「彼はインタビューで間違いを犯した」。ヴィンセント・コンパニがカウンタープレス批判を受けたバイエルンの若手を正した。

失点についてビショフの主張には一理あった。この名門チームは直近のパリ戦で5失点、マインツ戦とホームでのハイデンハイム戦でそれぞれ3失点を喫していた。しかし、プレス戦術に関する彼の見解には、監督が明確に反論した。

スカイの「ビショフの分析は正しいか」という質問に、コンパニは「いや、もちろん違う。彼は若い選手だし、このインタビューでミスを犯した」と即座に反論した。

さらにコンパニは、前半にヴォルフスブルクがバイエルンを多くの統計で上回ったことを挙げ、こう続けた。「何度もすぐにボールを失う状況で、100回もカウンタープレスを仕掛けるわけにはいかない。問題なのは意欲がないことではない。そのやり方では勝てない。 重要なのは、勝敗は最初の10分や15分で決まるわけではないということだ。カウンタープレスは1回や2回ならできるが、何度もやれば足が止まる」

後半はボール保持を重視し、バイエルンは本来の姿を取り戻して相手を圧倒した。