チャンピオンズリーグでPSGに敗れたバイエルンは、ヴォルフスブルク戦でリードを許さず勝つには好守が必要だった。若手トム・ビショフがチームを批判したが、ヴィンセント・コンパニー監督に注意された。
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「彼はインタビューで間違いを犯した」。ヴィンセント・コンパニがカウンタープレス批判を受けたバイエルンの若手を正した。
「これほど多くの失点や決定機を相手に与えるのは、いつだって良くない」とビショフはスカイのインタビューで語った。「ここ数試合はベンチから見ていて、ボールを失った直後にプレスをかけ直すカウンタープレスの基本がチームに欠けていると感じた」
これが終盤の疲労によるものかは不明だ。彼は「外から見ていて、そのせいで余計に長い距離を走らされている」とヴォルフスブルク戦で90分間プレーした20歳は語った。「素早いカウンタープレスがあれば大量得点が取れるのに、今は多くの失点をしている」
ヴィンセント・コンパニが、ビショフの主張が誤っている理由を説明する。
失点についてビショフの主張には一理あった。この名門チームは直近のパリ戦で5失点、マインツ戦とホームでのハイデンハイム戦でそれぞれ3失点を喫していた。しかし、プレス戦術に関する彼の見解には、監督が明確に反論した。
スカイの「ビショフの分析は正しいか」という質問に、コンパニは「いや、もちろん違う。彼は若い選手だし、このインタビューでミスを犯した」と即座に反論した。
さらにコンパニは、前半にヴォルフスブルクがバイエルンを多くの統計で上回ったことを挙げ、こう続けた。「何度もすぐにボールを失う状況で、100回もカウンタープレスを仕掛けるわけにはいかない。問題なのは意欲がないことではない。そのやり方では勝てない。 重要なのは、勝敗は最初の10分や15分で決まるわけではないということだ。カウンタープレスは1回や2回ならできるが、何度もやれば足が止まる」
後半はボール保持を重視し、バイエルンは本来の姿を取り戻して相手を圧倒した。
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コンパニーはビショフに怒っていない。「トムは素晴らしい若者だ」
しかし40歳のコンパニー監督は怒らず、むしろ笑みを浮かべた。「トムは素晴らしい若者だ。ただ今は試合直後だし、僕の方が少し全体を見渡せていた」と語った。
ハリー・ケインがブンデス初PK失敗（24本連続成功中）したものの、バイエルンはミヒャエル・オリゼの鮮やかな一撃でヴォルフスブルクに1-0勝利。
最終節は来週土曜、昇格組ケルンをホームに迎える。その1週間後、ベルリンで連覇を狙うシュトゥットガルトとDFBポカール（ドイツカップ）の決勝を戦う。
FCバイエルン対ヴォルフスブルク：対照的な前半と後半
ヴォルフスブルクは前半、攻撃で試合を支配したが、バイエルンは後半に形勢を逆転させた（データ：flashscore）。
前半
後半
シュート
15:5
2:11
枠内シュート
5:1
0:8
決定的なチャンス
4:1
1:1
xG
2.32:0.94
0.75:0.92