアン・ナーゲルスマン監督は、主力選手たちがワールドカップに向けて万全のコンディションを整えられるよう、新たなフィジカルコーチを起用した。ドイツサッカー連盟（DFB）が火曜日に発表したところによると、ベルギー人のブラム・ギアース氏が、今夏のワールドカップ終了まで、ニックラス・ディートリヒ氏とクルノスラフ・バノヴィッチ氏からなる既存のチームに加わる。
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彼はヴィンセント・コンパニーの側近だ：ナゲルスマンがW杯を前にバイエルンの元アシスタントコーチを招へい
32歳の彼は、ベルギーの最多優勝クラブであるRSCアンデルレヒトでパフォーマンス・ディレクターを務めている。それ以前は、ヴィンセント・コンパニーの下でFCバイエルン・ミュンヘンやイングランド・プレミアリーグのFCバーンリーで活動していた。グリアーズのキャリアは2012年、ロメル・ユナイテッドのコンディショニングコーチとして始まった。
2016年に同クラブを退団。2017年にはアンデルレヒトにビデオアナリスト兼コンディショニング・フィットネストレーナーとして加入し、そこで2019年にコンパニと知り合った。現在のバイエルン監督であるコンパニは、2020年まで選手兼監督を務めた後、フルタイムで指揮官に転身した。 グリアーズはバーンリーとミュンヘンでのコンパニーの在籍期間に同行していたが、昨年10月にドイツの最多優勝クラブを去った。ドイツ代表は金曜日（20時45分）、バーゼルでスイスと対戦する。その3日後、シュトゥットガルトでガーナとの国際試合期間第2戦が行われる（20時45分）。
代表チーム：ワールドカップまでの試合
3月27日（金）20時45分
スイス（A）
3月30日（月）20:45
ガーナ（H）
5月31日（日）20:45
フィンランド（ホーム）
6月6日（土）20:30
アメリカ（アウェイ）