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「彼はもっと多くの試合に出場すべきだった」――フレディ・アドゥ、フィラデルフィア・ユニオンでのキャヴァン・サリバンの出場機会不足に懸念を示す
サリバンはMLSデビューを果たしたとき、何歳だったのでしょうか？
サリバンは2024年7月、信じがたい14歳293日という若さでトップチームデビューを果たした。このようなデビューは当然ながら広く注目を集め、北米での出来事は世界中のファンの心を捉えた。
かつてアデュも同様だった。彼はサリバンと同じ年齢でD.C.ユナイテッドでデビューを果たしたが、この2つの記録的なデビューの間には20年の隔たりがある。期待に応えることは極めて困難であり、天賦の才があってもキャリアを通じた成功が保証されるわけではない。
しかし、サリバンは最も有望視される若手選手の一人とされ、プレミアリーグの強豪マンチェスター・シティへの移籍が決まったことを追い風に、目覚ましい成長を続けている。
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アドゥは、なぜサリバンにもっと出場時間を与えるべきなのかを説明している
その移籍が実現すれば、彼はより成熟し、経験豊富な選手となっているはずであり、ユニオンは今後もしばらくの間、その早熟な才能の恩恵を受けることになるだろう。ニューヨーク・レッドブルズのようなライバルチームが今シーズン、10代のジュリアン・ホール、アドリ・メフメティ、マシュー・ドス・サントスに定期的に出場機会を与えている中、ユニオンはサリバンを成長させるために十分な取り組みをしているのだろうか？
その質問をアドゥに投げかけたところ、元アメリカ代表の彼はcasinostreamers.comを通じてGOALに独占インタビューに応じ、次のように語った。「彼は今よりも多くの試合で先発すべきだったと思う。少なくとも現時点ではね。彼にはその経験が必要だ。チームでレギュラーとして定着する方法を、知ったり学んだりする必要がある。プロチームにおいて、ということだ。
「彼がユースチームやユース代表などでプレーする時は、明らかにレギュラーだ。だが、これが仕事であり、子供を持ち、家族を養わなければならない大人の選手たちと対戦するのは別物だ。全く違う。彼らはそこにたどり着くために人生をかけて努力してきた。だから、若い選手として、どうすればレギュラーになれるかを学ぶ必要がある。チームが勝つために、何が必要とされようとそれを実行する方法をね。
「若い選手で、有名な名前を持っていて、起用された時、時には――実際、そういう試合はたくさんあるだろうが――チームがその特定の試合で勝つための最善のチャンスを得るために必要とされる、自分には馴染みのないようなプレーをしなければならない試合があるものだ。」
アドはさらにこう続けた。「フィラデルフィアは、今の彼に負担をかけすぎないように慎重になっていると思う。確かにそう思う。でも、それを実現する方法はあるはずだ。フィラデルフィアが慎重になるのは正しい。つまり、これは特殊な状況だからね。でも、やり方はあるんだ。
「10試合の期間で、彼には4から6試合の先発機会を与えるのがいいと思う。あるいはベンチから投入して、30分間や試合終盤の20分間などをプレーさせるのもありだろう。だが、彼にはその経験が必要だ。ベンチから出場する場合と先発の場合では、メンタル面でのアプローチが全く異なるものになると思う。」
サリバンやその他の若きスターたちが直面する課題について
サリバンはインパクトのある役割を十分に果たせる能力を持っているが、自身の成長を急ぐことはできないし、急ぐべきでもないことを自覚している。とはいえ、そのプロセスを加速させる必要がある時期が必ずやってくる。
アドゥは、サリバンがスタメンの座を確実なものにしようと奮闘する中で直面する課題について、次のように付け加えた。「若い選手として、試合終了間際の20分程度から出場することになると、試合の流れやスピードに本当に追いつかなければならない。
「その状態ではインパクトを与えるのは難しい。試合の流れに追いつくのに少し時間がかかるからだ。それに、状況によって求められることも異なる。 誰かが怪我をして自分が投入された時、試合の状況によっては『よし、チームの守備を助け、リードを守らなければならない』となることもある。あるいは『チームがゴールを決めるのを助けなければならない』とか、『チームのボール保持を助けなければならない』とか。展開は実に多岐にわたる。選手としては、本当に難しいことだ。
「でも、レギュラーのスタメンになると、考え方は全く変わります。最初から『よし、準備は万端だ』という気持ちで臨めるんです。他の選手たちと一緒に試合の中心にいるわけですから。スタメンとしてプレーする中で、本当に『試合の行方を左右する存在』になる方法を学んでいくんです。」
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フィラデルフィア・ユニオンは2026年、どこからか活力を得る必要がある
2026年MLSシーズン開幕から5試合を終えて未だ勝利も勝ち点も得られていないユニオンは、どこからか閃きがほしいところだ。その結果、チームはイースタン・カンファレンスの最下位に沈んでいる。
サリバンの出番は必ず訪れる。それには疑いの余地はない。彼に必要なのは、忍耐強く待ち、その大舞台が訪れた時に備えることだけだ。もしフィラデルフィアで開幕からのつまずきを早急に挽回できなければ、遅かれ早かれ、台頭しつつあるスーパースターに信頼が寄せられることになるだろう。