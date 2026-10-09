メッシの代表チームでの別れを見届けたゴンサレスは、スター選手に惜しみない賛辞を送った。指揮官は、伝説的FWが特別な花道で送り出されるにふさわしい存在だったと語っている。

「（別れの試合は）信じられないほど感情のこもったものだった」と、ゴンサレスは『ESPN』の取材で話した。「もちろん、私は彼のすぐそばにいた。だが、最終的にあの瞬間は彼のものだった。彼の時間だった。

「大事だったのは、彼がそれを楽しむことだけだった。私はただ、楽しんでほしい、アルゼンチンだけでなく世界中から注がれるすべての愛情をしっかり受け止めてほしいと伝えた。もちろん、あのユニフォーム姿の彼が見られなくなるのは寂しい。だが、今は彼がここにいるし、今この瞬間に彼とともにいられることを楽しまなければならない。

「彼はきっとそれを恋しく思うだろう。引退する日から、この世を去るその日までずっとだ。彼にとって代表チームとは、あのユニフォームを着ることそのものだったと私は確信している。彼がそこに残した足跡と築いたレガシーを、彼はいつまでも恋しく思うはずだ。だが残念ながら、もうあのユニフォーム姿の彼を見ることはできない。だからこそ、ここにいる私たちはそれを楽しまなければならない。今や彼は私たちのもとにいる。だから私は、それを楽しまなければならない」