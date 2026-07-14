オスロのガルデモエン空港で、その日最も注目された場面が捉えられた。ノルウェーのストライカー、エルリング・ハーランドは、イングランドとの準々決勝で延長戦の末、1－2で悔しい敗北を喫した後、飛行機から降りてきた。彼の腕には、極めて風変わりな物が抱えられていた。
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彼はアライグマと飛行機を降りた！ エルリング・ハーランドの奇妙なW杯退場劇
25歳のフォワードは、小さな前足でガラス瓶を握るアライグマの剥製を誇らしげに披露した。ハーランドはその後、インスタグラムで「こいつ、俺の家に付いてきたんだ」とドライなユーモアを交えてコメントした。
この剥製はネット上で「酒飲みアライグマ」として瞬く間に話題に。テキサス州で開催されたワールドカップ期間中、彼がショッピングで手にいれたもので、ダラスにあるウエスタンショップで750ドルほど支払ったという。
- AFP
ワールドカップ敗退後、ノルウェーは熱狂的に歓迎された
しかし、この歴史的なノルウェーサッカーの日に起きた奇妙な出来事はそれだけではなかった。オスロの街では民衆の祭りのような熱狂が巻き起こった。
王宮と大学広場を結ぶ約450メートルの区間には推定9万人が集まり、準々決勝敗退にもかかわらず大会のダークホースとなったチームを大声で祝福した。
一行はまずオスロ王宮へ。スポーツ愛好家として知られる89歳のハーラル5世国王がホーコン王子ら王室メンバーと共に待機し、代表チームに直接感謝を伝えていた。
ノルウェーのホーコン皇太子がファンと共にボート競技の勝利を祝う
代表キャプテンのマルティン・エデガードは、国王との謁見について「国王陛下は私たちを温かく迎え、活躍を称えてくださいました」と喜んだ。
シュロス広場では、サポーターが最も感動した瞬間が訪れた。チームはファンとともに、世界的に有名なボート競技の勝利のポーズを決めた。
さらにホーコン皇太子自らが太鼓を鳴らし、選手たちのリズムに合わせてくれました。その後、選手たちはオープンバスへ。祝祭ムードの群衆をかき分け、市庁舎広場へゆっくり進みました。人出が多すぎて、歩くような速度でしたが、熱気は冷めませんでした。
- AFP
プライベートジェットでの脱出：ハーランドはなぜパーティーを途中で抜け出したのか？
代表チームの大部分がオスロでパレードする中、ハーランドとMFベルゲは空港へ。王室主催の式典を途中退席し、すでにシチリア島へ向かう機内にいた。
急な出発の背景には複雑な旅行計画があった。2人は当初、母国を経由せず直接休暇先へ行く予定だった。
周囲の説得でオスロへの帰国に応じたが、代表チャーター便がマイアミで遅れ、予定が狂った。結果として2人は群衆が熱狂する中、プライベートジェットでオスロを後にした。
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