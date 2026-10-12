厳しい試合が続く中でも、バイエルン・ミュンヘンの首脳陣はディアスを強く支持している。元リヴァプールのディアスは最近のプレーで壁にぶつかっており、直近の公式戦6試合でゴールもアシストも記録していない。それでも、クラブが今後の欧州での試合に備える中、スポーツ担当の取締役エーベルは、ディアスが間もなく調子を取り戻すと確信している。

29歳のディアスは、土曜日に行われたバイエルンとアウクスブルクの2-2の引き分けで悔しい思いをした。ネットを揺らし、得点のない期間をようやく終わらせたと思ったものの、喜びは長く続かなかった。VARによる確認の結果、得点に至るプレーの中でヨシプ・スタニシッチがオフサイドの位置にいたと判定され、ゴールは取り消しに。このウインガーのゴールを待つ時間はさらに延びることになった。