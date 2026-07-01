ドイツの最多優勝クラブは水曜、サイバリが2031年までの5年契約にサインしたと発表した。背番号は34。25歳の彼はPSVアイントホーフェンから移籍し、移籍金はボーナス込みで5500万ユーロ弱と報じられている。
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彼はヴィンセント・コンパニが最も欲しかった選手だ！FCバイエルンが今夏初の大型移籍を成立させた
「今大会で注目の攻撃的選手、イスマエル・サイバリをFCバイエルンに迎えられ、大変嬉しく思います。今回の移籍は、その場の思いつきではなく、将来を見据えた取り組みの成果です。我々は早期にアプローチし、彼の能力を把握していたため、具体的な展望を示すことができました。 イスマエル・サイバリは、我々の攻撃にさらなる質と予測不可能性をもたらしてくれるでしょう」とスポーツディレクターのマックス・エベルルは語った。
攻撃陣で多くのポジションをこなせる選手、特にセンターフォワードのハリー・ケインのバックアップは今夏の補強最優先事項だった。第一候補のアンソニー・ゴードンがニューカッスルからバルセロナへ移籍したため、サイバリがすぐに代替候補に浮上した。
実は、このモロッコ人選手をFCB首脳陣に最初に提案したのはヴィンセント・コンパニーだった。サイバリ自身も水曜日のプレスリリースでこれを認めている。 「子供の頃からバイエルンのようなクラブと契約するのが夢でした。ここは世界屈指のクラブです。スタイルも自分に合っており、毎日全力で努力します。コンパニー監督の言葉も決断の大きな後押しになりました」とサイバリは語った。
SkyとBildによると、スポーツディレクターのマックス・エーベルを含む首脳陣は当初、サイバリを最優先候補視していなかった。しかしコンパニー監督が強く推し、個人面談で移籍を説得したという。その後、クラブは監督の希望に沿う形で獲得を決断した。
サイバリは火曜日、米国でメディカルチェックを受けた。同選手は6月初旬からモロッコ代表として米国に滞在していた。AFPによると、ドイツ代表チームドクターのヨッヘン・ハーネ医師がキャンプ地まで赴いて検査を行った。
サイバリの本職は10番で、コンパニ監督もそのポジションでの起用を予定。サイドや9番もこなせる。
1月末のCLグループステージで将来加入するミュンヘン勢と対戦した際は2トップの一角に入り、実力を示した。所属するPSVは1－2で敗れたが、サイバリは一時同点にする鮮やかなゴールを決めた。
試合後、コンパニはサイバリと熱心に会話していた。この移籍の予兆とも思えたが、当時サイバリはZiggo Sportの取材に「いいえ、違います。彼は私のプレー、というかチーム全体のプレーを称賛し、このまま続けていくべきだと言ってくれました」と否定していた。
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FCバイエルンは、イスマエル・サイバリに続き、アイントラハト・フランクフルトのナサニエル・ブラウンも獲得する見込みだ。
サイバリは2020年、ベルギーの強豪KRCゲンクからPSVへ移籍。当初は2軍でプレーしたが、現在はチームの中心選手だ。昨季は公式戦37試合で19ゴール9アシストをマークした。
今夏、バイエルン・ミュンヘン移籍が噂される選手はまだ2人いる。1人はアイントラハト・フランクフルトのナサニエル・ブラウンで、交渉は最終段階。ドイツ代表DFは負傷がちなアルフォンソ・デイヴィスの代役候補だ。
さらに、インテル・ミラノのセンターバック、ヤン・ビセックも候補に浮上。イタリア紙『ガゼッタ・デロ・スポルト』は双方に獲得の興味があると伝えた。ただし、バイエルンが売却候補のキム・ミンジェの引き取り先を確保できた場合のみ、交渉が進む見込みだ。
イスマエル・サイバリがFCバイエルン・ミュンヘンへ移籍：PSVアイントホーフェンでの成績
ゲーム
142
ゴール
42
アシスト
29