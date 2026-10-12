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「彼はまた結果を出す」得点から遠ざかり苦しむルイス・ディアスに、バイエルン・ミュンヘンの役員マックス・エーベルが信頼示す
バイエルン首脳陣、苦境に立つウインガーを全面的に支持
厳しい試合が続く中でも、バイエルン・ミュンヘンの首脳陣はディアスを強く支持している。元リヴァプールのディアスは最近のプレーで壁にぶつかっており、直近の公式戦6試合でゴールもアシストも記録していない。それでも、クラブが今後の欧州での試合に備える中、スポーツ担当の取締役エーベルは、ディアスが間もなく調子を取り戻すと確信している。
29歳のディアスは、土曜日に行われたバイエルンとアウクスブルクの2-2の引き分けで悔しい思いをした。ネットを揺らし、得点のない期間をようやく終わらせたと思ったものの、喜びは長く続かなかった。VARによる確認の結果、得点に至るプレーの中でヨシプ・スタニシッチがオフサイドの位置にいたと判定され、ゴールは取り消しに。このウインガーのゴールを待つ時間はさらに延びることになった。
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エーベル、ディアスの実力に変わらぬ自信
火曜日に行われるノルウェーのヴァイキングFKとのチャンピオンズリーグ敵地戦を控え、『ビルト』の取材に応じたエーベルルは、同FWが結果を残せていないことを心配していないと明言した。週末に取り消されたゴールを振り返り、「あのゴールが認められていれば、我々はとてもうれしかっただろう。彼にとって良いことだったはずだから」と説明した。
「彼はまた調子を取り戻すだろう。動きを見れば分かる。試合に関わり、何度も状況を動かしている。間違いなく上向いていると思う」とエーベルルは付け加え、クラブが辛抱強く見守る姿勢を改めて示した。
輝かしいデビューシーズンを振り返る
現在の得点から遠ざかる状況は、ディアスがバイエルン州での初シーズンに残した驚異的な数字とは対照的だ。29歳のディアスはバイエルンで51試合に出場し、26得点23アシストを記録した。
コロンビア人ウインガーは今季、公式戦8試合に出場しながら、いまだ本来のリズムをつかめていない。ここまでの唯一の得点はブンデスリーガ開幕節に記録したもので、シュトゥットガルトに5-1で快勝した試合でネットを揺らした。
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国内での明るい兆しと欧州での圧倒的な強さが重圧を和らげる
彼自身は苦戦しているものの、バイエルンは今季全体では好スタートを切っている。ドイツの名門はチャンピオンズリーグ初戦でボデ／グリムトに5-0で快勝。一方、国内では勝ち点11でブンデスリーガ3位につけ、首位フライブルクとの差はわずか2ポイントだ。
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