ZUMA Press Wire
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「彼はもっと評価されるべきだ」 ダビデ・アンチェロッティが、チャンピオンズリーグでの対戦を前に「信じられない」とマヌエル・ペジェグリーニを称賛
イタリアがベテラン指揮官を称賛
リールのダヴィデ・アンチェロッティ監督が、火曜日に行われるチャンピオンズリーグのリーグフェーズ初戦を前に、ベティスの同職マヌエル・ペジェグリーニ監督に惜しみない賛辞を送った。この一戦は、カルロ監督の下で長年仕事をしてきたダヴィデにとって、欧州最高峰のクラブ大会で指揮官として迎えるデビュー戦となる。イタリア人指揮官は、このベテランのチリ人監督が、サッカー界での傑出した長期にわたる実績と功績に対して、もっと大きな評価を受けるに値すると考えている。
- Getty Images Sport
アンチェロッティ、長期政権の監督たちに敬意を表す
ダビデは、ペジェグリーニが継続的に成功を収めていることが、トップレベルの監督業に踏み出そうとする若手指導者たちにとって大きな刺激になっていると認めた。
試合前会見に臨んだダビデは、次のように語った。「マヌエル・ペジェグリーニは、その功績にふさわしい評価を常に受けているわけではない。なぜなら、彼は信じられないようなキャリアを歩み、大きな成功を収めてきたからだ。私のようにまだキャリアを始めたばかりの者たちは、彼に計り知れない敬意を抱いている。自分が彼の年齢まで監督を続けられるかは分からない。自分では不可能だと言い聞かせている。ただ、ペースを落とさない父を見ると、考えが変わるかもしれない」
さらに、相手の戦術的な脅威についてはこう付け加えた。「ベティスは組織されたチームで、常に対戦が非常に難しい。レバンテ戦を別にすれば、多くの失点をしていない。それは守備の組織力も非常に高いからだ」
節目の記録がヨーロッパの大一番を際立たせる
この一戦は、両監督とそれぞれのクラブにとって節目となるものだ。ダビデにとっては、チャンピオンズリーグで初めてチームを率いることが、偉大な父の大きな影から抜け出すための重要な機会となる。
自身の野心について振り返り、同監督は次のように語った。「チャンピオンズリーグは、この役割における私にとって新たな始まりを意味する。責任の重さはこれまでとは異なるが、まったく未知の領域ではない。アシスタントコーチとして得た経験を、クラブと選手たちに還元しようとしている。そして今、この大会で自分自身の名のもとに、自分自身の章を書きたいと思っている」
一方、ペジェグリーニはチャンピオンズリーグでスペインの4つの異なるクラブを率いる史上初の監督となる。また、ベティスが同大会に戻ってくるのは2005-06シーズン以来初めてである。
- PsnewZ
フランスのクラブが勢いを試す
リールは、直近のチャンピオンズリーグでスペイン勢相手に3連勝中と好調で、この印象的な欧州での流れをさらに伸ばすことを目指す。フランスのホームチームは、ベテランFWオリヴィエ・ジルーの得点力に期待を寄せる。同選手は母国のクラブで、この大会初出場を果たす見込みだ。一方のベティスは、開幕戦でリーグ・アン勢の勢いを止めるべく、MFイスコの大会経験に大きな期待をかけることになりそうだ。
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