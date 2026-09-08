ダビデは、ペジェグリーニが継続的に成功を収めていることが、トップレベルの監督業に踏み出そうとする若手指導者たちにとって大きな刺激になっていると認めた。

試合前会見に臨んだダビデは、次のように語った。「マヌエル・ペジェグリーニは、その功績にふさわしい評価を常に受けているわけではない。なぜなら、彼は信じられないようなキャリアを歩み、大きな成功を収めてきたからだ。私のようにまだキャリアを始めたばかりの者たちは、彼に計り知れない敬意を抱いている。自分が彼の年齢まで監督を続けられるかは分からない。自分では不可能だと言い聞かせている。ただ、ペースを落とさない父を見ると、考えが変わるかもしれない」

さらに、相手の戦術的な脅威についてはこう付け加えた。「ベティスは組織されたチームで、常に対戦が非常に難しい。レバンテ戦を別にすれば、多くの失点をしていない。それは守備の組織力も非常に高いからだ」