「彼はもっと多くの試合に出場すべきだった」――フレディ・アドゥ、フィラデルフィア・ユニオンでのキャヴァン・サリバンの出場機会不足に懸念を示す

その移籍が実現すれば、彼はより成熟し、経験豊富な選手となっているはずであり、ユニオンは今後もしばらくの間、その早熟な才能の恩恵を受けることになるだろう。ニューヨーク・レッドブルズのようなライバルチームが今シーズン、10代のジュリアン・ホール、アドリ・メフメティ、マシュー・ドス・サントスに定期的に出場機会を与えている中、ユニオンはサリバンを成長させるために十分な取り組みをしているのだろうか？

その質問をアドゥに投げかけたところ、元アメリカ代表の彼はcasinostreamers.comを通じてGOALに独占インタビューに応じ、次のように語った。「彼は今よりも多くの試合で先発すべきだったと思う。少なくとも現時点ではね。彼にはその経験が必要だ。チームでレギュラーとして定着する方法を、知ったり学んだりする必要がある。プロチームにおいて、ということだ。

「彼がユースチームやユース代表などでプレーする時は、明らかにレギュラーだ。だが、これが仕事であり、子供を持ち、家族を養わなければならない大人の選手たちと対戦するのは別物だ。全く違う。彼らはそこにたどり着くために人生をかけて努力してきた。だから、若い選手として、どうすればレギュラーになれるかを学ぶ必要がある。チームが勝つために、何が必要とされようとそれを実行する方法をね。

「若い選手で、有名な名前を持っていて、起用された時、時には――実際、そういう試合はたくさんあるだろうが――チームがその特定の試合で勝つための最善のチャンスを得るために必要とされる、自分には馴染みのないようなプレーをしなければならない試合があるものだ。」

アドはさらにこう続けた。「フィラデルフィアは、今の彼に負担をかけすぎないように慎重になっていると思う。確かにそう思う。でも、それを実現する方法はあるはずだ。フィラデルフィアが慎重になるのは正しい。つまり、これは特殊な状況だからね。でも、やり方はあるんだ。

「10試合の期間で、彼には4から6試合の先発機会を与えるのがいいと思う。あるいはベンチから投入して、30分間や試合終盤の20分間などをプレーさせるのもありだろう。だが、彼にはその経験が必要だ。ベンチから出場する場合と先発の場合では、メンタル面でのアプローチが全く異なるものになると思う。」