25歳のフォワードは、小さな前足でガラス瓶を握るアライグマの剥製を誇らしげに披露した。ハーランドはその後、インスタグラムで「こいつ、俺の家に付いてきたんだ」とドライなユーモアを交えてコメントした。

この剥製はネット上で「酒飲みアライグマ」として瞬く間に話題に。テキサス州で開催されたワールドカップ期間中、彼がショッピングで手にいれたもので、ダラスにあるウエスタンショップで750ドルほど支払ったという。