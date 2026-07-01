「今大会で注目の攻撃的選手、イスマエル・サイバリをFCバイエルンに迎えられ、大変嬉しく思います。今回の移籍は、その場の思いつきではなく、将来を見据えた取り組みの成果です。我々は早期にアプローチし、彼の能力を把握していたため、具体的な展望を示すことができました。 イスマエル・サイバリは、我々の攻撃にさらなる質と予測不可能性をもたらしてくれるでしょう」とスポーツディレクターのマックス・エベルルは語った。

攻撃陣で多くのポジションをこなせる選手、特にセンターフォワードのハリー・ケインのバックアップは今夏の補強最優先事項だった。第一候補のアンソニー・ゴードンがニューカッスルからバルセロナへ移籍したため、サイバリがすぐに代替候補に浮上した。

実は、このモロッコ人選手をFCB首脳陣に最初に提案したのはヴィンセント・コンパニーだった。サイバリ自身も水曜日のプレスリリースでこれを認めている。 「子供の頃からバイエルンのようなクラブと契約するのが夢でした。ここは世界屈指のクラブです。スタイルも自分に合っており、毎日全力で努力します。コンパニー監督の言葉も決断の大きな後押しになりました」とサイバリは語った。

SkyとBildによると、スポーツディレクターのマックス・エーベルを含む首脳陣は当初、サイバリを最優先候補視していなかった。しかしコンパニー監督が強く推し、個人面談で移籍を説得したという。その後、クラブは監督の希望に沿う形で獲得を決断した。

サイバリは火曜日、米国でメディカルチェックを受けた。同選手は6月初旬からモロッコ代表として米国に滞在していた。AFPによると、ドイツ代表チームドクターのヨッヘン・ハーネ医師がキャンプ地まで赴いて検査を行った。

サイバリの本職は10番で、コンパニ監督もそのポジションでの起用を予定。サイドや9番もこなせる。

1月末のCLグループステージで将来加入するミュンヘン勢と対戦した際は2トップの一角に入り、実力を示した。所属するPSVは1－2で敗れたが、サイバリは一時同点にする鮮やかなゴールを決めた。

試合後、コンパニはサイバリと熱心に会話していた。この移籍の予兆とも思えたが、当時サイバリはZiggo Sportの取材に「いいえ、違います。彼は私のプレー、というかチーム全体のプレーを称賛し、このまま続けていくべきだと言ってくれました」と否定していた。