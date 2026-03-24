彼はヴィンセント・コンパニーの側近だ：ナゲルスマンがW杯を前にバイエルンの元アシスタントコーチを招へい

32歳の彼は、ベルギーの最多優勝クラブであるRSCアンデルレヒトでパフォーマンス・ディレクターを務めている。それ以前は、ヴィンセント・コンパニーの下でFCバイエルン・ミュンヘンやイングランド・プレミアリーグのFCバーンリーで活動していた。グリアーズのキャリアは2012年、ロメル・ユナイテッドのコンディショニングコーチとして始まった。

2016年に同クラブを退団。2017年にはアンデルレヒトにビデオアナリスト兼コンディショニング・フィットネストレーナーとして加入し、そこで2019年にコンパニと知り合った。現在のバイエルン監督であるコンパニは、2020年まで選手兼監督を務めた後、フルタイムで指揮官に転身した。 グリアーズはバーンリーとミュンヘンでのコンパニーの在籍期間に同行していたが、昨年10月にドイツの最多優勝クラブを去った。ドイツ代表は金曜日（20時45分）、バーゼルでスイスと対戦する。その3日後、シュトゥットガルトでガーナとの国際試合期間第2戦が行われる（20時45分）。







