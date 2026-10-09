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「彼はもう我々のものだ！」。インテル・マイアミの指揮官キリー・ゴンサレス、リオネル・メッシのアルゼンチン代表引退後にMLSファンへ警告
メッシにとってのアルゼンチン後の人生
インテル・マイアミのゴンサレス監督は、FWの最近の代表引退を受け、アルゼンチンはメッシを痛感するほど恋しく思うことになると認めた。39歳のキャプテンは、ベナンに3-0で勝利した一戦でチームを最後に率いた後、代表チームに感情的な別れを告げた。
有名な青と白のユニフォームでの象徴的な歩みには幕が下りたが、ゴンサレスはサポーターに対し、メッシがピッチに立つ残された時間を大切にしてほしいと望んでいる。マイアミの指揮官は、ファンはただ彼の計り知れない才能を楽しむことに集中すべきだと強調した。メッシの別れの試合は母国で歴史的な一戦となり、伝説的な代表キャリアに終止符を打った。今後は米国に戻り、クラブでの務めに完全に集中することになる。
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インテル・マイアミ指揮官、楽しむことを要求
メッシの代表チームでの別れを見届けたゴンサレスは、スター選手に惜しみない賛辞を送った。指揮官は、伝説的FWが特別な花道で送り出されるにふさわしい存在だったと語っている。
「（別れの試合は）信じられないほど感情のこもったものだった」と、ゴンサレスは『ESPN』の取材で話した。「もちろん、私は彼のすぐそばにいた。だが、最終的にあの瞬間は彼のものだった。彼の時間だった。
「大事だったのは、彼がそれを楽しむことだけだった。私はただ、楽しんでほしい、アルゼンチンだけでなく世界中から注がれるすべての愛情をしっかり受け止めてほしいと伝えた。もちろん、あのユニフォーム姿の彼が見られなくなるのは寂しい。だが、今は彼がここにいるし、今この瞬間に彼とともにいられることを楽しまなければならない。
「彼はきっとそれを恋しく思うだろう。引退する日から、この世を去るその日までずっとだ。彼にとって代表チームとは、あのユニフォームを着ることそのものだったと私は確信している。彼がそこに残した足跡と築いたレガシーを、彼はいつまでも恋しく思うはずだ。だが残念ながら、もうあのユニフォーム姿の彼を見ることはできない。だからこそ、ここにいる私たちはそれを楽しまなければならない。今や彼は私たちのもとにいる。だから私は、それを楽しまなければならない」
究極の競争の遺産
ゴンサレスは、メッシの衰えない輝きが、絶え間ない向上心と競争心にあることをすぐに強調した。キャリアの後期に差しかかった今も、このベテランFWはチームメートに高い基準を求め続けている。
「レオは、ある種のメンタリティーを毎日示してくれる存在だ。あらゆる面で、チームメートにも、僕たち全員にも100％を求める」とゴンサレスは付け加えた。「彼は生まれながらの勝負師だ。それはすべてのトレーニングで分かるし、本当に信じられない。39歳になった今でも、常に新たな挑戦を求めている。それはチームメートだけでなく、スタッフやクラブにとっても素晴らしいことだ。
「彼は毎日、もっと良くなるようにと背中を押してくれる。だからこそ、あれほどの手本なのだ。前にも言ったように、代表チームでは彼が築いたレガシーがあるから、いなくなれば恋しくなるだろう。そしてここでも、彼はレガシーを残している。彼が来た日からクラブは変わった。彼は僕たちに、日々成長し、あらゆる面で準備を整えるよう促してくれる。そして彼は幸せそうだし、楽しんでいるように見える。それが僕もとてもうれしい」
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国内リーグ戦に戻る
メッシとチームメートたちはここから再び国内での戦いに意識を切り替えなければならない。インテル・マイアミは代表ウィーク明け初戦で、Nu StadiumでD.C.ユナイテッドと対戦する。
クラブは現在、27試合を終えて勝ち点46でイースタン・カンファレンス3位につけている。直近ではクルス・アスルを下してカンペオーネス・カップを制したものの、レギュラーシーズンでは5試合連続未勝利が続いている。
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